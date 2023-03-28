Поручение Путина о Fan ID, ЦСКА и «Локомотив» сыграют 7-й матч, Месси хочет вернуться в «Барсу», победа Поршнева, убытки «Челси» и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.

2. «Локомотив» перевел в 7-й матч серию Кубка Гагарина с ЦСКА, отыгравшись с 1-3. Александр Полунин забил победный гол в проходе из своей зоны.

3. В матчах квалификации Евро-2024 Франция одолела Ирландию в гостях, Нидерланды разгромили Гибралтар, Швеция забила 5 голов Азербайджану.

4. Биатлонист Никита Поршнев выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске, Серохвостов – 2-й, Латыпов – 3-й. Наталия Шевченко выиграла женскую гонку, Егорова – 2-я, Гореева – 3-я

5. Карен Хачанов прошел Иржи Лехечку в третьем круге «Мастерса» в Майами. Анастасия Потапова победила Циньвэнь Чжэн в четвертом круге турнира в Майами, Варвара Грачева проиграла Петре Квитовой.

6. Глава НОК Австралии Мэтт Кэрролл заявил о готовности принять российских спортсменов на Олимпиаде-2032 в Брисбене. МИДы Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии выступили против возвращения российских спортсменов. А МОК подтвердил свою позицию по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси к международным стартам в нейтральном статусе.

7. НХЛ. «Айлендерс» победили «Нью-Джерси», Сорокин отразил 30 бросков из 31. «Оттава» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил 4 шайбы. «Торонто» и «Рейнджерс» вышли в плей-офф. Все результаты дня – здесь

8. Лионель Месси попросил отца обсудить возвращение в «Барселону» с президентом Жоаном Лапортой. С Хави Лео общается сам.

9. НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» справиться с «Филадельфией» без Эмбиида и другие результаты

10. 40-летний Василий Кошечкин завершил карьеру. Вратарь выиграл золото Олимпиады-2018 и дважды брал Кубок Гагарина с «Металлургом».

11. У «Челси» 121,3 млн фунтов убытков в сезоне-2021/22. Клуб сослался на санкции против Романа Абрамовича.

12. «Барселона» хочет от испанской футбольной федерации признания чемпионского титула 1937 года. Кубок «Леванте» времен гражданской войны в Испании ранее признали.

13. Илья Любушкин отказался выходить на разминку в ЛГБТ-джерси перед матчем с «Монреалем». Защитник «Баффало» сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

14. У «Реала» не будет серьезного усиления состава в новом сезоне, а Карло Анчелотти может остаться в клубе, пишет Marca.

15. Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023.

16. Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат на этапе Кубка мира в Китае.

17. Причиной смерти фристайлиста Павла Кротова стало кровоизлияние в мозг.

Цитаты дня.

Сергей Юран: «В Европе хватает русофобов, если не вся Европа. Нужно идти в Азию, не унижаться. У России есть достоинство, все-таки мировая держава»

Александр Дюков: «Призываю всех сделать Fan ID. Технология удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять»

Депутат Терюшков о Карпине: «Выдавливать лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя 3-4-я в списке гражданств. Станет Россия единственной – придут золотые времена сборной»

Юрий Бородавко: «Когда я вижу, что Клэбо показывает на длинных дистанциях, возникают серьезные сомнения, что в плане физиологии это возможно»

Депутат Милонов: «Путин поддержал точку зрения нас, обычных россиян. Детям необязательно иметь Fan ID»

Чемпионка мира по боксу Демурчян: «Бой с Загитовой? Не готова к такому масштабу»

«Те, кто говорит, что такие игры не нужны, – иноагенты». Романцев о товарищеских матчах России

19 комментариев

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leon74
Закончилась карьера отличного вратаря.Удачи Василию в дальнейшей жизни.
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expertmer2020
Игры с Ираком нужны - и раку понятно.
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Александр Шайкин
Ответ Vatikan
И что потом?
А откуда ему знать что потом, его сторонники горлопаны ещё не придумали.
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Денис Фёдоров
Ответ Трент Резнор
Инвалидами, пенсионерами и детьми заполнят стадионы и включат интершум.
Говоришь,как иноагент
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expertmer2020
Золотые времена для нашего футбола пришли давно - а медали ушли за горизонт.
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sintenced
Ответ Трент Резнор
Инвалидами, пенсионерами и детьми заполнят стадионы и включат интершум.
Наверняка для этого и применяют эти поправки. Детей на стадион проще нагнать, чем бюджетников.
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sintenced
Ответ Vatikan
И что потом?
Конец, смерть, ядерный апокалипсис, сатана, иблис. Не может же быть ничего без одного деда, да?
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justbored
Ответ Vatikan
Все-таки теперь будет немного страшновато ходить на стадион, если труда будут свободно старики, инвалиды и дети ходить
Инвалиды это в принципе удачная лазейка для значительной части фанатов.))
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Zlodimir
Их боялись даже дворовые коты…фанатская группировка «Деда-внуки» возвращается на сектора!😂
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justbored
Какой патриотичный цитатник.
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Vatikan
Ответ Гекдениз Кардениз
Лучше бы он как в 99 Боря стакан порадовал своим обращением
И что потом?
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Vatikan
Ответ сервисник
Спортс, напишите про позор с билетами на Ак Барс у нас в Казани, про очереди и полный игнор со стороны клуба. Работает одна касса. Ответ клуба: сбой на сайте! Так откройте все кассы. Наплодили своих перекупов с ботами и альтернативными сайтами...
У нас один кассир всего был, не могли бы все кассы открыть. Простите за доставленные неудобства. За подробной информацией обращайтесь в клуб
0
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Vatikan
Все-таки теперь будет немного страшновато ходить на стадион, если труда будут свободно старики, инвалиды и дети ходить
+1
-1
0
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Alexander Tryapyshko
О, трибуны Спартака вновь заполнятся
+2
-1
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Гекдениз Кардениз
Ответ ACC
Лучше бы Путин поручил убрать фануйди с матчей РПЛ! А так - ни о чём...
Лучше бы он как в 99 Боря стакан порадовал своим обращением
+6
-5
+1
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сервисник
Спортс, напишите про позор с билетами на Ак Барс у нас в Казани, про очереди и полный игнор со стороны клуба. Работает одна касса. Ответ клуба: сбой на сайте! Так откройте все кассы. Наплодили своих перекупов с ботами и альтернативными сайтами...
0
0
0
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ACC
Лучше бы Путин поручил убрать фануйди с матчей РПЛ!
А так - ни о чём...
+8
-2
+6
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Трент Резнор
Инвалидами, пенсионерами и детьми заполнят стадионы и включат интершум.
+14
-2
+12
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thejenyadiy
Нидерланды разгромили Гибралтар (3-0) ? А Швеция видимо дежурно забили 5 Азербайджану))
+10
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