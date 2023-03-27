Депутат Терюшков о Карпине: «Выдавливать лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя 3-4-я в списке гражданств. Станет Россия единственной – придут золотые времена сборной»
Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о гражданстве Валерия Карпина.
Вчера сборная Россия в товарищеском матче в Санкт-Петербурге победила Ирак (2:0).
«Товарищеский матч Россия – Ирак, несмотря на счет, не впечатлил.
Вызов в сборную – всегда большая ответственность для футболиста, мотивация должна быть запредельная.
Разговоры об отсутствии стимула у сборной и главного тренера Карпина по причине отмены еврокубков и международных турниров – не более чем отговорки отдельных увесистых персонажей ввиду неспособности с честью достойно представлять страну.
Выдавливать из себя слова и лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя третья или четвертая в списке гражданств.
Станет Россия первой и единственной для главного тренера – тогда для сборной команды России по футболу придут золотые времена», – заявил Терюшков.
Карпин – уроженец эстонского города Нарва. Помимо российского гражданства, он также имеет гражданство Эстонии, а также Испании, в которой выступал длительное время, когда был футболистом.
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В очередной раз скудоумие данного господина было продемонстрировано. Наверное, из-за этого его сюда вместе с остальными депутатами и постят.
за полет космический
подарил Хрущев Никита.
(...) автоматический