Депутат Терюшков о Карпине: «Выдавливать лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя 3-4-я в списке гражданств. Станет Россия единственной – придут золотые времена сборной»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о гражданстве .

Вчера сборная Россия в товарищеском матче в Санкт-Петербурге победила Ирак (2:0).

«Товарищеский матч Россия – Ирак, несмотря на счет, не впечатлил.

Вызов в сборную – всегда большая ответственность для футболиста, мотивация должна быть запредельная.

Разговоры об отсутствии стимула у сборной и главного тренера Карпина по причине отмены еврокубков и международных турниров – не более чем отговорки отдельных увесистых персонажей ввиду неспособности с честью достойно представлять страну.

Выдавливать из себя слова и лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя третья или четвертая в списке гражданств.

Станет Россия первой и единственной для главного тренера – тогда для сборной команды России по футболу придут золотые времена», – заявил Терюшков.

Карпин – уроженец эстонского города Нарва. Помимо российского гражданства, он также имеет гражданство Эстонии, а также Испании, в которой выступал длительное время, когда был футболистом.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии