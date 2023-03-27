Депутат Терюшков о Карпине: «Выдавливать лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя 3-4-я в списке гражданств. Станет Россия единственной – придут золотые времена сборной»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о гражданстве Валерия Карпина.

Вчера сборная Россия в товарищеском матче в Санкт-Петербурге победила Ирак (2:0).

«Товарищеский матч Россия – Ирак, несмотря на счет, не впечатлил.

Вызов в сборную – всегда большая ответственность для футболиста, мотивация должна быть запредельная.

Разговоры об отсутствии стимула у сборной и главного тренера Карпина по причине отмены еврокубков и международных турниров – не более чем отговорки отдельных увесистых персонажей ввиду неспособности с честью достойно представлять страну.

Выдавливать из себя слова и лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя третья или четвертая в списке гражданств.

Станет Россия первой и единственной для главного тренера – тогда для сборной команды России по футболу придут золотые времена», – заявил Терюшков.

Карпин – уроженец эстонского города Нарва. Помимо российского гражданства, он также имеет гражданство Эстонии, а также Испании, в которой выступал длительное время, когда был футболистом.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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46 комментариев

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Michael_Monza
Ответ Виктор Литвинов
В стране, где ложь и чванство возведёны в государственный ранг, любая правда является экстремизм ом. Валера это не учел
Это ты про сша я так понимаю, ну что же, да это правда.
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Michael_Monza
Ответ Dmitriy6354
Но ведь у многих чиновников есть вторые гражданства. Я считаю, что неправильно госслужащему иметь несколько гражданство. А Карпин там жил.
Плюсодрочер, чиновникам запрещено иметь двойное гражданство в РФ. Ты хоть бы озадачился вопросом прежде, чем бред писать.
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UNAFFECTED
этого мужеложца в химках видал
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CONST_VAN_G
а может хватит печатать тут высеры тех, кто непонятно как попал во власть и нихера там не делает кроме личного обогащения?
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NoWar
Ответ DedSkyWalker
Я с этим полностью согласен. Просто Терюшков делает упор на то, что Карпин поселился в Эстонии, а это не совсем так. Карпин родился, получил образование и воспитание в Советском Союзе. А это не одно и тоже, что в постсоветской Эстонии
Один хрен! Это тоже не важно в какой Эстонии родился Карпин. Патриотизм в футболе никоим образом не заменит профессионализм. В политике да, но не в футболе или другом деле.
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Romeo Yankovich
вот бы и в России золотые времена настали. но пока там чиновники поголовно имеют российское гражданство третьим или четвёртым в списке. а вот будь единственным - зажила бы Россия!!!!
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
🤦🏻‍♂️
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Sobachkin
Ротенбергов отцепить от кормушки предлагает?
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ NoWar
Охота на ведьм началась?
Нет, охота за баблом.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ ro44an.siz
Ваши ожидания - ваши проблемы. А вот двойное -тройное гражданство давно пора отменить.
так формально оно и не ращрешено. Но никто не мешает человеку, получить гражданство ещё и другой страны, потому как в той стране - это разрешено...
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KMR
Хиддинк тренил и без лозунгов.
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a2wai
Уже давно понятно, что терюшков это холуй без собственного мнения, прикрывающийся откровенно глупыми и зачастую оскорбительными высказываниями.

В очередной раз скудоумие данного господина было продемонстрировано. Наверное, из-за этого его сюда вместе с остальными депутатами и постят.
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Алексей Воскресенский
Действительно смутное время... Гадьё по типа Терюшкова - правящая элита... Печально.
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special_k
Так давайте Терюшкова поставим главным тренером. Официальных матчей всё равно нет, зато насколько же у нас будет патриотически правильно настроенная команда в товарняках.....
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Заборостроитель
Ответ Dmitriy6354
Но ведь у многих чиновников есть вторые гражданства. Я считаю, что неправильно госслужащему иметь несколько гражданство. А Карпин там жил.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS78R3sFSWUtJXpXxQmWoGW54FvmhOjPJC90A&usqp=CAU
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f0mk4
Вылезло чудо со своим ненужным мнением
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Iuasamotu
Золотые времена российского футбола приходятся на времена, когда сборную тренировали тренеры у которых вообще не было российского паспорта
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ro44an.siz
Ваши ожидания - ваши проблемы. А вот двойное -тройное гражданство давно пора отменить.
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DedSkyWalker
Ответ NoWar
Это совершенно не важно где родился человек. Главное что, как и для кого он делает.
Я с этим полностью согласен. Просто Терюшков делает упор на то, что Карпин поселился в Эстонии, а это не совсем так. Карпин родился, получил образование и воспитание в Советском Союзе. А это не одно и тоже, что в постсоветской Эстонии
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андрэ
Валера бегиииии!!!! Для этих ######### нужно найти виновного в том что сами натворили и они нашли тебя
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всёотлично
ну всё, напали шакалы
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Виктор Литвинов
Ответ NIK7478
Ей-богу, дал бы ему с удовольствием в рыло!Терюшков, cuka, кто тебе дал право хамить Карпину?! Какой бы он ни был, я лично с Валерой в разведку пошел бы, не задумываясь! А вот с тобой, Терюшков,- никогда в жизни!
Не успел бы в рыло дать. Слишком много желающих
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2ran
Депутату Терюшкову
за полет космический
подарил Хрущев Никита.
(...) автоматический
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NoWar
Ответ DedSkyWalker
Карпин в первую очередь уроженец СОВЕТСКОГО города Нарва.
Это совершенно не важно где родился человек. Главное что, как и для кого он делает.
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Lavinka
Виновник найден !
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