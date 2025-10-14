Батраковым активно интересуются клубы Серии А. В «Рому» хавбек «Локо» не пойдет из-за Гасперини (Metaratings)
Алексеем Батраковым интересуются итальянские команды.
Metaratings сообщает, что интерес со стороны участников Серии А активный. Итальянское агентство получило авторизацию на переговоры со всеми ведущими клубами лиги.
При этом исключен вариант с трансфером хавбека «Локомотива» в «Рому». Представители 20-летнего футболиста сомневаются, что Батракову стоит переходить к Джан Пьеро Гасперини.
Напомним, у Гасперини в «Аталанте» играл бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.
Батраков провел 11 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости