Батраковым активно интересуются клубы Серии А. В «Рому» хавбек «Локо» не пойдет из-за Гасперини (Metaratings)

Алексеем Батраковым интересуются итальянские команды.

Metaratings сообщает, что интерес со стороны участников Серии А активный. Итальянское агентство получило авторизацию на переговоры со всеми ведущими клубами лиги.

При этом исключен вариант с трансфером хавбека «Локомотива » в «Рому». Представители 20-летнего футболиста сомневаются, что Батракову стоит переходить к Джан Пьеро Гасперини .

Напомним, у Гасперини в «Аталанте» играл бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

Батраков провел 11 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .