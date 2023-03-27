МОК подтвердил свою позицию по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси к международным стартам в нейтральном статусе
МОК подтвердил свою позицию по поводу допуска спортсменов из России и Беларуси.
Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.
«Сегодня утром состоялась видеоконференция, созванная МОК на тему участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
МОК подтверждает свою позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации, следовательно – без гимна, без флага и без команд», – приводит слова Малаго Rai News.
25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении строгих правил.
В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.
Исполком МОК обсудит вопрос участия россиян в международных стартах 28 марта.
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