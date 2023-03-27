МОК подтвердил свою позицию по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси к международным стартам в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Италии олимпийская сборная Беларуси Джованни Малаго Легкая атлетика

МОК подтвердил свою позицию по поводу допуска спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.

«Сегодня утром состоялась видеоконференция, созванная МОК на тему участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

МОК подтверждает свою позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации, следовательно – без гимна, без флага и без команд», – приводит слова Малаго Rai News. 

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

Исполком МОК обсудит вопрос участия россиян в международных стартах 28 марта. 

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

Опубликовал Лина Лоцик

Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Без команд это как? Типа футболисты будут поразнь играть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Андреев
Ответ Максим Пантелеев
А кто?
Жизнь такая братка, кто не будет все равно обвинить кого найдётся. Ведь начальник всегда говно правда?
Я свою жизнь живу и никого не виню, не люблю быть неудачником
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ответ Александр Андреев
Так решили хозяева олимпиад, кто музыку заказывает... Как считаете в мок есть коррупция? :)
А почему Россия ни одна из хозяек ОИ, учитывая и постоянную влиятельность нашего спорта и проведение спортивных-международных ивентов у нас и за нас счет? Мы вечно платим, а танцуют другие. Это путинским жмкающий режим все профунякал. Фетисов рассказывал, как уже договорились, что его выберут диктором ВАДА , а в последний момент позвонили из Москвы и поросили уступить место французам. Мы когда ЧМ по футболу проводили,у нас даже делегата в ФИФА не было.Это уровень обычного депутата, не говоря уж о значимом посте. Газпром спонсировал УЕФА, но замом почему-то был нищий украинец, а не кто-то из наших.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Сергей Жарковский
Миротворческая миссия МОК , это что шутка такая?🤣
Да, шутка, в честь этой шутки в декабре 2021 страны принимают обязательства по олимпийскому перемирию в ООН, а потом бомбят во время этого перемирия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gilonjon862
Допустить в любом случае надо чтобы у каждого была возможность показать себя, уверен найдётся много спортсменов кто и за свои деньги поедет лишь бы исполнить мечту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Грустный Тролль
Ответ Jetter
Кому и где ты можешь продавить свои условия? Ты сидишь по уши в грязи, у тебя под домом машины на газоне паркуются, дороги каждую весну в ямах и без разметки, в твоем подъезде грязь и облупившаяся краска, а ты диктовать кому-то что-то собрался. Сиди дома и займись своей семьей. Своди детей в зоопарк, а жену в хороший ресторан. Начни с себя требовать что-то для начала.
Погоди. Он еще свою бутылку водки не допил. Дай алкоголику пофантазировать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Александр Андреев
Так решили хозяева олимпиад, кто музыку заказывает... Как считаете в мок есть коррупция? :)
Если в ФИФА с УЕФА есть, Платини не даст соврать, то почему в МОК её не может быть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Беларусь давно пора в состав России включить, сколько еще можно терпеть виляния задом Лукашенка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetter
Ответ Gornostaev
С флагом, гимном и командами! Не соглашаться ни в коем случае, диктовать и продавливать свои условия! Россия и российские спортсмены должны уже перестать воспринимать эту "олимпийскую" шарагу всерьез... Еще попытались вставить что-то про поддержку и боевые действия, клоуны! Полное восстановление, извинения, чистка в спортивном европейском чиновничестве, отстранение прибалтов, украинцев, поляков и британцев за правовой экстремизм! Тогда Россия может быть снова будет с мировым спортом и вернет Олимпийскому движению хоть какую-то ценность. Россия навсегда! 🇷🇺
Кому и где ты можешь продавить свои условия? Ты сидишь по уши в грязи, у тебя под домом машины на газоне паркуются, дороги каждую весну в ямах и без разметки, в твоем подъезде грязь и облупившаяся краска, а ты диктовать кому-то что-то собрался. Сиди дома и займись своей семьей. Своди детей в зоопарк, а жену в хороший ресторан. Начни с себя требовать что-то для начала.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maripous
Значит нашей сборной на олимпиаде в Париже не будет.
Потому что вряд ли сво закончится раньше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HaLaVa666
Ответ Андрей Рядькин
Россиянами
У меня есть достаточно знакомых «нерусских», а именно «россиян» и им искренне пофиг , если их называют «русскими», подразумевая их паспорт . Так что это просто повод докопаться к фразе
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ответ Александр Андреев
Во всем пыня виноват :)
А кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
Ответ irina1980
Некоторых допустят,чтобы лишний раз было над кем поиздеваться,еще не забыли,как украли победу у Дины Авериной и отдали золото проигравшей ей по всем параметрам канадке, которая даже предмет уронила.
она была болгарка или румынка, хотя какая разница
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ответ Alexander X
ну, в отличии от вас, они там в курсе, что никому на не сдались и не интересны... никто особо "страдать" не будет... от того и лезли...
Да ну. Если бы Россия отказалась участвоать в ЕВ, то сразу бы отвалилось все пост советское пространство, а это костях просмотров. Отвалился бы политический фактор. По-сути Россия этот конкурс и подняла из могилы. А потом позволилоа против себя обернуть. У путинского режима все так. Ту же Украину волок за свой счет, а Запад на набитое нами брюхо голову их захватывал. То есть -Пыпч врагов России за нас же счет выращивал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Realist2022
Ответ irina1980
Уже можно готовиться: некоторых биатлонистов,они там зададут жару от радости,лыжников сильнейших не допустят,потому что они рядом где-то с кем-то постояли.
Какие лыжники и биатлонисты? Речь идёт исключительно о ЛЕТНЕЙ олимпиаде-2024? Вы хоть что-то вообще читаете, кроме бредней Терюшкова, Матыцина, Васильева, Тихонова и т.п.?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
irina1980
Ответ singer1
Не канадке , а израильтянке Линой Ашрам
Израильтянке,конечно.Спасибо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Андреев
Ответ Максим Пантелеев
Ну что, наадо благодырить Пынявого. Нас как страны теперь уже нет. Раньше хоть была команда без флага и гимна, а теперь какие-то совсем отдельные спортсмены. Даже 404 нет.
Во всем пыня виноват :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
irina1980
Ответ melmi
Израильтянке, хотя суть таже
Да, извиняюсь..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Рядькин
Ответ HaLaVa666
А что за миротворческая миссия МОК? Первый раз слышу. Нужно соглашаться обязательно, если тупо без флага и гимна предлагают ехать. Спортсмены русскими не перестанут быть.
Россиянами
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Андреев
Ответ Максим Пантелеев
Если федерации не пускают нас на соревнования, то соответственно никаких квот на участие в ОИ у нас не будет. Ни с флгаом,ни без.
Так решили хозяева олимпиад, кто музыку заказывает... Как считаете в мок есть коррупция? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеальный шторм
Ответ irina1980
Некоторых допустят,чтобы лишний раз было над кем поиздеваться,еще не забыли,как украли победу у Дины Авериной и отдали золото проигравшей ей по всем параметрам канадке, которая даже предмет уронила.
Кому отдали?🤦‍♀️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ответ Ирина Иванова
Без команд - это как? Спортсменам без разрешения запрещено собираться группами больше трех человек? Можно еще предложить и без имён: спортсмен №1, спортсменка №2...Ощущение, что цель МОК придумать что-нибудь эдакое, чтобы российские спортсмены сами отказались от участия.
Это как 404, только хуже.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Андреев
Очевидно что мок стало орудием политическим, как и остальные международные структуры, которые позиционировали себя как суверенные и независимые...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ответ Сергей Жарковский
Миротворческая миссия МОК , это что шутка такая?🤣
Да кстати, интересный момент,что они миротворческого сделали.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Если федерации не пускают нас на соревнования, то соответственно никаких квот на участие в ОИ у нас не будет. Ни с флгаом,ни без.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий