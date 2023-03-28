Андрееску получила травму и кричала: «Господи, мне никогда не было так больно». Ее увезли с корта на коляске

получила травму в матче турнира в Майами против . При счете 6:7(0), 2:0 канадка дернулась за мячом, упала на корт и схватилась за левую ногу в районе голеностопа.

Она кричала от боли и сквозь слезы сказала: «Господи, мне никогда не было так больно».

Андрееску не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли на коляске.

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