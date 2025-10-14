«МЮ» может продлить контракт с Каземиро при существенном снижении зарплаты. 33-летний хавбек получает около 300 000 фунтов в неделю (MEN)

Каземиро может остаться в «Манчестер Юнайтед» и на следующий сезон.

Контракт бразильца истекает ближайшим летом.

Как сообщает Manchester Evening News, новый договор может быть подписан в том случае, если полузащитник пойдет на существенное снижение зарплаты. Сейчас он получает около 300 000 фунтов в неделю и является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

У «МЮ » есть опция продления контракта с Каземиро на год, но манкунианцы намерены обсудить изменение финансовых условий.