«МЮ» может продлить контракт с Каземиро при существенном снижении зарплаты. 33-летний хавбек получает около 300 000 фунтов в неделю (MEN)
Каземиро может остаться в «Манчестер Юнайтед» и на следующий сезон.
Контракт бразильца истекает ближайшим летом.
Как сообщает Manchester Evening News, новый договор может быть подписан в том случае, если полузащитник пойдет на существенное снижение зарплаты. Сейчас он получает около 300 000 фунтов в неделю и является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.
У «МЮ» есть опция продления контракта с Каземиро на год, но манкунианцы намерены обсудить изменение финансовых условий.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
