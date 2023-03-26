Чемпионат России. Латыпов, Смольский, Халили, Серохвостов, Бабиков и Цветков выступят в спринте
Латыпов, Смольский, Халили, Бабиков и Цветков пробегут спринт на чемпионате России.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Спринт
Мужчины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
3. Антон Бабиков
4. Александр Поварницын
5. Иван Колотов
7. Василий Томшин
8. Даниил Серохвостов
9. Антон Смольский (Беларусь)
12. Карим Халили
15. Матвей Елисеев
25. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
26. Никита Поршнев
28. Максим Цветков
33. Александр Корнев
35. Евгений Гараничев
37. Эдуард Латыпов
Полный старт-лист – здесь.
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