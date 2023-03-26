Чемпионат России. Латыпов, Смольский, Халили, Серохвостов, Бабиков и Цветков выступят в спринте

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Иван Колотов Александр Корнев Биатлон

Латыпов, Смольский, Халили, Бабиков и Цветков пробегут спринт на чемпионате России.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Спринт

Мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

3. Антон Бабиков

4. Александр Поварницын

5. Иван Колотов

7. Василий Томшин

8. Даниил Серохвостов

9. Антон Смольский (Беларусь)

12. Карим Халили

15. Матвей Елисеев

25. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

26. Никита Поршнев

28. Максим Цветков

33. Александр Корнев

35. Евгений Гараничев

37. Эдуард Латыпов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023

1 комментарий

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Сергей Жарковский
Эдуарду быстрых ног и стрельбы без промахов!
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