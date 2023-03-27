Александр Дюков: «Призываю всех сделать Fan ID. Технология удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять»

назвал технологию Fan ID удобной.

«Технология Fan ID работает – она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что все это будет.

Есть закон, который вступил в силу – его надо выполнять. Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения – ввели Fan ID из-за соображений безопасности. Система идентификации болельщиков – это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто – для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID», – сказал президент .

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