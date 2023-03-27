Александр Дюков: «Призываю всех сделать Fan ID. Технология удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Александр Дюков Fan ID Футбол

Александр Дюков назвал технологию Fan ID удобной.

«Технология Fan ID работает – она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что все это будет.

Есть закон, который вступил в силу – его надо выполнять. Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения – ввели Fan ID из-за соображений безопасности. Система идентификации болельщиков – это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто – для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID», – сказал президент РФС.

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35 комментариев

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BeastI666I
Ответ frol92
А мы призываем тебя пойти в пешее эротическое путешествие. И Фан айди свой с собой забери, с ним будет удобнее...
обидно, что в итоге они победят. вот я уверен , что готов на полное прекращение россфутбола, то есть буду стоять до конца. НО как показывает практика наши сограждане прогинаются в итоге подо все.
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Никита Ксенофонтов
Вот что за идиотский лозунг - "Есть закон и его надо выполнять". В законе могут любую чепуху написать и это разве значит, что его нужно беспрекословно молча выполнять?
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Рашпель793
Ответ Игорь Луценко
А ведь в свое время казался адекватным. Помню, во времена принятия решения по лимиту на легионеров он здравые идеи предлагал.
Так он и есть адекватный. Просто один против системы не попрёшь 🤷‍♂️
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Кот под ногами майора
Засунуть лампочку в рот тоже просто, но нужно ли?
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Водяра
Призываю этого дятла пнх.
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Red Line
Ответ frol92
А мы призываем тебя пойти в пешее эротическое путешествие. И Фан айди свой с собой забери, с ним будет удобнее...
а разве можно в пешее увлекательное без фанайди?)
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Александр Жердин
Не надо рассказывать сказки про заботу о безопасности. Введение Фан-уйди имеет совсем другие цели: 1. Это "освоить" громадные средства выделенные на это. Уже потратили 770 лямов. Затребовали ещё 200. Видимо, не всем хватило. 2. Процедура выдачи собачьего паспорта. Без каких-любо объяснений тебе могут отказать. При этом получают эти паспорта лица имеющие судимость и находящиеся в данный момент под следствием по уголовным статьям. Так о какой безопасности может идти речь? 3. На автоматическое определения офсайда и взятия ворот денег не нашлось. Значит мы будем дальше наблюдать судейский беспредел. Точно по пословице "Закон, он как дышло. Куда поверну - туда и вышло."(С)
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LifeSpartak
Ну ты и сво..
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Red Line
призываю всех быть баранами и накинуть ещё один ошейник на себя.
закон глуп, как и его создатели.
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Onion
Ответ Alex Chernov
Боюсь представить что прилетит следующим улучшением после весны осень и фан айди Добьют переходом в какой нибудь чемпионат неприсоединившихся стран, к гадалке не ходи 🙃
Так Спартак давно угрожает куда-то уйти/перейти)
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Алексей Никитин
Ответ damondiamond
оформлю, если выпустите на замену в каком-нибудь дерби на минут 15 в атаку
Дерби Вагнер-Всу в Артемовске устроит?
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Михаил1970
Татьяна Голикова: «Призываю всех сделать прививку от короновируса. Технология удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять»
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Guillermo
А кто закон не выполняет? Как-будто по закону все обязаны ходить на стадион)
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jSH
у них как обычно "всё идёт по плану" (С)
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aya
Плохая попытка, все равно НЕТ))
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Павел74
призываю Дюкова , уволиться, снять с себя дорогой пиджак, снять все свои деньги и пойти по России, прося прощения и подавая сирым и убогим
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encaro_one
Что это существо понимает под словом "рефлексировать"?
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damondiamond
оформлю, если выпустите на замену в каком-нибудь дерби на минут 15 в атаку
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Пирс Морган
Закинь себе его в природный карман
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Amsterdam
Да он нохой ненуж’он нам, фон ойди ваш (с).
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alexonn0676
Ответ Spartakus1984
Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения — ввели Fan ID из-за соображений безопасности.(С) Когда было небезопасно,в 90-е? Почему на кубок тогда не нужен фан айди?Почему в других видах спорта его нет,ведь опасность может придти и туда.
А на Кубок её никто вводить и не будут, там играют не только клубы РПЛ, для которых и введена фанка, чтобы не ходили на стадион фанаты, тут идёт борьба с фанатами, и государство сдавать назад не собирается
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Russ Ivan
А вот эти Дюковы, Алаевы и Миллеры тоже себе делали Fan ID или по старой привычке через ВИП-парковку поднимаются без всего?
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alexonn0676
Итого, либо делайте карту болельщика, либо болейте на диване, НИКТО ФАНКУ ОТМЕНЯТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ
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Alex Chernov
Боюсь представить что прилетит следующим улучшением после весны осень и фан айди Добьют переходом в какой нибудь чемпионат неприсоединившихся стран, к гадалке не ходи 🙃
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alexonn0676
Ответ Артур Багдасарян
как это для этого не нужно посещать мфц?
А так, если у тебя есть загранпаспорт с чипом, не нужно не куда идти сейчас, скачиваешь приложение болельщик.госуслуги, и всё оформляешь через него идти уже никуда не надо
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