Слишкович об увольнении из «Оренбурга»: «Если бы мы заранее знали, что клуб вернется в РПЛ, принимали бы соответствующие решения. Но, боже мой, это жизнь, это футбол!»

Владимир Слишкович высказался об увольнении из «Оренбурга».

5 октября клуб объявил об уходе боснийца с поста главного тренера после четырех поражений подряд в Мир РПЛ. Команда шла на 14-м месте. 

Чем живете в первое время после отставки?

– Все нормально! Сейчас мне нужно просто чуть-чуть отдохнуть, чем я и занимаюсь. Работа была очень интенсивной.

Чувствуете опустошение?

– Всегда есть усталость. Я устал больше эмоционально, чем физически. Думаю, это нормально – так происходит всегда.

Думали, сколько времени вам нужно?

– Наша работа такова, что никогда не знаешь, что может случиться. Можно снова пойти работать через месяц, полгода, а можно и через год. Странная работа. Так что сейчас не смогу точно сказать, сколько времени на отдых мне потребуется.

Летняя ситуация с внезапным возвращением в РПЛ повлияла на вас и на команду психологически?

– Не могу сказать, что это нам помешало, но, конечно, было очень неожиданно. Весь клуб готовился к сезону в Первой лиге, а произошло все это. Конечно, это позитивный момент, и я бы не искал здесь какое-то плохое влияние на команду. Странный случай, такое нечасто встретишь.

Возможно, если бы мы в «Оренбурге» заранее знали, что сразу же вернемся в РПЛ, принимали бы какие-то соответствующие решения.

Но, боже мой, это жизнь, это футбол! Такое случается. И я не могу сказать, что эта ситуация принесла нам много проблем, – сказал бывший главный тренер «Оренбурга». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
