«Барселона» хочет от RFEF признания чемпионского титула 1937 года. Кубок «Леванте» времен гражданской войны в Испании признали

«Барселона» хочет официального признания чемпионского титула 1937 года.

Каталонцы намерены добиться признания от Королевской испанской футбольной федерации легитимности трофея, завоеванного во время гражданской войны в Испании (1936-1939) в рамках Средиземноморской лиги.

Несмотря на давние попытки «Барсы» добиться этого, RFEF не признает этот трофей за чемпионский титул в Испании, так как в то время организованный чемпионат страны не проводился.

В 2009 году сине-гранатовым отказали в удовлетворении подобной просьбы. Сейчас этот вопрос снова поднимает президент .

Однако теперь «блауграна» может ссылаться на прецедент – испанская федерация недавно признала победу « » в кубковом турнире того же года. В финале Кубка свободной Испании «Леванте» в 1937-м обыграл «Валенсию» (1:0).

За проведение Средиземноморской лиги отвечала Каталонская федерация футбола. В ней участвовали « », « », « », « », «Леванте», « », «Гранольерс» и «Атлетик де ».

Средиземноморская лига: испанский футбол во время гражданской войны