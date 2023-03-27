«Барселона» хочет от RFEF признания чемпионского титула 1937 года. Кубок «Леванте» времен гражданской войны в Испании признали
«Барселона» хочет официального признания чемпионского титула 1937 года.
Каталонцы намерены добиться признания от Королевской испанской футбольной федерации легитимности трофея, завоеванного во время гражданской войны в Испании (1936-1939) в рамках Средиземноморской лиги.
Несмотря на давние попытки «Барсы» добиться этого, RFEF не признает этот трофей за чемпионский титул в Испании, так как в то время организованный чемпионат страны не проводился.
В 2009 году сине-гранатовым отказали в удовлетворении подобной просьбы. Сейчас этот вопрос снова поднимает президент Жоан Лапорта.
Однако теперь «блауграна» может ссылаться на прецедент – испанская федерация недавно признала победу «Леванте» в кубковом турнире того же года. В финале Кубка свободной Испании «Леванте» в 1937-м обыграл «Валенсию» (1:0).
За проведение Средиземноморской лиги отвечала Каталонская федерация футбола. В ней участвовали «Барселона», «Эспаньол», «Жирона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Гранольерс» и «Атлетик де Кастельон».
Средиземноморская лига: испанский футбол во время гражданской войны
Снова речь про барсу - они про Мадрид…классика) Синдром провинциалов👍🏼
Зато лишится титулов за XXI век.