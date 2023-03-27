«Барселона» хочет от RFEF признания чемпионского титула 1937 года. Кубок «Леванте» времен гражданской войны в Испании признали

Теги Барселона Валенсия Эспаньол Химнастик Леванте Ла Лига Кубок Испании Жоан Лапорта Кастельон Федерация футбола Испании Жирона история Футбол

«Барселона» хочет официального признания чемпионского титула 1937 года.

Каталонцы намерены добиться признания от Королевской испанской футбольной федерации легитимности трофея, завоеванного во время гражданской войны в Испании (1936-1939) в рамках Средиземноморской лиги.

Несмотря на давние попытки «Барсы» добиться этого, RFEF не признает этот трофей за чемпионский титул в Испании, так как в то время организованный чемпионат страны не проводился.

В 2009 году сине-гранатовым отказали в удовлетворении подобной просьбы. Сейчас этот вопрос снова поднимает президент Жоан Лапорта.

Однако теперь «блауграна» может ссылаться на прецедент – испанская федерация недавно признала победу «Леванте» в кубковом турнире того же года. В финале Кубка свободной Испании «Леванте» в 1937-м обыграл «Валенсию» (1:0).

За проведение Средиземноморской лиги отвечала Каталонская федерация футбола. В ней участвовали «Барселона», «Эспаньол», «Жирона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Гранольерс» и «Атлетик де Кастельон».

Средиземноморская лига: испанский футбол во время гражданской войны

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39 комментариев

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Try Stelsi
Ответ Wizard Harry
Снова человек, пишущий с ошибками «итак, вместо и так» рассуждает про мозги… Снова речь про барсу - они про Мадрид…классика) Синдром провинциалов👍🏼
Давай, умник расскажи мне правила правописания. Где Барса, там непосредственно и Реал)
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Сергей Ямковой
Помню ту команду 37 года, парни заслужено стали чемпионами. Жалко что в СССР не всегда ловились трансляции
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Panther Black
барселона пока решит свои проблемы
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Wizard Harry
Ответ Try Stelsi
У мадридистов из-за -12 отморозило итак скудные мозги(
Снова человек, пишущий с ошибками «итак, вместо и так» рассуждает про мозги…
Снова речь про барсу - они про Мадрид…классика) Синдром провинциалов👍🏼
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-3
-3
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90 Minutes
Ответ начальник цеха Михалыч
Дадада
Возьми...
0
-2
-2
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Coodesnik
Ответ Кирилл
Забавно, конечно, что даже такой «второсортный кубок Испании» Реал не может выиграть с сезона 2013/2014 ) Причем, который называется «Кубком Короля» - а Реал, вроде бы, как раз Королевский клуб )
Реалу интереснее брать лигу чемпионов, по настоящему королевский турнир. А барселоночка пусть пытается титул лишний приписать,чуют девочки,что скоро в сегенде играть будут и от еврокубков отстранят.)
+1
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начальник цеха Михалыч
Ответ 90 Minutes
Судей покупал и покупает судейский реал это так.плюс диктатор франко только так дарил реалу трофеи.
Дадада
+2
-1
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Роман
Это какой-то новый рычаг о котором мы не знаем?
+1
-3
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Роман
Получит Кубок 1937 года.
Зато лишится титулов за XXI век.
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Bob Ganiev
Ответ Diggitie
Лапорта бы лучше чем-нибудь пополезнее занимался, чем какие-то чашки из 37го признавать. Столько проблем сейчас у клуба..
так помоги ему советом, чего ждешь. тебе еще и заплатят за консультацию. вин вин
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Try Stelsi
Ответ Wizard Harry
В сегунде будет время на решение этого вопроса)
У мадридистов из-за -12 отморозило итак скудные мозги(
+5
-4
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90 Minutes
Ответ начальник цеха Михалыч
Сначала судей покупаете, а потом ещё че то хотите, охерели совсем
Судей покупал и покупает судейский реал это так.плюс диктатор франко только так дарил реалу трофеи.
+6
-4
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DolJun
фк мем и новый рофл) не разочаровывают изо дня в день))
0
-6
-6
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Bob Ganiev
Ответ Кокич
Историки они такие. Ещё и не такое откопают. Депутаты Киевского областного совета утвердили новую дату основания Киевской области как административно-территориальной единицы. Ранее годом создания Киевской области считали 1932 год, когда вышел соответствующий приказ Сталина. В настоящее время благодаря работе историков установлена новая дата – 842 год. ©
в этот раз ножек буша не будет
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-1
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SCOTT WALKER
Ответ sayemlo
реал берет ла лигу, лч, Суперкубок уефа, клубный чм. вот где реал лучший. а Барсы только во второсортных кубках.
реал взял первую половину лч, когда все считали его третьесортным кубком
+1
-2
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начальник цеха Михалыч
Сначала судей покупаете, а потом ещё че то хотите, охерели совсем
0
-5
-5
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Bob Ganiev
Ответ sayemlo
если открыть статью про франко. то узнаешь, что он не был болелом Реала. на спортсе даже есть статья. Как Франко поднимал Реал, если после войны гражданской стадион был уничтожен и гос. Банки не давали РМ кредит, до того момента пока Дон Бернабеу не выпросил пачку кредитов на отстройку ? Франко примазался к успехам РМ уже после его побед и всегда был холоден к футболу в целом. Чисто повод выступить с трибуны по случаю очередной победы РМ в Европе. Для имиджа это и делал по случаю побед РМ. Но не так, что "делал Реал для имиджа" 😂
начал читать и чуть не поверил, в конце оправлдалка "любил для имиджа" всё поставила на свое место. нарк-я это плохо.
+1
-1
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Jaxongir Shodiev
Ответ Tigran Voskanyan
Будет очень круто. А то разница в чемпионских титулах с Мадридом угнетает.
Точняк, в сегунде тяжело будет нагнать
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-5
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Boni Jek
Ответ damondiamond
8й рычаг Лапорты
Опять обиделся
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Tigran Voskanyan
Будет очень круто. А то разница в чемпионских титулах с Мадридом угнетает.
0
-3
-3
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90 Minutes
Ответ Данияр Жумабекович
ща вся блауграна напишет чёткие аргументы, что этот кубок очень важен для Барсы, ведь все другие проблемы в клубе решены
Все важно мальчик! Тем более это не мелочь
+5
-5
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zqhh2gq7nv
Ответка совсем туманная ))
0
-3
-3
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90 Minutes
Ответ Максим Табаран
не буду удивлён, если там был в помощь дед Негрейры и Барса попросит налоговый вычет за тот период
Детский сад...
+4
-4
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90 Minutes
Все правильно. Нужно всегда добиваться своего . Тем более законный титул. И нет разницы сколько лет прошло
+7
-5
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Родя Раскольников
Ответ sayemlo
если открыть статью про франко. то узнаешь, что он не был болелом Реала. на спортсе даже есть статья. Как Франко поднимал Реал, если после войны гражданской стадион был уничтожен и гос. Банки не давали РМ кредит, до того момента пока Дон Бернабеу не выпросил пачку кредитов на отстройку ? Франко примазался к успехам РМ уже после его побед и всегда был холоден к футболу в целом. Чисто повод выступить с трибуны по случаю очередной победы РМ в Европе. Для имиджа это и делал по случаю побед РМ. Но не так, что "делал Реал для имиджа" 😂
Даже на спортсе есть? Не, ну против этого не попрешь. Ты открыл мне глаза, спасибо.
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