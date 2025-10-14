Черчесов пошутил о столетии «Зенита»: «Семак-то знает, что это такое. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас – два»
Станислав Черчесов пошутил про столетие «Зенита».
25 мая клуб из Санкт-Петербурга отметил 100-летнюю годовщину основания. После окончания сезона Мир РПЛ, в котором «Зенит» занял второе место, пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.
«Богданыч-то (Сергей Семак, главный тренер «Зенита» – Спортс’‘) знает, что такое 100-летие. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас – два», – сказал главный тренер «Ахмата».
Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне-2015/16. При нем польский клуб стал чемпионом в свой столетний юбилей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости