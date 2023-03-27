«Локомотив» перевел в 7-й матч серию с ЦСКА, отыгравшись с 1-3. Полунин забил победный гол в проходе из своей зоны

« » и ЦСКА проведут седьмой матч в серии Кубка Гагарина.

Команда тренера победила (2:1) в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на пятой минуте третьего периода забил нападающий , который прошел к воротам соперника на ускорении из своей зоны, обыграв двух игроков ЦСКА.

Таким образом, ярославский клуб сравнял счет в серии – 3-3, выиграв две игры подряд и отыгравшись с 1-3.

В пятом матче «Локомотив» выиграл со счетом 1:0.

Седьмая игра серии запланирована на 29 марта на домашнем льду ЦСКА.