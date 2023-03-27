«Локомотив» перевел в 7-й матч серию с ЦСКА, отыгравшись с 1-3. Полунин забил победный гол в проходе из своей зоны
«Локомотив» и ЦСКА проведут седьмой матч в серии Кубка Гагарина.
Команда тренера Игоря Никитина победила ЦСКА (2:1) в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина.
Победный гол на пятой минуте третьего периода забил нападающий Александр Полунин, который прошел к воротам соперника на ускорении из своей зоны, обыграв двух игроков ЦСКА.
Таким образом, ярославский клуб сравнял счет в серии – 3-3, выиграв две игры подряд и отыгравшись с 1-3.
В пятом матче «Локомотив» выиграл со счетом 1:0.
Седьмая игра серии запланирована на 29 марта на домашнем льду ЦСКА.
Удачи парни!!!!!
Сегодня АБ захочет закрыт серию, У Адмирала многое зависит от Серебрякова , дай бог чтоб ему хватило запаса прочности , тогда мы увидим седьмую игру. Вишенку в торте чего нет в западной конференции.
Кра-сав-цы!!!
Игорь Валерьевич, верим!
Браво!!!
Вперёд, Локо!!!
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