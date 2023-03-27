«Локомотив» перевел в 7-й матч серию с ЦСКА, отыгравшись с 1-3. Полунин забил победный гол в проходе из своей зоны

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин видео КХЛ Кубок Гагарина Александр Полунин Хоккей

«Локомотив» и ЦСКА проведут седьмой матч в серии Кубка Гагарина.

Команда тренера Игоря Никитина победила ЦСКА (2:1) в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на пятой минуте третьего периода забил нападающий Александр Полунин, который прошел к воротам соперника на ускорении из своей зоны, обыграв двух игроков ЦСКА.

Таким образом, ярославский клуб сравнял счет в серии – 3-3, выиграв две игры подряд и отыгравшись с 1-3.

В пятом матче «Локомотив» выиграл со счетом 1:0.

Седьмая игра серии запланирована на 29 марта на домашнем льду ЦСКА.

24 комментария

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Олег
Паровоз переехал в Москву на 7 м .
Удачи парни!!!!!
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Трактор Челябинск
Ответ Торт Спартак
29 апреля?)))
2025 года😁
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dionyc
Ура!Локомотив мчит в финал конфы!!!!
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Огюст
Полунин на скорости ушёл и технично забил гол красавец -молодчик !
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Сергей Жарковский
Локомотив с победой!🌟
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Торт Спартак
29 апреля?)))
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Лорд Стэнли
Полуня прям красоту исполнил...Макдэвида врубил ))))
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Огюст
Игроки Локомотива сегодня победили на своём характере боевом и на высокой игровой самоотдаче и заслужили седьмой матч в серии -молодцы ! Оба вратаря в командах отыграли отлично !
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AndreyEN
Ответ Burlakovarka
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А что с ним?
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Marienburg
Мысли одного из авторов на вчерашней матчевой ветке))):
Сегодня АБ захочет закрыт серию, У Адмирала многое зависит от Серебрякова , дай бог чтоб ему хватило запаса прочности , тогда мы увидим седьмую игру. Вишенку в торте чего нет в западной конференции.
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Олег Писарев
на пятой минуте третьего гола😁
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DosSantosAveiro
Кострома за Локо!!! С победой!!!
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Russ Ivan
Мечта СКА - обессиленный соперник в финале Запада после кучи игр и ОТ...
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Виталий Джураев
Молодцы,слов нет!
Кра-сав-цы!!!
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ToniKroos1999
Всех с победой!!!
Игорь Валерьевич, верим!
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Sergeev55
Локомотив заслуженно сегодня победил!!!
Браво!!!
Вперёд, Локо!!!
🚂🚂🚂
+4
-1
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Дима Крутой
непредсказуемый в этом плей офф ЦСКА ,незнаешь чего выкинет в очередной матче.
+2
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Игорь Иванов
Да уж, опять седьмой матч, ну что же, берём билеты и вперёд.
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amurseff03
С заслуженной победой ярославцы. Пусть в 7 матче победит сильнейший.
+11
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cool1
Красавцы
+1
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Burlakovarka
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ser7777
Локомотив с Победой!!! Седьмому быть. Молодчики.
+5
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Гражданин, товарищ, барин.
Локо супер!!!
+18
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1905vb
Серия изначально была непредсказуемой, так и получилось! Тем интересней будет финальный матч в Москве! Ярославлю уважение!
+14
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J88
ЛООООКОООО!!!
+23
-2
+21
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