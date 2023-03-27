Депутат Милонов: «Путин поддержал точку зрения нас, обычных россиян. Детям необязательно иметь Fan ID»
Депутат Виталий Милонов положительно оценил решение Владимира Путина упростить Fan ID.
Президент России поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.
– Мы просили посмотреть, как реализуется механизм Fan ID. Чтобы, учитывая все аспекты, связанные с безопасностью, сделать реализацию закона ориентированной на любителей спорта. Пошли дискуссии.
Нас пытались забанить с этой идеей, представив нас в качестве радикалов, которые не согласны ни с чем и хотят однозначной отмены Fan ID. Нет, мы хотели диалога. И вот я вижу, что пошла ожидаемая коррекция реализации закона по Fan ID. Это правильно.
Я не футбольный фанат. У меня дети любят футбол. Когда я хотел пойти на матч со своим сыном, оказалось, что не могу этого сделать. Я не понимаю, почему мой сын Петр, которому 9 лет, должен получать Fan ID в таком же порядке, как и парень с Виража.
– Как вы видите упрощение ситуации для Петра?
– Думаю, что для моих сыновей Петра и Николая достаточно, если я просто отправлю их в Госулугах.
Хотя, конечно, для меня было бы проще, если бы у таких маленьких детей вообще не спрашивали Fan ID. С моей точки зрения, детям не обязательно иметь Fan ID.
– До какого возраста?
– Это должно коррелироваться с ответственностью. У нас административная ответственность наступает с 16 лет, а определенная ответственность – с 14 лет. До 14 лет, мне кажется, можно либо не использовать Fan ID, либо это делать в упрощенном виде.
Это вопрос диалога. Мы очень хотели, чтобы он был начат. Потому что была проблема. Фанатские общества говорили: «Нет, однозначно отменяйте Fan ID. Иначе бойкот». Другая сторона говорила: «Идите на фиг, мы знаем, что делаем. Поэтому никакого диалога не будет».
– Такое поручение президента России означает, что Fan ID никто не планирует отменять и разговоры об этом пора прекратить?
– Думаю, что в радикальном виде эти разговоры вести не стоит. Я погрузился в тематику. Увидел позицию всех структур. И тех, кто выступает за Fan ID. У них есть своя железная логика.
Наша задача сделать так, чтобы учитывать интересы многополярного мира. То, что кажется нам, не всегда возможно.
– Вы не узнавали, кто автор закона о Fan ID? Это какой-то мифический человек, которого никто не знает.
– Если он мифический, значит он и есть мифический. Я не знаю, кто автор закона о Fan ID.
Знаю, что сейчас Владимир Владимирович поддержал точку зрения нас, обычных россиян, простых русских родителей, которые хотят пойти с детьми на футбол, – сказал депутат Госдумы РФ.
Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
Хочется провести аналогию, но не буду
это ж означает что народ решает глава он их или нет
Просто на удивлпние
И вот это убогость депутат российского парламента
Что означает: Мой дорогой друг! В моей прекрасной стране мы давно ввели "социальный рейтинг" и человек не обязан иметь фан айди! Потому что в Китае и так во всех городах человек, который "плохо себя ведёт", не соблюдает адми7истративный кодекс, или даже позволяет себе какие резкости в интернете, его социальный рейтинг падает, и он не может попасть ни на футбол, ни даже в театр, пока не исправит свои ошибки!