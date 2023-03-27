Депутат Милонов: «Путин поддержал точку зрения нас, обычных россиян. Детям необязательно иметь Fan ID»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Государственная дума Газпром Арена (Крестовский) стадионы Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Депутат Виталий Милонов положительно оценил решение Владимира Путина упростить Fan ID.

Президент России поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

– Мы просили посмотреть, как реализуется механизм Fan ID. Чтобы, учитывая все аспекты, связанные с безопасностью, сделать реализацию закона ориентированной на любителей спорта. Пошли дискуссии.

Нас пытались забанить с этой идеей, представив нас в качестве радикалов, которые не согласны ни с чем и хотят однозначной отмены Fan ID. Нет, мы хотели диалога. И вот я вижу, что пошла ожидаемая коррекция реализации закона по Fan ID. Это правильно.

Я не футбольный фанат. У меня дети любят футбол. Когда я хотел пойти на матч со своим сыном, оказалось, что не могу этого сделать. Я не понимаю, почему мой сын Петр, которому 9 лет, должен получать Fan ID в таком же порядке, как и парень с Виража.

– Как вы видите упрощение ситуации для Петра?

– Думаю, что для моих сыновей Петра и Николая достаточно, если я просто отправлю их в Госулугах.

Хотя, конечно, для меня было бы проще, если бы у таких маленьких детей вообще не спрашивали Fan ID. С моей точки зрения, детям не обязательно иметь Fan ID.

– До какого возраста?

– Это должно коррелироваться с ответственностью. У нас административная ответственность наступает с 16 лет, а определенная ответственность – с 14 лет. До 14 лет, мне кажется, можно либо не использовать Fan ID, либо это делать в упрощенном виде.

Это вопрос диалога. Мы очень хотели, чтобы он был начат. Потому что была проблема. Фанатские общества говорили: «Нет, однозначно отменяйте Fan ID. Иначе бойкот». Другая сторона говорила: «Идите на фиг, мы знаем, что делаем. Поэтому никакого диалога не будет».

– Такое поручение президента России означает, что Fan ID никто не планирует отменять и разговоры об этом пора прекратить?

– Думаю, что в радикальном виде эти разговоры вести не стоит. Я погрузился в тематику. Увидел позицию всех структур. И тех, кто выступает за Fan ID. У них есть своя железная логика.

Наша задача сделать так, чтобы учитывать интересы многополярного мира. То, что кажется нам, не всегда возможно.

– Вы не узнавали, кто автор закона о Fan ID? Это какой-то мифический человек, которого никто не знает.

– Если он мифический, значит он и есть мифический. Я не знаю, кто автор закона о Fan ID.

Знаю, что сейчас Владимир Владимирович поддержал точку зрения нас, обычных россиян, простых русских родителей, которые хотят пойти с детьми на футбол, – сказал депутат Госдумы РФ.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

Материалы по теме

109 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ sprmn
Не в защиту Путина, но чиновники РФС просто кошмарно нерадивы такое ощущение они просто сидят и ждут пока сверху им что то скажут. Хоть кто-то в РФС предложил хоть что то против или альтернативу закону по FanID?
Наивный ты парень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uralets46
Стадия забалтывания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mrtg
Пусть нах.идет и бункерного с собой прихватит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Про сына понравилось))
Хочется провести аналогию, но не буду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
А другая группа россиян получает штрафы и сроки за свою точку зрения, ибо дискредитация
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Sarumian
Вообще - то Си уже не хозяин ! Он президент Мордора. Хочет о этого или нет.. =))
делать ему нечего быть президентом.
это ж означает что народ решает глава он их или нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Оверкович
Ответ Ебздрогыч
Отец родной, мудрейший из правителей, опять все исправил за нерадивыми чиновниками! Дай бог здоровья, чтобы Святой Георгий сопутствовал ему во всех начинаниях, а Николай Чудотворец дал крепкое здоровье и удачу!
Тебе смешно, а в реальности, скорее всего, так и есть, что Путин даже в закон этот не вникал. Просто ему пришли сказали, что фанаты борзеют(не борзеют, на самом деле) и их надо душить, а Ладимыч и сказал: ну придумайте что-нибудь. Кто надо подсуетился, рассказал про великое фан-уйди, бюджет освоили, Вованчику сказали, что все чику-пуки. Ну Ладимыч же парень занятой, чо ему в это вникать. Он гораздо более важные вещи плохо контролирует. Как обычно его кореша развели россиян на бабки, влупив их в ненужную тему, так ещё и вызвавшую неоднозначную реакцию даже у простых любителей сходить на стадион, поболеть за команду, не говоря уж о фан-двмжении. До сих пор не понимаю в чем проблема была продавать билеты по паспортам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Can
ждем больший процент детей на матчах!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Милонов же в окопах "врагов убивает". С каким сыном он собрался на футбол идти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
govoroffviach
не переживай дорогой мой депутат, парень с Виража ещё очень долго не побеспокоит тебя и твоего Петра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Деньгин
Ну пусть дети и ходят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Ответ Древний спартач
Вы только что прочитали интервью с обычным придворным депутатом-лизоблюдом . Вчитайтесь - простых русских родителей , которые хотят пойти с детьми на футбол..." Как это всё противно и лицемерно !
Вы против традиционных монгольских ценностей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Abaturov
Милонов чрезвычайно ту по й человек
Просто на удивлпние
И вот это убогость депутат российского парламента
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moonwalker
Слишком кликбейтный заголовок даже для спортса. Более того, не просто кликбейтный, а вообще вводящий в заблуждение, поскольку в инициативе Путина пока нет ни слова про то, что детям не нужен FunID. Нужен, еще как нужен, и никуда не денется, судя по всему, просто, возможно, будет проще получить (но ведь проблема не в сложности самого получения, правда?).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Ответ DAVID19-91
В эту сказку пол страны верит. Потому что как сказал Пушкин: меня обманывать не сложно, я сам обманываться рад
Пушкин - нет. Это лирический герой: "Ах, обмануть меня нетрудно (пишется слитно): / Я сам обманываться рад". Стихотворение любовное. То есть, герой стихотворения рад верить, что Алина его любит (хотя в глубине души знает, что не любит).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
"Точку зрения нас" - это сильно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Милонов латентный "победитель", как и его лучезарный правитель.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VMX1389
Ответ Николай Белкин
прояви уважение. человек с сентября в окопе, а еще и о нас, смертных, думает.
Так он вообще как Флэш умудряется и в окопе побыть, а на следующий день в Госдуме заседает))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
Ответ Thomas Schaaf
Согласен. Ну разве реально было без Путина догадаться, что фан айди не нужен детям? Разве что нобелевские лауреаты какие-нибудь сообразили помимо солнцеликого
Нет конечно! Этот эксклюзивные права!😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
Почему я должен оформлять фан айди, а грудничок нет? Это несправедливо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Ответ Лёха Жданчик
Надо было спросить у хозяина Си....а то вдруг он несогласен с этим решением)
Вообще - то Си уже не хозяин ! Он президент Мордора. Хочет о этого или нет.. =))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
Ответ Лёха Жданчик
Надо было спросить у хозяина Си....а то вдруг он несогласен с этим решением)
А хозяин Си бы сказал: Wǒ qīn’ài de péngyǒu! Zài wǒ měilì de guójiā, wǒmen hěnjiǔ yǐqián jiù yǐnrùle “shèhuì píngjí”, yīgèrén bù xūyào yǒu fěnsī ID! Yīnwèi zài zhōngguó, nǎizhì suǒyǒu chéngshì, yīgèrén rúguǒ “bù shǒu guījǔ”, bù zūnshǒu xíngzhèng fǎguī, shènzhì zài wǎngluò shàng fàngsì, shèhuì píngjià jiù huì xiàjiàng, tī bù shàng zúqiú, shènzhì shàng bùliǎo zúqiú. Zhídào tā gǎizhèng cuòwù wéizh.
Что означает: Мой дорогой друг! В моей прекрасной стране мы давно ввели "социальный рейтинг" и человек не обязан иметь фан айди! Потому что в Китае и так во всех городах человек, который "плохо себя ведёт", не соблюдает адми7истративный кодекс, или даже позволяет себе какие резкости в интернете, его социальный рейтинг падает, и он не может попасть ни на футбол, ни даже в театр, пока не исправит свои ошибки!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Вообще, у обычных Россин ничего не спрашивали. А Путин, для начала, шлёпнул подпись под какую-то хрень, которую или сам предложил или очень одобрил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Ответ Ебздрогыч
Отец родной, мудрейший из правителей, опять все исправил за нерадивыми чиновниками! Дай бог здоровья, чтобы Святой Георгий сопутствовал ему во всех начинаниях, а Николай Чудотворец дал крепкое здоровье и удачу!
+ Билет на концерт одного исполнителя. В первый ряд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ка Ман
Вернуться бы к пластиковым абикам. Там и фотография была и фамилия, имя, отчество. Так удобно было. Хранил их. А теперь бумажки распечатывать. Тьфу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий