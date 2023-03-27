У «Челси» 121,3 млн фунтов убытков в сезоне-2021/22. Клуб сослался на санкции против Абрамовича

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович УЕФА трансферы бизнес финансовый фэйр-плей Политика деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» понес убытки более 100 млн фунтов в сезоне-2021/22.

Подводя итоги финансового года, закончившегося 30 июня 2022-го, лондонский клуб сообщил, что санкции, наложенные на бывшего владельца клуба Романа Абрамовича, повлияли на «необычайные расходы и уменьшение прибыли».

«Челси» был обязан работать по специальной лицензии, выданной правительством Великобритании. Клуб был ограничен в ряде областей, включая продажу билетов, абонементов и товаров, не мог принимать заказы на мероприятия, а также подписывать контракты с игроками и спонсорами.

Ожидается, что некоторые из этих ограничений повлияют на финансовые показатели в последующие годы из-за долгосрочного воздействия ограничений на заключение новых сделок.

Несмотря на ограничения, наложенные на клуб, выручка увеличилась с 434,9 млн фунтов до 481,3 млн. Доход, полученный от продажи товаров или услуг, вырос до 177,1 млн.

Клуб инвестировал 118 млн фунтов в состав первой команды в течение сезона-2021/22 и получил доход от продажи игроков в размере 123,2 млн.

Общий чистый убыток лондонцев составил 121,3 млн фунтов.

Несмотря на убыток в этом году и операционные проблемы из-за санкций, «Челси» заверил, что продолжает соблюдать правила финансового фэйр-плей УЕФА и Премьер-лиги.

«Челси» пока вписывается в лимит по тратам, но все равно страхуется – просит льготы из-за санкций

«Челси» потратил полмиллиарда на трансферы за два года. Они нарушают ФФП?

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35 комментариев

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Bavarec-Art
И тут оказалось, что без русских денег челси опять стал середняком примьер лиги)
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Spartakus1984
В 2023 сошлються на Мудрика
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Joker17
Ответ OldRedWhite
Ну-ка , Все вместе ! Кто во всём виноват ? )))
Марио Балотелли!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ fellx
Речь про убытки Челси, а не Барсы
Всё равно Месси(для некоторых)))
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-1
-1
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fellx
Ответ Mortimer1
Речь про Челси, а не лучшего игрока в мире
Причем вообще тут Португалия??
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Mortimer1
Ответ fellx
Речь про убытки Челси, а не Барсы
Речь про Челси, а не лучшего игрока в мире
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-1
-1
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Василий Иванов
Айфоны и тирамису с ложечки не помогли))
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Verhovn
Ещё пару Мудриков купить и с протянутой рукой по миру..)
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-1
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Alexander Alexander
Ну конечно, был бы Абрамович украинцем, сказали бы что во всем виновата Россия с её агрессивной политикой))
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6bch5kfnn4
Ответ OldRedWhite
Ну-ка , Все вместе ! Кто во всём виноват ? )))
Начальный, кто же еще
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Marcus-light
Ответ Arsen Lagvilava
Как спортс превратился из крутого медиа ресурса, в желтуху с кликабельными заголовками? Все кто более менее следит за футбол знают, что практически все топы клубы заканчивают сезоны с убытками. И Боули тут ничем не выделяется. Хватит набирать просмотры на Челси и теме, которой не имеет ничего общего к действительности. Просто мусорка
Не горит)
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-2
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Александр Кудрявцев
Ответ Glukinho
уши развесьте
✌️✌️✌️✌️
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Glukinho
Ответ OldRedWhite
Ну-ка , Все вместе ! Кто во всём виноват ? )))
уши развесьте
+1
-1
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Arsen Lagvilava
Как спортс превратился из крутого медиа ресурса, в желтуху с кликабельными заголовками? Все кто более менее следит за футбол знают, что практически все топы клубы заканчивают сезоны с убытками. И Боули тут ничем не выделяется. Хватит набирать просмотры на Челси и теме, которой не имеет ничего общего к действительности. Просто мусорка
+4
-4
0
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Overkiller
Ответ Александр Кудрявцев
А Вова тута причём 🤔🤔🤔
А почему Абрамович был вынужден клуб продать ни разу не догадываетесь?
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Эдуард Шаталов
нужны еще трансферы
условных Фофан на млн 100-150
тогда дела в гору пойдут 😁✊
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Александр Кудрявцев
Ответ fellx
Речь про убытки Челси, а не Барсы
Да Барса тоже до кучи виновата в месте с тренером и мед персоналом
+1
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Александр Кудрявцев
Ответ OldRedWhite
Во ! И Зенит ещё !
✌️✌️✌️✌️
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Александр Кудрявцев
Ответ Phantom1289
Конечно, Вова!
А Вова тута причём 🤔🤔🤔
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Александр Кудрявцев
Ответ OldRedWhite
Ну-ка , Все вместе ! Кто во всём виноват ? )))
Газпром 🤔🤔🤔
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Theodor Herzl
Эффект Мудрика
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Sergey Kuznetsov
так бывает, когда накупаешь футболистов на миллиард
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savik-A.M.
Если я ничего не путаю , то Абрамович перед расставанием простил клубу долг в охрениард
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alexbart
Ответ Барсик Юрана
Месси
Чет минусуют люди, а мне смешно)
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Джа-Джа Бинкс
О, ну всё как в анекдоте про конверты)
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