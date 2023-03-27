«Челси» понес убытки более 100 млн фунтов в сезоне-2021/22.

Подводя итоги финансового года, закончившегося 30 июня 2022-го, лондонский клуб сообщил, что санкции, наложенные на бывшего владельца клуба , повлияли на «необычайные расходы и уменьшение прибыли».

«Челси» был обязан работать по специальной лицензии, выданной правительством Великобритании. Клуб был ограничен в ряде областей, включая продажу билетов, абонементов и товаров, не мог принимать заказы на мероприятия, а также подписывать контракты с игроками и спонсорами.

Ожидается, что некоторые из этих ограничений повлияют на финансовые показатели в последующие годы из-за долгосрочного воздействия ограничений на заключение новых сделок.

Несмотря на ограничения, наложенные на клуб, выручка увеличилась с 434,9 млн фунтов до 481,3 млн. Доход, полученный от продажи товаров или услуг, вырос до 177,1 млн.

Клуб инвестировал 118 млн фунтов в состав первой команды в течение сезона-2021/22 и получил доход от продажи игроков в размере 123,2 млн.

Общий чистый убыток лондонцев составил 121,3 млн фунтов.

Несмотря на убыток в этом году и операционные проблемы из-за санкций, «Челси» заверил, что продолжает соблюдать правила финансового фэйр-плей и Премьер-лиги.

«Челси» пока вписывается в лимит по тратам, но все равно страхуется – просит льготы из-за санкций

«Челси» потратил полмиллиарда на трансферы за два года. Они нарушают ФФП?