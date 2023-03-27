НБА. «Денвер» примет «Филадельфию», «Сакраменто» – «Миннесота» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

В противостоянии главных претендентов на MVP-2022/23 «Денвер» Йокича примет «Филадельфию» Эмбиида, «Сакраменто» встретится с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Даллас
Дата проведения
28 марта, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Милуоки
Дата проведения
28 марта, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Хьюстон
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Юта – Финикс
Дата проведения
28 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Денвер – Филадельфия
Дата проведения
28 марта, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Миннесота
Дата проведения
28 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Портленд – Новый Орлеан
Дата проведения
28 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Клипперс – Чикаго
Дата проведения
28 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Igbin
Ответ кандид
Если я правильно посчитал, то в случае победы сегодня Сакраменто Кингз гарантируют себе выход в плей-офф. И это будет историческая вещь! Они прервут собственный лузер-стрик "миллион лет без плей-офф"!
У Миннесоты как раз Таунс недавно выздоровел, и это эпохальное событие может быть отложено. Но понятно, что только отложено, так-то Кингз, конечно, будут в ПО.
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кандид
Короче так. Чтобы Эмбииду гарантированно взять МВП ему нужно сегодня разделать Йокича в очной встрече. Но это будет возможно только если будет играть Харден, без него сомнительно. Поэтому Джоэль прямо сейчас канючит "Джеймс, ну пойдём, ну что тебе стоит, а? Я тебе стрип-бар оплачу, хочешь?"
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кандид
Если я правильно посчитал, то в случае победы сегодня Сакраменто Кингз гарантируют себе выход в плей-офф. И это будет историческая вещь! Они прервут собственный лузер-стрик "миллион лет без плей-офф"!
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si40w
Сегодня решится, кто МВП?
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