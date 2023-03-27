НБА. «Денвер» примет «Филадельфию», «Сакраменто» – «Миннесота» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
В противостоянии главных претендентов на MVP-2022/23 «Денвер» Йокича примет «Филадельфию» Эмбиида, «Сакраменто» встретится с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 04.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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