У «Реала» не будет серьезного усиления состава в новом сезоне, Анчелотти может остаться (Marca)

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы отставки Флорентино Перес Федерация футбола Бразилии Футбол

«Реал Мадрид» не планирует серьезного усиления состава в следующем сезоне.

В этой связи многие руководители «Мадрида» считают идеальным вариантом оставить Карло Анчелотти тренером на сезон-2023/24, так как итальянец хорошо управляет раздевалкой, сообщает Marca.

Карло по ходу нынешнего сезона участвует во всех встречах, касающихся дальнейших планов клуба. При этом 63-летний тренер не давит на боссов «сливочных» и не требует решительных шагов от клуба.

Соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Ни он не связывался с Бразильской конфедерацией футбола по поводу возможной работы в сборной Бразилии, ни руководство «Реала» не принимало решения о смене тренера.

При этом результаты в этом сезоне – в Кубке Испании и в Лиге чемпионов – могут повлиять на будущее Анчелотти. В Ла Лиге отставание от «Барсы» – 12 очков.

Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?

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74 комментария

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Кабулов Zavqiddin
Гений все обдумал на лярд лет вперёд.
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Shadow1882
Новость про Анчи на руку Тоттенхэму, как ни странно
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Геннадий Чеботарев
Ответ Highlander05
Если эта статья не мулька, то готовится бомба.
Зидан это уже для остальных бомба. А усиления будут точечные и не громкие по началу. Подобные Вальверде,Камавинга.
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KMR
Ответ Алекс Самойлов
так я же не сказал , что нет результатов. нет прогресса у команды . аномальная в плане везения ЛЧ прошлого года и чемпионат без сопротивления тоже прошлый . в этом все встало на свои места
Не факт. Дисквальнут за судей путалону и ситуация повернется на 180
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Нефанатик
Если Анчелотти остается, никакое усиление состава не поможет. Он то может и останется, но я сильно сомневаюсь что Перес его оставит.
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Django Liberated
куда они тратят деньги?
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Дмитрий Калашников
что и следовало ожидать!
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Алекс Самойлов
Ответ Alexander Alexander
Реал этим и славится, что точечными усилениями, причём не за дорого и подписывая свободных агентов могут побороться за все трофеи включая ЛЧ.
ну да, славится . Рюдигер да или особенно Азар
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Алекс Самойлов
Ответ KMR
Только он пришел и взял чемп. 5-й в топ 5
так я же не сказал , что нет результатов. нет прогресса у команды . аномальная в плане везения ЛЧ прошлого года и чемпионат без сопротивления тоже прошлый . в этом все встало на свои места
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Emik.
Скоро без эмблемы останемся
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Лёха Жданчик
Вот он нормальный выход из кризиса а не дергание рычагов и покупка всяких Торресов и Рафиньй которые оказывается уже не нужны Хави...
Реал прошлое ТО остался в плюс 15млн в этом сезоне будет трансфер на вход и трансфер на выход который покроет затраты так же как было с Тчу и Каземиро....еще не стоит забывать свободных агентов
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Фёдор Кузнецов
Ответ Berekella 999
Федька да это весь мир знает,особенно подкуп в лиге чемпионов
Весь мир? Ну тогда почему ещё никто не пожаловался в УЕФА на Реал?
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KMR
Ответ Алекс Самойлов
так у Реала ноль развития то . ты за командой следишь вообще ???
Только он пришел и взял чемп. 5-й в топ 5
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Dima91Caps
флорентине проще заплатить тебасу и кротам, чтобы щемили БЧК, чем вкладываться в состав
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Berekella 999
Ответ Фёдор Кузнецов
Кем? Приведи официальные факты или данные что Реал покупал судей
Федька да это весь мир знает,особенно подкуп в лиге чемпионов
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Том Мунтян
Ответ Barca_mania
жадный Перес как настоящий капиталист доит своих коров до последнего
Мнение глорика судейского недоразумения здесь никого не интересует.
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Седесим Куиндесимов
Дедушка Фло походу решил уйти из Реала вперед ногами :(
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Алекс Самойлов
Ответ KMR
Только Карло может играть без трат сотен лямов на молодые таланты. Любой Тухлый напишет план развития на лярд
так у Реала ноль развития то . ты за командой следишь вообще ???
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Владислав Демидов
Ответ KMR
Только Карло может играть без трат сотен лямов на молодые таланты. Любой Тухлый напишет план развития на лярд
Не любой - Челси и спартак в пример
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гилберт
Ответ KMR
А это были требования Карло или эго руководства?
Требование Карло, не усиливать состав.
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гилберт
Ответ KMR
Только Карло может играть без трат сотен лямов на молодые таланты. Любой Тухлый напишет план развития на лярд
Эффективный менеджер.
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JBa
Ответ KMR
Только Карло может играть без трат сотен лямов на молодые таланты. Любой Тухлый напишет план развития на лярд
если ты про Тухеля и Челси, то вообще ничего не понимаю.

всех игроков купили под Лэмпарда, а Тухель пришел посреди сезона и под него никого не приобретали. Пожалуй, один из последних тренеров, кого можно обвинять в растрате денег или постоянное нытье про трансферы
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гилберт
Ответ Ебздрогыч
Они хотят Модрича, Бензема и Крооса до пенсии нагружать?
Перес всё профукал.
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гилберт
Реал бедный родственник.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Berekella 999
Федька привет малой. Да многими.
Кем? Приведи официальные факты или данные что Реал покупал судей
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