У «Реала» не будет серьезного усиления состава в новом сезоне, Анчелотти может остаться (Marca)
«Реал Мадрид» не планирует серьезного усиления состава в следующем сезоне.
В этой связи многие руководители «Мадрида» считают идеальным вариантом оставить Карло Анчелотти тренером на сезон-2023/24, так как итальянец хорошо управляет раздевалкой, сообщает Marca.
Карло по ходу нынешнего сезона участвует во всех встречах, касающихся дальнейших планов клуба. При этом 63-летний тренер не давит на боссов «сливочных» и не требует решительных шагов от клуба.
Соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Ни он не связывался с Бразильской конфедерацией футбола по поводу возможной работы в сборной Бразилии, ни руководство «Реала» не принимало решения о смене тренера.
При этом результаты в этом сезоне – в Кубке Испании и в Лиге чемпионов – могут повлиять на будущее Анчелотти. В Ла Лиге отставание от «Барсы» – 12 очков.
Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?
Реал прошлое ТО остался в плюс 15млн в этом сезоне будет трансфер на вход и трансфер на выход который покроет затраты так же как было с Тчу и Каземиро....еще не стоит забывать свободных агентов
всех игроков купили под Лэмпарда, а Тухель пришел посреди сезона и под него никого не приобретали. Пожалуй, один из последних тренеров, кого можно обвинять в растрате денег или постоянное нытье про трансферы