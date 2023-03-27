У «Реала» не будет серьезного усиления состава в новом сезоне, Анчелотти может остаться (Marca)

« » не планирует серьезного усиления состава в следующем сезоне.

В этой связи многие руководители «Мадрида» считают идеальным вариантом оставить тренером на сезон-2023/24, так как итальянец хорошо управляет раздевалкой, сообщает Marca.

Карло по ходу нынешнего сезона участвует во всех встречах, касающихся дальнейших планов клуба. При этом 63-летний тренер не давит на боссов «сливочных» и не требует решительных шагов от клуба.

Соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Ни он не связывался с Бразильской конфедерацией футбола по поводу возможной работы в сборной , ни руководство «Реала» не принимало решения о смене тренера.

При этом результаты в этом сезоне – в Кубке Испании и в Лиге чемпионов – могут повлиять на будущее Анчелотти. В Ла отставание от «Барсы» – 12 очков.

Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?