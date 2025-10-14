  • Спортс
Станислав Черчесов: «Если кто-то из российских тренеров хочет за рубеж, я буду рад помочь советами. В Европе надо быть готовым ко всему, давать результат»

Станислав Черчесов готов помочь тренерам, которые хотят работать за рубежом.

Сейчас 62-летний специалист возглавляет «Ахмат». Ранее он тренировал сборную Казахстана, венгерский «Ференцварош», сборную России, варшавскую «Легию», московские «Динамо» и «Спартак», грозненский «Терек» и пермский «Амкар». В качестве игрока Черчесов выступал в Австрии и Германии.

«В Европе, когда тренер попал в непростую ситуацию, надо давать результат – это раз. Никто не хочет понимать, это два. Надо быть готовым ко всему.

Всех местных тренеров мы везде делали своими союзниками. И если бы не было этого симбиоза, было бы непросто понять лигу. Они мне сильно помогали. Говорили, что чего‑то делать нельзя, а что‑то можно.

Ни в одном клубе я не работал одинаково. И польский и венгерский спортивные директоры спрашивали про мою футбольную философию. Я отвечал: «Дай зайти в раздевалку, я после этого скажу». В Австрии же я был по сути свой, там мне были готовы прощать ошибки.

Если кто‑то из российских тренеров хочет за рубеж, я буду только рад помочь какими‑то советами», – сказал Черчесов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
