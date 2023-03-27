Чемпионка мира по боксу Демурчян: «Бой с Загитовой? Не готова к такому масштабу»
Чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян высказалась о возможном поединке с фигуристкой Алиной Загитовой.
«Слышала историю, что Алина Загитова будет с кем-то боксировать. Это неожиданно, я была немножко в шоке, но хотелось бы посмотреть.
Если мне предложат? Нет, я, наверное, на такое не пойду. Пока не готова к такому масштабу», – сказала Демурчян.
Чемпионат мира по боксу проходил в Нью-Дели (Индия) с 15 по 26 марта. В финале соревнований Демурчян победила Фрэнсис Скотт, завоевав золотую медаль в категории до 70 кг.
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Склоняюсь к тому, чтобы поддержать предыдущего оратора, может быть, в несколько смягченной формулировке: не "позор", а фарс. Или клоунада.
И нежелание серьезной спортсменки участвовать в этом вполне понимаю и поддерживаю.
Алина мешает вам дышать, любить, работать, заниматься свой семьёй, мечтать.... жить?