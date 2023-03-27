Чемпионка мира по боксу Демурчян: «Бой с Загитовой? Не готова к такому масштабу»

Теги чемпионат мира сборная России жен бокс Алина Загитова Бокс/MMA/UFC

Чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян высказалась о возможном поединке с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Слышала историю, что Алина Загитова будет с кем-то боксировать. Это неожиданно, я была немножко в шоке, но хотелось бы посмотреть.

Если мне предложат? Нет, я, наверное, на такое не пойду. Пока не готова к такому масштабу», – сказала Демурчян.

Чемпионат мира по боксу проходил в Нью-Дели (Индия) с 15 по 26 марта. В финале соревнований Демурчян победила Фрэнсис Скотт, завоевав золотую медаль в категории до 70 кг.

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72 комментария

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zzz-j
Ответ Zin_Iba
С чем связана такая агрессия по отношению к хрупкой обладательнице всех титулов мирового фигурного катания? Алина мешает вам дышать, любить, работать, заниматься свой семьёй, мечтать.... жить?
Фею и космос рекламодателям продать не могут, Загитова мешает)))
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Мурманчанин37
Ответ Verysia
Фатиму отправили на отдых, а прочие - мурманчане ?
Прочие - это 100 тысяч за 5 часов в каком-то голосовании. Здесь появляются ники по общению похожие на Фатиму, но их тоже быстро отправляют на покой
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bengalsckyzh
Её сопернице в финале Фрэнсис Скотт из Австралии летом стукнет 39 лет. А ей только 18 лет.
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гилберт
Ответ Charliz
Вот как не думать про заказ? Алина, после мастер-класса который организовала Москва ни словом, ни делом не намекала даже про какой-либо бой. Но, есть журналюги, есть люди которые ее ненавидят, есть промоутеры, которые хотят через ее имя набрать популярности и клиентов. И ей ничего не надо даже делать, просто где-то тихо заниматься своим делом, но накидывать все равно будут. А диванная братия с соседних веток тут как тут. С лопатами коричневой субстанции.
На самом деое всё гораздо проще. Женский бокс на задворках, чтобы хоть как то подогреть интерес к персоне нужен повод. И повод найден вполне корректный. Были же новости рро Алину и бокс? Были. То есть это не на пустом месте. Ей же не предлагают бой с Пугачёвой или с медведицей, которая умеет играть на балалайке. Заказам здесь не пахнет.
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Старый Негр
Ответ Pelageya_20
Если занятие боксом это позор, то значит демурчян позорится уже много лет😏. А вообще чемпионке мира не пристало повторять сплетни, этим она опустила себя на уровень желтой прессы👎
Чемпионке мира по боксу выйти с фигуристкой на ринг - это "занятие боксом"? Вы серьезно?) Вы назовете шахматами игру гроссмейстера с человеком, который даже не знает, как фигуры ходят?
Склоняюсь к тому, чтобы поддержать предыдущего оратора, может быть, в несколько смягченной формулировке: не "позор", а фарс. Или клоунада.
И нежелание серьезной спортсменки участвовать в этом вполне понимаю и поддерживаю.
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Zin_Iba
Ответ Sarumian
Втащила бы её разок, чтобы она на землю спустилась.
С чем связана такая агрессия по отношению к хрупкой обладательнице всех титулов мирового фигурного катания?
Алина мешает вам дышать, любить, работать, заниматься свой семьёй, мечтать.... жить?
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гилберт
Алиночка и коньком пырнуть может.
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Пользователь Гугла
слышала историю, какую историю, историю заявлений хрюнова и губерниева, ну, боксерша, что с нее взять
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Lubov Anikina
Вот не случайно говорят: задень человека, и из него польется то, чем он наполнен. Самые преданные Алинины болельщики, второй фандом, это к вам непосредственно относится.
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Pelageya_20
Ответ kovfun-barrios
Чемпионка мира по боксу Демурчян: я пока не готова позориться.
Если занятие боксом это позор, то значит демурчян позорится уже много лет😏. А вообще чемпионке мира не пристало повторять сплетни, этим она опустила себя на уровень желтой прессы👎
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Garrincha_the best
Красотка
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Toba Door
Ответ Verysia
Скучно на ветках, решили огонёк раздуть. Про вчерашнее выступление Алины ничего не писали?
Видела вчерашнее выступление, думала что это Малибу
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Зоя Кудряшова
Поиздевалась.
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Verysia
Ответ 22somebody22
Чемпионка мира по боксу Демурчян: "Бой с Загитовой?Не готова к такому позору".
Позор - отвечать на подобные вопросы.
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Verysia
Ответ Iuasamotu
Алинке немножко осталось до весовой категории Демурчян
Вы никак методичку не поменяете? На прошедшем ЧМ посмотрите на весовые категории, и ничего.
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kate_ko
Ответ INK
Кто придумал и распространяет? Да есть тут некий персонаж, который пытается пристроить свою невнятную и невзрачную дочь на место Алины.Пытается унизить её, подставить.И не надсадился же ещё?! .Алина Загитова рассказала, почему занимается боксом. «Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – сказала фигуристка.
а, вы из сekты свидетелей всемогущего папыстаса. понятненько. общего знаменателя не найдем, сразу могу предупредить. и да, вы тоже предвзяты
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Lubov Anikina
Ответ Iuasamotu
Алинке немножко осталось до весовой категории Демурчян
Не путай с космосом. Там уже готовая весовая категория с Демурчан
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expertmer2020
А ты подготовься - время есть!
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22somebody22
Чемпионка мира по боксу Демурчян: "Бой с Загитовой?Не готова к такому позору".
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Iuasamotu
Алинке немножко осталось до весовой категории Демурчян
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Verysia
Ответ Sarumian
Втащила бы её разок, чтобы она на землю спустилась.
Демурчан?
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Sarumian
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Verysia
Ответ Gemma157
меня-то за что? 🤨
Найдется, за «що», будьте осторожнее.
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Verysia
Ответ Ariadnochka
Зачем нормальным людям связываться с Заги?
Нормальные люди на такие провокации не ведутся и отшивают журналистов подальше с подобными вопросами. Выводы делайте сами.
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INK
Ответ kate_ko
слабо себе представляю, что такая девушка, как Алина, для которой внешность очень многое значит, буквально всё, будет помышлять о реальном бое. какой бредоносец это придумал и распространяет?) если говорить об этом на серьёзных щах, то вспоминается мне печальная участь красавчика Микки Рурка, который потерял свою шикарную внешность из-за собственной дурости и участия в типа профессиональных боях(( оно того явно не стоило, дорогой Микки
Кто придумал и распространяет? Да есть тут некий персонаж, который пытается пристроить свою невнятную и невзрачную дочь на место Алины.Пытается унизить её, подставить.И не надсадился же ещё?! .Алина Загитова рассказала, почему занимается боксом. «Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – сказала фигуристка.
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