Путин поручил упростить использование Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей
Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.
Президент России сделал такое поручение по итогам совещания с членами правительства.
«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.
Срок – 1 мая 2023 г. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В.», – говорится в поручении Путина.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».
Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком
Тошнит от этой братии.
Перед глазами ВВП опыт Украины с Азовом из Харьковских и прочих ультрас.
Кому нужны эти сплоченные группы националистов. Проще их разъединить
Дано задание более ответственно подойти к внедрению системы и ускорить работу по её внедрению!
Пы.Сы. Как же милосерден к холопам Владимирвладимирыч...Сльозы на очах...)))
Либо он считает, что на футбол только пенсионеры, инвалиды и дети ходят?