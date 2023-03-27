Путин поручил упростить использование Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей

поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.

Президент России сделал такое поручение по итогам совещания с членами правительства.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Срок – 1 мая 2023 г. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В.», – говорится в поручении Путина.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».

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