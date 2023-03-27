Путин поручил упростить использование Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Владимир Путин Краснодар стадионы Политика Fan ID Михаил Мишустин Футбол

Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.

Президент России сделал такое поручение по итогам совещания с членами правительства.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Срок – 1 мая 2023 г. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В.», – говорится в поручении Путина.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».

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83 комментария

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Сергей Кузьмичев
Отмените и всё! Сейчас придумают какую нибудь хрень.
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Максим Петров
Теперь и бойкот не нужен
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mg2000
Посидит-посидит в бункере, потом как мяукнет и все давай усами шевелить.
Тошнит от этой братии.
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Сергей Орлов
Ответ Извилина Заремы
Не вернул, а ослабил. Накануне выборов, если фанаты всё ещё будут упрямиться, временно откатят.
В России нет выборов.
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Чунгачкук сын орла
Ответ Антиполитпроект
Тогда придется ему признать, что подписал фуфло, а не закон. Свои ошибки такие, как он, никогда не признают
О да, он же может его отклонить))))))
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belikovda.90
Никто не отменит фан айди. Это же логично. Фан айди против ультрас. Ультрас - ультроправые, правые.

Перед глазами ВВП опыт Украины с Азовом из Харьковских и прочих ультрас.

Кому нужны эти сплоченные группы националистов. Проще их разъединить
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-1
-1
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Joseph Conin
Ответ Влад Путман
Не думаю, что инвалиды которых он наплодил в разы во время войны, таки побегут футбол смотреть.
На одной ноге прискачут)
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Чунгачкук сын орла
Ну вот, Ригобер, Климов, Алонсо и другие известные кхм, кхм, личности, смогут легко получить фанайди
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Spartach09
То есть тем категориям людей которые прям рвались на футбол,ну всё щас толпами захлыснут стадионы,фанатский сектор трещать будет.
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Arthurino
Ответ Caniball
Для тех в целом кто уже себе сделал и пользуется. Браво!)
Сейчас где-то на небесах завистливо улыбается царь Соломон, которого прозвали мудрейшим из мудрых
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Вячеслав Краснов
Ответ Алексей Ермолаев
это для долбанов! если приняли плохой закон Путин виноват! если Путин просить отменить или пересмотреть закон, опять Путин виноват)
Пусть отменит плохой закон. Будет хорошим
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Роман Волков
FanID – Быть!
Дано задание более ответственно подойти к внедрению системы и ускорить работу по её внедрению!
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antiyankee
Хах, прям как Людвиг Аристархович: "А кто это сделал? Ай-ай-ай")
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theuser
А тех, кто это сделал на кол посадят? Ну на красной площади, как зрелище для народа.
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блокад блокадыч
Ответ гилберт
Скорее отменят выборы, чем фан айди.
выборы - это ошибка
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Maks Pinkman
Какой цирк и сколько люди будут это все хавать. Как будто он не Пу, а Бэтмен
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Спартак-лучшая команда России
Ответ belikovda.90
Из-за фан айди?))) Ради интересов менее 1% населения))))
Не только из-за фан айди . Причин достаточно , чтобы отправить его на "покой"
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Заборостроитель
Гуси, гуси
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Mihel
Инвалидов его власть добавила значительно
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Стэн Смит
Пошла помидорка))
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Aleks_92
ну теперь будут детей сгонять на матчи) а у спб в школах бесплатные билеты раздавать)
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Kapitelman Abram
Всем пива! За счёт заведения!...)))
Пы.Сы. Как же милосерден к холопам Владимирвладимирыч...Сльозы на очах...)))
+1
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гилберт
Ответ S. A.
Отменить не поручил?
А если серьёзно, то за отмену фан айди нет аргументов. С чего бы он поручил отменить?
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DAB25
Ответ Владислав Харламов
Это база! Приходит царь со словами: что вы тут устроили, простым людям футбол смотреть не даёте (типо он не в курсе был). Закон смягчают, Путин опять все разрулил
Только в этом случае немного не получилось, кардинально ничего не меняется.
Либо он считает, что на футбол только пенсионеры, инвалиды и дети ходят?
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Влад Путман
Не думаю, что инвалиды которых он наплодил в разы во время войны, таки побегут футбол смотреть.
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