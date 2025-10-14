  • Спортс
  • «Химки» должны Джикии 58 млн рублей, Заболотному – 48, Садыгову-младшему – 19, Артиге – 34, Талалаеву – 1,8, сыну Черчесова – 604 тысячи. Общий долг клуба – почти 700 млн
«Химки» должны Джикии 58 млн рублей, Заболотному – 48, Садыгову-младшему – 19, Артиге – 34, Талалаеву – 1,8, сыну Черчесова – 604 тысячи. Общий долг клуба – почти 700 млн

«Химки» задолжали экс-игрокам и сотрудникам 695 782 232 рубля.

Согласно сообщению о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов №19943800 от 14.10.2025, наибольшую сумму клуб не выплатил Георгию Джикии – 57 934 973,67 руб.

В пятерку также входят Антон Заболотный (48 241 425,55 руб.), Франк Артига (33 935 058,54 руб.), Никита Кокарев ( 27 252 807,40 руб.) и Лукас Вера (25 294 746,45 руб.).

У «Химок» есть задолженность и перед сыном экс-инвестора Туфана Садыгова Ильей (18 899 352,00 руб.), и перед Станиславом Станиславовичем Черчесовым (604 358,81 руб.), и перед Андреем Талалаевым (1,8 млн руб.).

Всего в списке около 180 человек. Его можно изучить здесь.

Напомним, что «Химки» не получили лицензию на участие в Мир РПЛ в сезоне-2025/26. Позже суд признал футбольный клуб банкротом.

«Химки» умерли. Что скажем на прощание?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Федресурс»
