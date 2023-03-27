Глава НОК Австралии заявил о готовности принять российских спортсменов на Олимпиаде-2032 в Брисбене

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси НОК Австралии Политика Олимпиада-2032 Мэтт Кэрролл Легкая атлетика

Глава НОК Австралии заявил о готовности принять российских спортсменов на Олимпиаде-2032.

Мэтт Кэрролл отметил, что российские и белорусские спортсмены «примут участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, несмотря на противодействие федерального правительства Австралии».

Глава австралийского НОК отметил объединяющую роль спорта в мире. По его мнению, российские и белорусские спортсмены не являются непосредственными участниками конфликта на Украине, а их отстранение от Олимпиады-2032 вызовет еще большее разделение в обществе.

«Позиция НОК Австралии совпадает с позицией МОК», – подчеркнул Кэролл.

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16 комментариев

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Григорий Иванченко
а в 3032 на междупланетный шахматный турнир
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Россия будет свободной
Спонсор 2032 года - Прекрасная Свободная Россия Будущего )
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justbored
Вот и потроллил.
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Евгений Яшугин
Молодец Мэтт ! Кто следующий (36, 40....)?
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Юрий Костыгин
Что там про падишаха и ишака?
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Вероника Терюшкова
Ну хоть к 32 году)) думаю за 9 лет должно все закончиться
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Alestern
В нейтральном статусе небось подразумевается? :)..
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Atsuktuvas
Скоро всё будет хорошо...
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Сергей Жарковский
Это уже наверное для детей нынешних спортсменов
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Iuasamotu
Хорошо постебались
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Пользователь Имени
Так сказать обрисовал перспективы возвращения наших спортсменов )
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Willy Troll
До 2032 года ещё дожить надо. С такими делами что сейчас творятся ни нынешнего мира возможно не будет, ни Олимпиад.
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GLW
надеется, что падишах умрёт до 32
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Бобынин
Как вариант))) только страна к тому времени уже будет по-другому называться
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СержМиранэн
2032 год...Ситуация почти как в притче про Хожду Насреддина , падишаха и осла. Или падишах помрет, или осел или Ходжа....
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tanya_1111
Ну хотелось бы пораньше 32-го конечно.
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