Глава НОК Австралии заявил о готовности принять российских спортсменов на Олимпиаде-2032 в Брисбене

Глава НОК Австралии заявил о готовности принять российских спортсменов на Олимпиаде-2032.

Мэтт Кэрролл отметил, что российские и белорусские спортсмены «примут участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, несмотря на противодействие федерального правительства Австралии».

Глава австралийского НОК отметил объединяющую роль спорта в мире. По его мнению, российские и белорусские спортсмены не являются непосредственными участниками конфликта на Украине, а их отстранение от Олимпиады-2032 вызовет еще большее разделение в обществе.

«Позиция НОК Австралии совпадает с позицией МОК», – подчеркнул Кэролл.

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