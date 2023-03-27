Любушкин пропустит разминку в ЛГБТ-джерси перед матчем с «Монреалем». Илья сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ
Илья Любушкин пропустит разминку в преддверии игры с «Монреалем».
«Баффало» встретится с «Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На ледовой разминке перед началом игры хоккеисты наденут форму с ЛГБТ-символикой. Российский хоккеист не будет участвовать в разминке. Все остальные игроки «Сэйбрс» выйдут на лед.
Как пишет The Athletic, Любушкин принял решение не выходить на разминку, сославшись на закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России.
Также игрок не уверен, как будет воспринято участие в акции, когда он вернется в Россию.
Любушкин набрал 14 (2+12) очков при полезности «минус 2» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
п.с. Ваня Проворов красавчик, качнул воняющую телегу так, что она скоро упадет, а нормальных людей просто больше и в современном и очень "демократичном" мире они многое уже боятся сказать