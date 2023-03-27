Любушкин пропустит разминку в ЛГБТ-джерси перед матчем с «Монреалем». Илья сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ

Теги Баффало Монреаль НХЛ Илья Любушкин ЛГБТ Хоккей

Илья Любушкин пропустит разминку в преддверии игры с «Монреалем».

«Баффало» встретится с «Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На ледовой разминке перед началом игры хоккеисты наденут форму с ЛГБТ-символикой. Российский хоккеист не будет участвовать в разминке. Все остальные игроки «Сэйбрс» выйдут на лед.

Как пишет The Athletic, Любушкин принял решение не выходить на разминку, сославшись на закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России.

Также игрок не уверен, как будет воспринято участие в акции, когда он вернется в Россию.

Любушкин набрал 14 (2+12) очков при полезности «минус 2» в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

11 комментариев

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Кеша
Радужные достали весь мир . С ума сойти . Я вообще не представляю какой кайф ковыряться в чужой ####. Тьфу блин .
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Александр Невский
Ответ WOODDY
закон рф действует на территории пша
Пусть украинцы носят эти майки и поддерживают
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DVS1
Ответ Евгений Исаев
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А не важно чем оправдывать отсутствие желания находиться рядом с петухами или их, демонстративно поддерживающими, против своего же мнения, тютями. Их же оружием бить - именно лицемерием, и желательно подЭбильнее, а религия это или законы уже вторично.
п.с. Ваня Проворов красавчик, качнул воняющую телегу так, что она скоро упадет, а нормальных людей просто больше и в современном и очень "демократичном" мире они многое уже боятся сказать
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Melnikov1968
А что все остальные игроки Баффало прям-таки поддерживают эту бесовщину? Что-то с трудом верится.
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кракадил
Команда должна его поддержать. И тоже не надеть эти майки
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Егор Арефьев
Ответ kaplanido
Просто вдумайтесь- для того, чтобы не поддерживать киборгов нужна отмазка! В этом мире что-то сильно идет не так
Нужно ссылаться на закон другой страны, а не той в которой ты находишься. Ну и бред.
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Максим
Всё правильно сделал )
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WOODDY
закон рф действует на территории пша
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Евгений Исаев
Ответ Фёдор Кузнецов
Отмазка с религией прошла, теперь игроки могут говорить про закон в России
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kaplanido
Просто вдумайтесь- для того, чтобы не поддерживать киборгов нужна отмазка! В этом мире что-то сильно идет не так
+16
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Евгений Исаев
Скоро законы РФ будут действовать на всём континенте Северная Америка)))
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-1
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Фёдор Кузнецов
Отмазка с религией прошла, теперь игроки могут говорить про закон в России
+10
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