Любушкин пропустит разминку в ЛГБТ-джерси перед матчем с «Монреалем». Илья сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ

пропустит разминку в преддверии игры с « ».

« » встретится с «Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На ледовой разминке перед началом игры хоккеисты наденут форму с ЛГБТ-символикой. Российский хоккеист не будет участвовать в разминке. Все остальные игроки «Сэйбрс» выйдут на лед.

Как пишет The Athletic, Любушкин принял решение не выходить на разминку, сославшись на закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России.

Также игрок не уверен, как будет воспринято участие в акции, когда он вернется в Россию.

Любушкин набрал 14 (2+12) очков при полезности «минус 2» в 58 матчах регулярного чемпионата .