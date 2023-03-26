Чемпионат России по биатлону. Носкова, Гербулова, Каплина, Смольская, Гореева и Юрлова пробегут спринт

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

27 марта на чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Манскийске пройдет женский спринт.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Женщины

Спринт

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Тамара Дербушева

2. Анастасия Батманова

3. Динара Смольская (Беларусь)

5. Наталья Гербулова

6. Ирина Казакевич

8. Валерия Каюмова

15. Елизавета Каплина

21. Анастасия Егорова

24. Лариса Куклина

26. Екатерина Носкова

27. Евгения Буртасова

28. Анастасия Гореева

34. Анастасия Шевченко

38. Светлана Миронова

39. Екатерина Юрлова-Перхт

44. Виктория Сливко

49. Елена Кручинкина (Беларусь)

55. Наталия Шевченко

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023

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4 комментария

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ibra875
завтра небось весь эфир будет про Носкову от одного болтуна
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D-r. Peter
Ответ heivani
Игнорирование в заголовке подопечных Шашилова,а там не меньше претенденток на медали,кроме озвученных.
Бухаешь? Шевченко и Казакевич - чьи подопечные?
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cupof
Динаре желаю стать чемпионкой России.
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heivani
Игнорирование в заголовке подопечных Шашилова,а там не меньше претенденток на медали,кроме озвученных.
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-2
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