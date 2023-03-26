Чемпионат России по биатлону. Носкова, Гербулова, Каплина, Смольская, Гореева и Юрлова пробегут спринт

27 марта на чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Манскийске пройдет женский спринт.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Женщины

Спринт

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1.

2.

3. (Беларусь)

5. Наталья Гербулова

6.

8.

15. Елизавета Каплина

21. Анастасия Егорова

24. Лариса Куклина

26. Екатерина Носкова

27. Евгения Буртасова

28. Анастасия Гореева

34. Анастасия Шевченко

38. Светлана Миронова

39. Екатерина Юрлова-Перхт

44. Виктория Сливко

49. Елена Кручинкина (Беларусь)

55. Наталия Шевченко

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023