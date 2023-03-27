Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

не будет вызывать хоккеистов из на чемпионат мира.

Об этом сообщил ассистент главного тренера сборной Словакии Петер Фрюхауф.

«В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну.

Они выступают для того, чтобы иметь возможность играть в финальной части чемпионата мира.

В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ для предстоящего чемпионата мира», – сказал Фрюхауф.

В нынешнем сезоне в КХЛ сыграло пять словацких хоккеистов. В этот список входят Михал Криштоф (« »), Кристиан Ярош ( ), Томаш Юрчо (« »), Адам Лишка («Северсталь») и Михал Чайковски («Сибирь»).

ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии.