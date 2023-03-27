Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023
Сборная Словакии не будет вызывать хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.
Об этом сообщил ассистент главного тренера сборной Словакии Петер Фрюхауф.
«В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну.
Они выступают для того, чтобы иметь возможность играть в финальной части чемпионата мира.
В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ для предстоящего чемпионата мира», – сказал Фрюхауф.
В нынешнем сезоне в КХЛ сыграло пять словацких хоккеистов. В этот список входят Михал Криштоф («Адмирал»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Томаш Юрчо («Куньлунь»), Адам Лишка («Северсталь») и Михал Чайковски («Сибирь»).
ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии.
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