Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

Теги Сибирь ЦСКА Северсталь Сборная Словакии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Томаш Юрчо Михал Чайковски Адмирал Кристиан Ярош Куньлунь Ред Стар Адам Лишка Михал Криштоф Хоккей

Сборная Словакии не будет вызывать хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.

Об этом сообщил ассистент главного тренера сборной Словакии Петер Фрюхауф.

«В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну.

Они выступают для того, чтобы иметь возможность играть в финальной части чемпионата мира.

В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ для предстоящего чемпионата мира», – сказал Фрюхауф.

В нынешнем сезоне в КХЛ сыграло пять словацких хоккеистов. В этот список входят Михал Криштоф («Адмирал»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Томаш Юрчо («Куньлунь»), Адам Лишка («Северсталь») и Михал Чайковски («Сибирь»).

ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии.

4 комментария

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Ыжык
Ну и нахрена кхл международный календарь?
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Hola Hola
Понимаю словацкую сборную. Иначе разговоров о политике было бы больше, чем о спорте. С другой стороны и кхловских словаков понимаю - я бы тоже выбрал заработать за сезон столько же, сколько за четыре года вне КХЛ.
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Дядя Дрон
Значит к ним так на родине относятся, что лучше не возвращаться, а то заклюют,
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My Suffering
Ага, и три вратаря, Рыбар, Гудачек и Гуска, интересно кто у них на раме стоять будет))
+3
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