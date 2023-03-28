«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Галлане
«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Жераре Галлане.
Об этом стало известно после сегодняшних поражений «Флориды» и «Баффало» в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка набрал 96 очков в 73 играх и занимает 3-е место в Столичном дивизионе.
Галлан стал главным тренером команды в 2021 году после отставки Дэвида Куинна. В первом сезоне под его руководством «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Тампе».
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