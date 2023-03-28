«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Галлане

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Жерар Галлан НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Жераре Галлане.

Об этом стало известно после сегодняшних поражений «Флориды» и «Баффало» в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Клуб из Нью-Йорка набрал 96 очков в 73 играх и занимает 3-е место в Столичном дивизионе. 

Галлан стал главным тренером команды в 2021 году после отставки Дэвида Куинна. В первом сезоне под его руководством «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Тампе». 

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8 комментариев

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Шлёма Презерман
Он должен был быть на месте Лави. БМак очень долго чесал репу, выбирая из двух топ-кандидатов на смену физруку, но перевесило более увесистое резюме былых заслуг у Лави.
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Sunlight Project
Ответ ogent
Вроде всё есть для успеха в плей-офф (отличный вратарь, неплохая защита, нападение вообще великолепное, одни Панарин с Зимой и с Тарас с Кейном, чего стоят..... а ещё и Крайдер есть). Но почему то не верится, что копы смогут побороться за чашку.
Разве кому-то интересно, верится тебе, или нет?
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Something9
Хоть бы без травм закончили регулярку
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PolarBear
Не мудрено. Галлан с одним Манжипане как то из клоаки до золота дошел в Риге
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ogent
Вроде всё есть для успеха в плей-офф (отличный вратарь, неплохая защита, нападение вообще великолепное, одни Панарин с Зимой и с Тарас с Кейном, чего стоят..... а ещё и Крайдер есть). Но почему то не верится, что копы смогут побороться за чашку.
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Дима Миронов
в прошлом году на кураже прошли 2 раунда,в этом думаю молодежь первом раунде перебегает стариков
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Nissan 0123
Ура!
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Александр Бабуев
В этом сезоне, конечно, знатная команда собралась, финал конфы был бы отличным результатом, но в плей-офф в НХЛ отдельный вид спорта, поэтому загадывать смысла особого нет. Да и Петухов есть на распределение фаворитов)))
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