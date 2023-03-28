«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Галлане

«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при .

Об этом стало известно после сегодняшних поражений «Флориды» и «Баффало» в матчах регулярного чемпионата .

Клуб из Нью-Йорка набрал 96 очков в 73 играх и занимает 3-е место в Столичном дивизионе.

Галлан стал главным тренером команды в 2021 году после отставки Дэвида Куинна. В первом сезоне под его руководством « » дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Тампе».