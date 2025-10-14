  • Спортс
13

Педри: «Мама всегда заставляет меня бриться в день матча. Она ругается, если я этого не делаю»

Педри рассказал, о чем мать просит его перед каждой игрой.

«Мама всегда заставляет меня бриться в день матча.

Если я этого не делаю, она ругает меня», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, улыбаясь.

Сегодня испанская национальная команда примет Болгарию в 8-м туре отбора на ЧМ-2026. Встреча пройдет в 21:45 по московскому времени.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
