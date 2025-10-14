Глава израильской федерации о Моссаде на игре с Италией: «Не отвечаю на это. Везде чувствуем себя в безопасности – благодаря сопровождающим и сотрудничеству с местными службами»

В израильской федерации высказались о возможной охране сборной Моссадом.

Сегодня сборная Италии примет команду Израиля в 8-м туре квалификации ЧМ-2026. Начало – в 21:45 по московскому времени.

– Департамент безопасности Министерства внутренних дел Италии опроверг, что за сборной Израиля в Удине следуют агенты Моссада. Вы подтверждаете это?

– Я не отвечаю на это. Скажу лишь, что мы чувствуем себя в безопасности везде, куда бы ни поехали, – благодаря тем, кто нас сопровождает, и отличному сотрудничеству с местными службами безопасности, – сказал президент израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес.

Моссад – национальная разведывательная служба Израиля, одна из трех основных израильских спецслужб наряду с военной разведкой и контрразведкой.