«Торонто» вышел в плей-офф 7-й раз подряд. Клуб не выиграл ни одной кубковой серии с 2004 года

« » вышел в плей-офф 7-й раз подряд, клуб не проходил 1-й раунд с 2004 года.

Об этом стало известно после поражения «Флориды» от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством Шелдона Кифа занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе с 97 очками в 73 играх.

С 2004 года «Лифс» не выиграли ни одной кубковой серии. За это время канадский клуб 6 раз вылетел в первом раунде, а в плей-офф-2020 выбыл в квалификации.