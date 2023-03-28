«Торонто» вышел в плей-офф 7-й раз подряд. Клуб не выиграл ни одной кубковой серии с 2004 года
«Торонто» вышел в плей-офф 7-й раз подряд, клуб не проходил 1-й раунд с 2004 года.
Об этом стало известно после поражения «Флориды» от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Шелдона Кифа занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе с 97 очками в 73 играх.
С 2004 года «Лифс» не выиграли ни одной кубковой серии. За это время канадский клуб 6 раз вылетел в первом раунде, а в плей-офф-2020 выбыл в квалификации.
Вот в Метрополитэн дивизионе, вот там, даа...
То есть - вылет.