«Торонто» вышел в плей-офф 7-й раз подряд. Клуб не выиграл ни одной кубковой серии с 2004 года

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

«Торонто» вышел в плей-офф 7-й раз подряд, клуб не проходил 1-й раунд с 2004 года.

Об этом стало известно после поражения «Флориды» от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Шелдона Кифа занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе с 97 очками в 73 играх. 

С 2004 года «Лифс» не выиграли ни одной кубковой серии. За это время канадский клуб 6 раз вылетел в первом раунде, а в плей-офф-2020 выбыл в квалификации. 

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6 комментариев

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Иван Павлов
Ответ Deathspell Omega
И опять в 1/8 играть придется с "Тампой".... То есть - вылет.
То есть - лучше не писать великолепные предсказания, чтобы потом не выглядеть глупо.
+2
-2
0
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Deathspell Omega
Ответ Александр Бабуев
Крепкая команда, но конкуренция в конфе … Да, это жоска
Здесь еще не так "жоска".
Вот в Метрополитэн дивизионе, вот там, даа...
+1
-2
-1
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curdboy
Пантеры, походу, тоже не хотят с Торонто играть))
+3
0
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Александр Бабуев
Ответ Deathspell Omega
И опять в 1/8 играть придется с "Тампой".... То есть - вылет.
Крепкая команда, но конкуренция в конфе … Да, это жоска
0
0
0
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Deathspell Omega
И опять в 1/8 играть придется с "Тампой"....
То есть - вылет.
+7
-4
+3
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Andry 72
Пора уже
+2
-2
0
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