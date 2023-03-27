Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат на этапе Кубка мира в Китае
Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат.
Представители Международной федерации фехтования (FIE) не позволили спортсменкам сфотографироваться с баннером.
Инцидент произошел во время этапа Кубка мира в китайском Нанкине. На видео, опубликованном Национальной федерацией фехтования Украины, видно, как представители FIE сворачивают плакат.
В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?
Ещё недавно весьмирбылсними, а тут внезапно 18 процентов отвалилось...)
Но теперь благодаря китайским вахтёрам о нём узнают все.
А организаторы - молодцы, всё чётко и правильно сделали. С политическими лозунгами пусть идут куда подальше.