Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат на этапе Кубка мира в Китае

Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат.

Представители Международной федерации фехтования (FIE) не позволили спортсменкам сфотографироваться с баннером.

Инцидент произошел во время этапа Кубка мира в китайском Нанкине. На видео, опубликованном Национальной федерацией фехтования Украины, видно, как представители FIE сворачивают плакат.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?