Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат на этапе Кубка мира в Китае

Теги видео сборная Украины жен FIE Кубок мира Политика Фехтование

Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат.

Представители Международной федерации фехтования (FIE) не позволили спортсменкам сфотографироваться с баннером.

Инцидент произошел во время этапа Кубка мира в китайском Нанкине. На видео, опубликованном Национальной федерацией фехтования Украины, видно, как представители FIE сворачивают плакат.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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17 комментариев

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Margor
Украинцы токсики
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tyuiop tyuiop
Ответ Tigris
Теперь всё узнали - что украинская повесточка не везде прокатывает.
та вроде всё и так знают что Китай сюзерен России
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sprmn
Ответ igor nn
Надоели вы с этой странишкой .Просто не интересна на российском сайте читать о ни о чём.
Просто нефига не происходит в мире спорта вон Чемпионат.com больше спортивных новостей, но активность очень низкая. А у спортса стратегии высасывать из любой возможной спортивной новости политику и устраивать баталии в комментариях.
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Александр Козлов
Чому свиноматки не пид Бахмутом в качестве волонтёров и в добробатах? Трэба захищать Нэньку 🤔
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45_percent
Действиями организаторов удовлетворён.

Ещё недавно весьмирбылсними, а тут внезапно 18 процентов отвалилось...)
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Tigris
Ответ Trappy D
Если бы разрешили сделать фото, о плакате узнал бы только узкий круг людей. Но теперь благодаря китайским вахтёрам о нём узнают все.
Теперь всё узнали - что украинская повесточка не везде прокатывает.
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Tigris
Украинский спорт в жопе - только и остается примазываться ко всяким сомнительным акциям, чтобы хоть как-то выделиться.
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Trappy D
Если бы разрешили сделать фото, о плакате узнал бы только узкий круг людей.
Но теперь благодаря китайским вахтёрам о нём узнают все.
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Konstantin Zagainov
Тот случай, когда украинской делегации тысячу раз стоило помолчать. Китайцы рассусоливать не будут, можно и на серьезные последствия нарваться.
А организаторы - молодцы, всё чётко и правильно сделали. С политическими лозунгами пусть идут куда подальше.
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Игорь Туманов
ждём китайских организаторов на миротворце))и санкции на приобретение сало и горилки 😁
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+8
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Andy93
Эти могут и к уйгурам на переработку отправить, так что рыцари меча и сала легко отделались
+10
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+7
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Иван Любимов
надо было вообще дисквалифицировать и пинка дать
+21
-9
+12
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igor nn
Надоели вы с этой странишкой .Просто не интересна на российском сайте читать о ни о чём.
+29
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+20
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tolybasickkk
Нашли где ))) смешные ) во Львове свои грязные плакаты
+5
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Hunter Hunter
Ответ Николай Труш
Ой ой, больше в Китае соревнования не проводить.
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+1
-14
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Alexander Alexander
Как посмели?😂 ущемляют величайшую нацию 😆😆
+28
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Николай Труш
Ой ой, больше в Китае соревнования не проводить.
+39
-3
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