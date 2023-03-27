«Те, кто говорит, что такие игры не нужны, – иноагенты». Романцев о товарищеских матчах России

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Олег Романцев назвал иноагентами людей, критикующих товарищеские матчи сборной России.

Россия на этой неделе сыграла в гостях с Ираном (1:1) дома победила Ирак (2:0).

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты.

России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды.

Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через 2 года, и через 5 лет. Также показали над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», – сказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака».

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139 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Spartakovec navsegda
Героизм - это совсем другая тема, к иноагентам отношение не имеющая, очередной любитель прыгать с темы на тему. Беженцев из страны, где герой бандера, жалко, т.к. подобная героизация приводит страну к очень печальным последствиям, в итоге.
круто от ответов съехал, где явно тебя укатывали.
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Vasiliy S
Ответ Romeo Yankovich
часть этой страны, наверное, ещё пишет просьбы, чтобы не строили больницы, не ремонтировали дороги, а из бюджета на этих ребят лучше тратили))
Не, времени не хватает, пишут только доносы
В метро там за картинку в телефоне или за разговор в кафе
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Ivan Balashov
Ответ Spartakovec navsegda
И получающие деньги из-за рубежа, что, конечно, этой любви "способствует". Если их попросят оказать "маленькую" услугу, они ее окажут, ради "любви" к своей стране.
С каких пор деньги из-за рубежа (чаще всего - с партнёрки на Youtube) - это что-то плохое?
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Николай Викторо
Очнулсо.
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Caniball
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Я с другой страны, и мне кажется в России 50% патриоты и 50% иноагенты, как вы живете?)))
В моральном плане за последний год стало очень тяжело в стране.
Поделили всех на черное и белое.
Или туда или туда. И никаких других вариантов. Поддерживаешь военные действия - патриот. Против - иноагент, без всяких но!
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Владимир Бакаев
" ... как ты смеешь применять против меня мое заклинание ..." ©
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Денис Морозов
Ответ BeastI666I
иноагенты 15%... для этого нужно иметь ум, честь и совесть. 65% безразличного, которое блеет "я не интересуюсь политикой, от меня ничего не зависит" и остальные 20% - патриоты. Тут тоже нужно иметь энергию и решимость. Как-то так, но это не точно.
патриоты или z - рашисты?
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Владимир Романов
Ответ Лёха Жданчик
Пользуешься айфоном - иногент Купил любую машину кроме лады и москвича - иногент
За москвич - ответишь! Знаешь ведь. что "пекинец"!
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sievra
Страна иноагентов и старых маразматиков
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Игореха Веселов
Слышал я одну легенду,
От ОИРа пересказ-
Иноагенты тут на спортсе,
Пишут точно против нас))
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Lord of Balls
А кто говорит так - тот полоумный дед
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Sergey Kuznetsov
Ответ Вагнер Абаб
К алкоголю? Я тоже!
какие то злые комментаторы рпл
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Pavelaznaurov
Все хорошо в меру,ОИР переловил рыбки…..
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ALEKS66
Все. Это глубокая старость.
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Вагнер Абаб
Ответ Sergey Kuznetsov
ну это уже перебор! хоть я и не люблю Спартак, но к нему всё таки питаю уважение!
К алкоголю? Я тоже!
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Sergey Kuznetsov
Ответ BeastI666I
так и я тоже. и сам выпиваб. Но он алкоголик. Я бы тоже за годовой запас многое сделал. Что тут такого то? Хотя, судя по втоим словам, ты не пьешь... тогда тебе нас с Олегом не понять )))
вы жёсткий и прямолинейный тролль) но так же не выведешь собеседника, это не слишком эффективно)
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Spartakovec navsegda
Ответ dimkaa1
А ты о Бандере из российских новостей знаешь или хотябы какие-то книги читал?
Из разных, даже из польских.
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dimkaa1
Ответ Spartakovec navsegda
Героизм - это совсем другая тема, к иноагентам отношение не имеющая, очередной любитель прыгать с темы на тему. Беженцев из страны, где герой бандера, жалко, т.к. подобная героизация приводит страну к очень печальным последствиям, в итоге.
А ты о Бандере из российских новостей знаешь или хотябы какие-то книги читал?
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Kranmeister
Ответ avcgloronalduMU
Романцев дутый пузырь
Олег Иванович будет дуть , дуть будет Олег Иваныч!
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Kranmeister
Ответ Сергей Ямковой
«Те, кто говорит, что я много бухаю, – иноагенты».
Троцкисткие шпионы!
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Dronetz02
Ответ Teodrakis
А, т. е. надо перебирать и подгонять вариант под правильное утверждение... ммм... вот как работает "правда"
Ровно этим ты же и занимаешься, разве нет?
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ДудьСдулся
Я/МЫ/ИНОАГЕНТЫ!
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BeastI666I
Ответ R Air
Такие, как у гос. сми?
слишком сложный вопрос
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Виталий Миронов
Старый кажись поехал, телик пересмотрел
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BeastI666I
Ответ Romeo Yankovich
только направляется явно не туда))) ведь изначально они стали "патриотами" из-за другого)))
да, хотели в армию на контракт, в органы правоохранительные, в депутаты... хотели на хлебное место. Но они же не думали, что придется служит и защищать в прямом смысле слова.
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