«Те, кто говорит, что такие игры не нужны, – иноагенты». Романцев о товарищеских матчах России
Олег Романцев назвал иноагентами людей, критикующих товарищеские матчи сборной России.
Россия на этой неделе сыграла в гостях с Ираном (1:1) дома победила Ирак (2:0).
«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты.
России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды.
Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через 2 года, и через 5 лет. Также показали над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», – сказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака».
В метро там за картинку в телефоне или за разговор в кафе
Поделили всех на черное и белое.
Или туда или туда. И никаких других вариантов. Поддерживаешь военные действия - патриот. Против - иноагент, без всяких но!
От ОИРа пересказ-
Иноагенты тут на спортсе,
Пишут точно против нас))