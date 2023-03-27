«Те, кто говорит, что такие игры не нужны, – иноагенты». Романцев о товарищеских матчах России

назвал иноагентами людей, критикующих товарищеские матчи сборной России.

Россия на этой неделе сыграла в гостях с Ираном (1:1) дома победила Ирак (2:0).

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты.

России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды.

Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через 2 года, и через 5 лет. Также показали над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», – сказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака».