Экс-арбитр Захаров: «Надо ужесточать наказания за безобразнейшее судейство и предвзятое – у нас и такое иногда появляется. Есть вещи, за которые стоит пожизненно отстранять, как в хоккее»

Игорь Захаров раскритиковал современных судей.

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал гол в матче FONBET Чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» (2:1), засчитанный с нарушением правил – шайба влетела с внешней стороны сетки.

«Конечно, чтобы рассуждать, надо читать регламент. По сути, в хоккее и в футболе правила похожи. В моей практике такое происходило в футболе пару раз. Но я не судил, а просто был свидетелем, как засчитывали такие голы.

Конечно, с сеткой во время матча может произойти что угодно. В хоккее тем более, там же влажность какая. Была старая и прогнила. Забавные эпизоды, но судьбоносные.

Сейчас всё смотрят, чтобы принять правильные решения, хотя в футболе часто неправильные решения принимают. Никто никуда не спешит. Смотрите себе в телевизор. Но за серьезные ошибки надо нести наказания. Есть вещи, за которые стоит пожизненно лишать судей [права работать]. В РПЛ надо так отстранять за серьезные ошибки, как в хоккее. Так будет еще больше ответственности.

Очевидно, что надо ужесточать наказания за безобразнейшее судейство и, не дай бог, предвзятое. На мой взгляд, у нас и такое иногда появляется. Это все остается безнаказанным, и меня это, честно говоря, раздражает.

В мое время прослеживалась система назначения арбитра на матч. Если человек получает двойку, то какое судейство? А теперь еще и у всех есть ВАР. И просто безобразная работа на нем. Кто за него отвечает, запутали всех и себя. Одни моменты просматриваются, а другие – нет. В одном матче дают нарушение, а в следующем за подобный фол – нет.

Но сейчас многие судьи пользуются словами типа планка единоборств. Оправдывают себя. Есть очевидные нарушения, которые арбитры пропускают. Надо быть последовательными в трактовках. На это я не могу смотреть и сразу выключаю телевизор», – отметил Захаров .