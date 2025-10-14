  • Спортс
  • «На русском плохо разговаривают даже некоторые отечественные тренеры. Основные фразы и матерные слова все равно выучат». Булыкин против пункта про русский язык в контрактах иностранцев
Дмитрий Булыкин не поддержал предложение Олега Романцева о русском языке.

Ранее экс-тренер «Спартака» на конференции РФС заявил, что в контракты зарубежных тренеров и игроков необходимо внести пункт об обязательном изучении русского языка.

«Вносить такие пункты в контракты – утопия. У нас даже некоторые отечественные тренеры плохо на русском разговаривают, я имею в виду, что им недостает грамотности.

А основные фразы, которые нужны в работе, тренеры и футболисты все равно выучат, матерные слова тоже, а остальное уже – по желанию.Так что заставлять их в обязательном порядке учить русский язык не стоит. Важным словам и фразам они научатся во время работы.

Все зависит от человека, если есть желание и предрасположенность к изучению иностранных языков, то он и сам справится без каких-либо пунктов в контракте», – сказал экс-нападающий сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
