40-летний Кошечкин завершил карьеру. Вратарь выиграл золото Олимпиады-2018 и дважды брал Кубок Гагарина

объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 40 лет.

– Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время.

– Внешне вы очень спокойны. Какие-то переживания внутри были?

– У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.

– Вряд ли вам хотелось уходить после такого вылета от «Авангарда». Что случилось за год с «Металлургом»?

– Уйти с кубком было бы приятнее, но говорить о выступлении команды не хочется. О том, что случилось, лучше расскажут руководство клуба и тренерский штаб, – сказал вратарь « ».

Кошечкин выступал за команду из Магнитогорска с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. С «Металлургом» он дважды становился обладателем Кубка Гагарина, еще два раза доходил до финала турнира.

Помимо «Магнитки», голкипер представлял такие клубы, как « », «Нефтяник» , « », «Ак Барс» и «Северсталь».

В составе сборной России Кошечкин стал победителем Олимпиады-2018. В 2009 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира, в 2007-м стал бронзовым призером этого турнира, а в 2010-м взял серебро.