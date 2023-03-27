40-летний Кошечкин завершил карьеру. Вратарь выиграл золото Олимпиады-2018 и дважды брал Кубок Гагарина

Теги Ак Барс Металлург Мг Северсталь Лада Нефтяник Альметьевск Сборная России по хоккею Василий Кошечкин КХЛ Олимпия Спорт-Экспресс Хоккей

Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 40 лет. 

– Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время.

– Внешне вы очень спокойны. Какие-то переживания внутри были?

– У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.

– Вряд ли вам хотелось уходить после такого вылета от «Авангарда». Что случилось за год с «Металлургом»?

– Уйти с кубком было бы приятнее, но говорить о выступлении команды не хочется. О том, что случилось, лучше расскажут руководство клуба и тренерский штаб, – сказал вратарь «Металлурга».

Кошечкин выступал за команду из Магнитогорска с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. С «Металлургом» он дважды становился обладателем Кубка Гагарина, еще два раза доходил до финала турнира. 

Помимо «Магнитки», голкипер представлял такие клубы, как «Олимпия», «Нефтяник» Альметьевск, «Лада», «Ак Барс» и «Северсталь». 

В составе сборной России Кошечкин стал победителем Олимпиады-2018. В 2009 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира, в 2007-м стал бронзовым призером этого турнира, а в 2010-м взял серебро. 

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16 комментариев

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Олег
Спасибо Васька за 10 лет в Магнитогорске.
Надеюсь Свитер под своды арены поднимут.
Вместе с Мозякиным.В системе металлурга
место найдётся.....
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Stuff_91
Конечно, Вася!
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*Eddard*
Получилась отличная карьера. Завершение смазалось, но не Василий тому виной.

Может, станет хоккейным функционером. Легко себе представить двухметрового богатыря в роли, например, тренера вратарей. А если нет, успехов в новой, пост-хоккейной жизни.
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albert_lucky
У него сегодня день рождения, как и у меня)
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Болельщик МГ
Хорошо, что он понял это в 40 лет. А так конечно в своё время был хорошим вратарём
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Гекдениз Кардениз
Ответ Дима Миронов
эх... думал в ладу вернётся
я настолько древний что помню его первый сезон при бате Воробьева в Ладе самобытной которая тогда без особых финансов билась и занимала высокие позиции
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bodya1337
Спасибо Василию за прекрасные годы в Металлурге и 2 КГ!
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viktorpavlov70
Ответ Фёдор Кузнецов
Эх, Никитин, Никитин
А было бы красиво....
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Фёдор Кузнецов
Эх, Никитин, Никитин
+8
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Сергей Орлов
Жаль в Тампу не съездил, а так нормальная карьера по нашим колхозным меркам.
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dimpa
Это была славная охота! Отличный был кипер. Легенда!
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Дима Миронов
эх... думал в ладу вернётся
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Rio de Janeiro
Наряду с Ерёменко единственная легенда КХЛ среди вратарей и наряду с Мозякиным главная легенда в истории Металлурга.В целом карьера вышла на славу.Жаль, что так и не получилось сыграть против сына в матче с Локо
+15
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Danny Vigneault
😿
+1
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Максим Седов
Член "Тройного золотого клуба". Только на уровне КХЛ.:)))
Олимпиада, ЧМ, Обладатель КГ.
+14
0
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kilo_gilo
ну,на самом деле, у Васи блестящая карьера выдалась,но красивее было бы после прошлого сезона уйти, так сказать,на пике
+22
0
+22
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