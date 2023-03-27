МИДы Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии выступили против возвращения российских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 Политика Легкая атлетика

МИДы пяти стран выступили против возвращения российских спортсменов.

Министерство иностранных дел Польши опубликовало совместное заявление министров иностранных дел Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«В связи с предстоящим заседанием исполкома Международного олимпийского комитета 28-30 марта мы хотели бы вновь повторить позицию Украины относительно призывов МОК рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве «нейтральных атлетов».

Мы приняли к сведению озабоченность, выраженную специальными докладчиками ООН по поводу недискриминации спортсменов исключительно по признаку гражданства.

Сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог для радикального изменения своей прежней аргументированной позиции не приглашать и не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Мы хотели бы подчеркнуть, что не национальная принадлежность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются и поддерживаются правительствами или компаниями, которые поддерживают Кремль.

Нет ни одной причины отступать от правила исключения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад. Мы глубоко убеждены, что сейчас нельзя рассматривать возможность открытия российским и белорусским спортсменам возможности возвращения на Олимпийские игры в каком-либо статусе.

Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его пересмотреть свои планы и вернуться к первоначальной позиции, которую поддерживает международное сообщество. Напоминаем, что у России и Беларуси есть способ вернуть своих атлетов в международное спортивное сообщество», – говорится в заявлении на сайте МИД Польши.

Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Капудастик
Ответ Пол Ганарара:
Ахаха, прям комбо. Все пятеро наших лучших друзей в едином порыве. Или кого-то не хватает? Норвегию, пожалуй, могли добавить
Чехи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркаимец
Ответ Шубы
Они правы. Нужно давить и душить максимально по всем фронтам, иначе карлан просидит до 2036, а потом просто страны не будет. Россине и так вероятно самый пассивный и аморфный народ. К сожалению, чтобы нас зашевелилить, нужно чтобы жизнь стала невыносимой.
Интересно. Каким образом отстранение российских спортсменов. Делает вашу конкретную жизнь невыносимой?
Ровно через год у вас будет возможность участия в президентских выборах, в качестве избирателя. А если поработаете над собой, то и избираемого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Кардинал и четыре галантерейщика... Сила. Вы, главное, обязательно потомм олимпиады бойкотируйте. Это я не прокардинала, если что, он-то ысе сделает правильно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей из питера
Вмешательство государства в олимпийское движение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
тогда у него не было других вариантов. сейчас же он хоть что-то, но стал говорить
Варианты есть всегда. Год назад он мог промолчать, а не лезть с инициативой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Все правильно. Недопуск российских спортсменов на ОИ непременно закончит войну. Не может же это быть просто желанием подгадить людям с российским паспортом, никак не влияющее на интенсивность войны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамазан Сарвардинов
это очевидно такие страны конечно против нас, нас ненавидят эти пяти стран
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шубы
Они правы. Нужно давить и душить максимально по всем фронтам, иначе карлан просидит до 2036, а потом просто страны не будет.
Россине и так вероятно самый пассивный и аморфный народ. К сожалению, чтобы нас зашевелилить, нужно чтобы жизнь стала невыносимой.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ Афанасия
На манеже всё те же)
Клуб русофобов в полном составе. Даже неинтересно, так все предсказуемо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чиф
ну эта песня давняя ... что нового у их МИДов? работать будут по существу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лизавета Анна -Мария
МИДы высказались, теперь ждём министерства обороны упомянутых стран . Спорт же - тут важно их мнение((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Viks
Если у Баха яиц хватит" --- У него их не было никогда. Это же он был инициатором всех отстранений год назад.
тогда у него не было других вариантов. сейчас же он хоть что-то, но стал говорить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Ответ А не спеть ли мне песню...
Спорт вне политики, говорили они...
Об этом больше всего говорят в России, но как раз в ней спорт глубоко в политике
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Давят на МОК политически. Если у Баха яиц хватит, то он молодец, но почему-то есть предчувствие, что ничего не поменяется. Отстранение останется и будет бла-бла-бла
У Баха яйца отсутствуют, он это не единожды доказал. Вождь мирового пролетариата называл таких "политическими проститутками".
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
Кто бы сомневался. Между прочим, во время войны за Фолклендские острова ни Аргентину, ни Великобританию не лишали права участия в спортивных состязаниях, иначе мы бы не увидели знаменитый матч на ЧМ, "руку Бога" и лучший гол столетия
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Давят на МОК политически. Если у Баха яиц хватит, то он молодец, но почему-то есть предчувствие, что ничего не поменяется. Отстранение останется и будет бла-бла-бла
Если у Баха яиц хватит" --- У него их не было никогда. Это же он был инициатором всех отстранений год назад.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А не спеть ли мне песню...
Спорт вне политики, говорили они...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавид Гасанов
обиженки
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ #nikon
Комментарий удален модератором
Про гиен Европы забыли, тоже свежо ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
МИДы пытаются диктовать МОКу, это же не вмешательство в спорт? Или это другое?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Майор.
ещё прибавить США, Канаду и 404 и будет "омерзительная восьмёрка"
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Ахаха, прям комбо. Все пятеро наших лучших друзей в едином порыве. Или кого-то не хватает? Норвегию, пожалуй, могли добавить
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Ответ Евгений - 79
Сделайте им отдельные игры. Прибалты плюс поляки. Пусть уже перемогут и успокоятся.
и Косово ещё
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Давят на МОК политически. Если у Баха яиц хватит, то он молодец, но почему-то есть предчувствие, что ничего не поменяется. Отстранение останется и будет бла-бла-бла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Павел Мельников
Конкурс упражнений на самое острое обзывательство прибалтов, поляков и британцев объявлен открытым ))))
А они обзывали тебя?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий