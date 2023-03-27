МИДы Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии выступили против возвращения российских спортсменов

МИДы пяти стран выступили против возвращения российских спортсменов.

Министерство иностранных дел Польши опубликовало совместное заявление министров иностранных дел Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«В связи с предстоящим заседанием исполкома Международного олимпийского комитета 28-30 марта мы хотели бы вновь повторить позицию Украины относительно призывов МОК рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве «нейтральных атлетов».

Мы приняли к сведению озабоченность, выраженную специальными докладчиками ООН по поводу недискриминации спортсменов исключительно по признаку гражданства.

Сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог для радикального изменения своей прежней аргументированной позиции не приглашать и не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Мы хотели бы подчеркнуть, что не национальная принадлежность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются и поддерживаются правительствами или компаниями, которые поддерживают Кремль.

Нет ни одной причины отступать от правила исключения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад. Мы глубоко убеждены, что сейчас нельзя рассматривать возможность открытия российским и белорусским спортсменам возможности возвращения на Олимпийские игры в каком-либо статусе.

Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его пересмотреть свои планы и вернуться к первоначальной позиции, которую поддерживает международное сообщество. Напоминаем, что у России и Беларуси есть способ вернуть своих атлетов в международное спортивное сообщество», – говорится в заявлении на сайте МИД Польши.

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