Алексей Миранчук – капитан сборной России в матче с Боливией. Кисляк, Агкацев, Садулаев, Сергеев и Дивеев – в старте
Опубликован стартовый состав сборной России на игру с Боливией.
BetBoom товарищеский матч пройдет сегодня в Москве. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало – в 20:00 по московскому времени.
Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих игроков:
– вратарь: Станислав Агкацев;
– защитники: Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой;
– полузащитники: Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (капитан), Лечи Садулаев;
– нападающий: Иван Сергеев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости