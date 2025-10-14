Алексей Миранчук – капитан сборной России в матче с Боливией. Кисляк, Агкацев, Садулаев, Сергеев и Дивеев – в старте

Опубликован стартовый состав сборной России на игру с Боливией.

BetBoom товарищеский матч пройдет сегодня в Москве. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало – в 20:00 по московскому времени.

Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих игроков:

– вратарь : Станислав Агкацев ;

– защитники : Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев , Матвей Лукин, Данил Круговой ;

– полузащитники : Иван Обляков , Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (капитан), Лечи Садулаев;

– нападающий : Иван Сергеев.