  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алексей Миранчук – капитан сборной России в матче с Боливией. Кисляк, Агкацев, Садулаев, Сергеев и Дивеев – в старте
12

Алексей Миранчук – капитан сборной России в матче с Боливией. Кисляк, Агкацев, Садулаев, Сергеев и Дивеев – в старте

Опубликован стартовый состав сборной России на игру с Боливией.

BetBoom товарищеский матч пройдет сегодня в Москве. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало – в 20:00 по московскому времени. 

Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих игроков:

вратарь: Станислав Агкацев;

защитники: Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой;

полузащитники: Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (капитан), Лечи Садулаев;

нападающий: Иван Сергеев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная России по футболу
logoДанил Круговой
logoИван Сергеев
logoЛечи Садулаев
logoВалерий Карпин
logoМингиян Бевеев
товарищеские матчи (сборные)
logoМатвей Лукин
logoМатвей Кисляк
logoИван Обляков
logoСтанислав Агкацев
logoСборная Боливии по футболу
logoАлексей Миранчук
logoДмитрий Баринов
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЦСКА
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
logoДинамо Москва
logoБалтика
logoЛокомотив
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче. Кисляк, Сергеев, Миранчук, Агкацев играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
4630 минут назад
Кисляк о сборной Боливии: «Говорите, что они техничные, но мы тоже не бревна. Команды в равных условиях»
35сегодня, 14:02
Главные новости
Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче. Кисляк, Сергеев, Миранчук, Агкацев играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
4630 минут назад
Черчесов пошутил о столетии «Зенита»: «Семак-то знает, что это такое. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас – два»
1731 минуту назад
Батраковым активно интересуются клубы Серии А. В «Рому» хавбек «Локо» не пойдет из-за Гасперини (Metaratings)
3645 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия проиграла Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико, Норвегия против Новой Зеландии
11сегодня, 15:00Live
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия против Венгрии
21сегодня, 14:55
Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Палестинская федерация поддержала его, призывала отстранить Израиль. Позорно, что люди забывают объективные факты»
17сегодня, 14:47
Семак об ужесточении лимита: «Почему «Зенит» был неконкурентоспособен в ЛЧ? У нас там играли Шамкин, Прохин, это пошло им на пользу? Нет. Зачем такой лимит?»
109сегодня, 14:22
Кисляк о сборной Боливии: «Говорите, что они техничные, но мы тоже не бревна. Команды в равных условиях»
35сегодня, 14:02
Рига, Таллин, Абу-Даби – куда еще заносило наших сборников? Узнаете в тесте
сегодня, 14:00Тесты и игры
Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Эта травма останется с нами на десятилетия. Но это сделало нас еще более мужественными и привязанными к нашей стране»
31сегодня, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» нанял экс-скаута «Зенита» Ломакина. Петербуржцы не продлили контракт с 75-летним селекционером из-за отказа работать с агентом (Иван Карпов)
1 минуту назад
«Проблемы «Зенита» не в Семаке. Когда тренер 6 лет дает результат, а на 7-й сезон занимает второе место, а не 12-е, это не провал. Что ему не хватает эмоций – глупости». Лепехин о петербуржцах
6 минут назад
Экс-арбитр Захаров: «Надо ужесточать наказания за безобразнейшее судейство и предвзятое – у нас и такое иногда появляется. Есть вещи, за которые стоит пожизненно отстранять, как в хоккее»
225 минут назад
Слишкович об увольнении из «Оренбурга»: «Если бы мы заранее знали, что клуб вернется в РПЛ, принимали бы соответствующие решения. Но, боже мой, это жизнь, это футбол!»
47 минут назад
«На русском плохо разговаривают даже некоторые отечественные тренеры. Основные фразы и матерные слова все равно выучат». Булыкин против пункта про русский язык в контрактах иностранцев
3сегодня, 14:58
Педри: «Мама всегда заставляет меня бриться в день матча. Она ругается, если я этого не делаю»
13сегодня, 14:30
Станислав Черчесов: «Если кто-то из российских тренеров хочет за рубеж, я буду рад помочь советами. В Европе надо быть готовым ко всему, давать результат»
2сегодня, 14:12
Томассон уволен с поста тренера сборной Швеции. Команда идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
7сегодня, 13:57
Эстевао о «Челси»: «Я адаптируюсь быстрее, чем ожидал. Мне очень нравится английская культура, мы с семьей наслаждаемся. Сестра уже говорит по-английски лучше меня!»
1сегодня, 13:52
Анчелотти о «Десиме» «Реала»: «Перес провел меня мимо девяти европейских кубков, там было свободное место для 10-го. Он сказал: «Это красиво, но одного недостает»
3сегодня, 13:37