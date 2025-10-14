«Спартак» нанял экс-скаута «Зенита» Ломакина. Петербуржцы не продлили контракт с 75-летним селекционером из-за отказа работать с агентом (Иван Карпов)

«Спартак» пригласил экс-селекционера «Зенита» Сергея Ломакина.

Ранее 75-летний специалист работал скаутом по молодежному футболу петербургского клуба.

По информации инсайдера Ивана Карпова, некоторое время назад исполнительный директор «Зенита » Максим Погорелов «начал требовать от Ломакина настойчиво рекомендовать игрокам подписать агентский договор с посредником Валерием Кучериным.

«Ломакин нехотя согласился, но после того, как ему стали предъявлять родители футболистов за косяки Валерия – отказался. Погорелов взбесился и отказался продлевать контракт Ломакина », – пишет Карпов.

Сообщается, что селекционер получил приглашение от московского «Спартака ».

По словам источника, в 2017-м Ломакин советовал «Зениту» пригласить Сергея Семака на роль главного тренера, что произошло год спустя. Кроме того, он рекомендовал клубу подписать Романа Зобнина и Александра Головина, но не нашел поддержки.