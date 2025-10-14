  • Спортс
  • «Спартак» нанял экс-скаута «Зенита» Ломакина. Петербуржцы не продлили контракт с 75-летним селекционером из-за отказа работать с агентом (Иван Карпов)
«Спартак» нанял экс-скаута «Зенита» Ломакина. Петербуржцы не продлили контракт с 75-летним селекционером из-за отказа работать с агентом (Иван Карпов)

«Спартак» пригласил экс-селекционера «Зенита» Сергея Ломакина.

Ранее 75-летний специалист работал скаутом по молодежному футболу петербургского клуба.

По информации инсайдера Ивана Карпова, некоторое время назад исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов «начал требовать от Ломакина настойчиво рекомендовать игрокам подписать агентский договор с посредником Валерием Кучериным. 

«Ломакин нехотя согласился, но после того, как ему стали предъявлять родители футболистов за косяки Валерия – отказался. Погорелов взбесился и отказался продлевать контракт Ломакина», – пишет Карпов.

Сообщается, что селекционер получил приглашение от московского «Спартака».

По словам источника, в 2017-м Ломакин советовал «Зениту» пригласить Сергея Семака на роль главного тренера, что произошло год спустя. Кроме того, он рекомендовал клубу подписать Романа Зобнина и Александра Головина, но не нашел поддержки.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСпартак
logoЗенит
Сергей Ломакин
logoпремьер-лига Россия
агенты
Иван Карпов
Максим Погорелов
