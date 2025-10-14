«Спартак» нанял экс-скаута «Зенита» Ломакина. Петербуржцы не продлили контракт с 75-летним селекционером из-за отказа работать с агентом (Иван Карпов)
Ранее 75-летний специалист работал скаутом по молодежному футболу петербургского клуба.
По информации инсайдера Ивана Карпова, некоторое время назад исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов «начал требовать от Ломакина настойчиво рекомендовать игрокам подписать агентский договор с посредником Валерием Кучериным.
«Ломакин нехотя согласился, но после того, как ему стали предъявлять родители футболистов за косяки Валерия – отказался. Погорелов взбесился и отказался продлевать контракт Ломакина», – пишет Карпов.
Сообщается, что селекционер получил приглашение от московского «Спартака».
По словам источника, в 2017-м Ломакин советовал «Зениту» пригласить Сергея Семака на роль главного тренера, что произошло год спустя. Кроме того, он рекомендовал клубу подписать Романа Зобнина и Александра Головина, но не нашел поддержки.