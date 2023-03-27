Юрий Бородавко: «Когда я вижу, что Клэбо показывает на длинных дистанциях, возникают серьезные сомнения, что в плане физиологии это возможно»

Юрий Бородавко хотел бы узнать, использует ли терапевтические исключения.

Ранее тренер сборной России назвал использование ТИ обманом.

– А есть спортсмен, информацию по которому вы больше всего хотели бы увидеть?

– Невозможно, не потеряв спринтерские качества, сильно поднять аэробную выносливость. А тут вроде бы получается, что можно.

По крайней мере, в норвежской команде есть спортсмен, который, в этом плане удивляет: не теряя этих самых качеств, прилично добавляет на дистанции.

– Имеете в виду Йоханнеса Клэбо?

– Да. Наблюдая за другими норвежскими спортсменами, например, за тем же , я понимаю, что законы физиологии никто не отменял: Эрик был великолепным спринтером, но сделал упор на дистанционные гонки и резко потерял свои спринтерские качества.

Но когда я смотрю на Клэбо, зная, как он тренировался, как сильно потом болел, и вижу, что он показывает на длинных дистанциях, у меня возникают очень серьезные сомнения в том, что в плане физиологии это возможно.

С одной стороны, это в какой-то степени подтверждает мои предположения, что терапевтические разрешения достаточно сильно влияют на функциональные способности человека и, соответственно, на его результат.

С другой, приятно сознавать, что российские лыжники, не имея ни одного терапевтического исключения, заставляют с собой считаться, – сказал Бородавко.

Юрий Бородавко: «Терапевтические исключения – это безнравственно, это обман. В Норвегии, к сожалению, идут на это, а FIS принимает все как должное»