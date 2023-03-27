Юрий Бородавко: «Когда я вижу, что Клэбо показывает на длинных дистанциях, возникают серьезные сомнения, что в плане физиологии это возможно»

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эрик Валнес Лыжи

Юрий Бородавко хотел бы узнать, использует ли Йоханнес Клэбо терапевтические исключения.

Ранее тренер сборной России назвал использование ТИ обманом.

– А есть спортсмен, информацию по которому вы больше всего хотели бы увидеть?

– Невозможно, не потеряв спринтерские качества, сильно поднять аэробную выносливость. А тут вроде бы получается, что можно.

По крайней мере, в норвежской команде есть спортсмен, который, в этом плане удивляет: не теряя этих самых качеств, прилично добавляет на дистанции.

– Имеете в виду Йоханнеса Клэбо?

– Да. Наблюдая за другими норвежскими спортсменами, например, за тем же Эриком Валнесом, я понимаю, что законы физиологии никто не отменял: Эрик был великолепным спринтером, но сделал упор на дистанционные гонки и резко потерял свои спринтерские качества.

Но когда я смотрю на Клэбо, зная, как он тренировался, как сильно потом болел, и вижу, что он показывает на длинных дистанциях, у меня возникают очень серьезные сомнения в том, что в плане физиологии это возможно.

С одной стороны, это в какой-то степени подтверждает мои предположения, что терапевтические разрешения достаточно сильно влияют на функциональные способности человека и, соответственно, на его результат.

С другой, приятно сознавать, что российские лыжники, не имея ни одного терапевтического исключения, заставляют с собой считаться, – сказал Бородавко. 

Юрий Бородавко: «Терапевтические исключения – это безнравственно, это обман. В Норвегии, к сожалению, идут на это, а FIS принимает все как должное»

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25 комментариев

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Booligan
Что с Истоминой, Юрий Викторович, Грухвиной, почему у Терентьева даже на 10 км сил нет? Почему Спицова лихорадит? Про Кирпиченко вообще помолчим. Может им ТИ оформить пока не поздно?
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Антиполитпроект
Просто он на норвежские путинги не ходит, а тренируется вместо этого
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mold-cel
я в ваших лыжах не разбираюсь. Но долго занимался легкой атлетикой. Ни одного спринтера не видел успешного на дистанции длиннее 400 метров. Совершенно разные физические данные у спортсменов. Ну и на практике, у мужчин десятиборцев (женщины аналогично), те кто хорошо (первым) бежит дистанцию 1,5 км, никогда не в призах в целом, где в остальных видах требуется взрывная сила и координированность.
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Матвей Суицидин
А как же Устюгов, уделывает нашего лучшего спринтера в классике, а потом укатывает лучших дистанционьщиков на 50
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cnfc
Ответ Pikachu Pikachu
Профессиональный тренер себе таких высказываний позволять не может. Особенно тренер, замазанный в допинге по самое не балуйся. Тем более непонятно, чего он так переживает - его подопечные сейчас с этими читерами не встречаются, а соревнуются между собой. Вот пусть там и соревнуются
Я в лыжах " кузмич" Возможно все что здесь пишут так и есть. Но я хочу это слышать аргументы от профессионалов, а не диванных аналитиков. Многим же не понравиься если в их профессию влезет человек со стороны и начнет рассказывать как надо. Я собственно об этом.
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Vlad Zakirov
Я думал бородавко умней. Пусть свои "умозаключения"скажет Эрику Хайдену.
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иг1171
Тут экперты говорят, что он спринтеришка и ничего не может на дистанции.
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anton.zhaworonok
Юрий Викторович, вам передает привет Сергей Устюгов)
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Pikachu Pikachu
Ответ cnfc
Прочитал пять последних комментариев. Понял что профессиональный тренер на их фоне щенок.Они все знают ... они в курсе...правда никогда никого не тренировали. Но это и не важно. Главное Свой-Чужой. Похоже тренер чужой для них.
Профессиональный тренер себе таких высказываний позволять не может. Особенно тренер, замазанный в допинге по самое не балуйся. Тем более непонятно, чего он так переживает - его подопечные сейчас с этими читерами не встречаются, а соревнуются между собой. Вот пусть там и соревнуются
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cnfc
Прочитал пять последних комментариев. Понял что профессиональный тренер на их фоне щенок.Они все знают ... они в курсе...правда никогда никого не тренировали. Но это и не важно. Главное Свой-Чужой. Похоже тренер чужой для них.
+4
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Alesha_451
Бородавко этот не тот товарищ, который был замешан в допинг-скандалах конца нулевых, не? :) Вот так в открытую обвинять спортсмена другой страны в серьезном нарушении, так ещё и с таким прошлым. Сюр)))
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DelNord
Яркий представитель востребованного ныне стиля. Всех ненавидеть, всех подозревать, считать жульем, отрицать достижения, не хотеть обучаться, всех "убить и ограбить", а потом открытие века. "Нас никто не любит! Русофобы!"
+5
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BeastI666I
Ответ Максим Новиков
Инженер на ВАЗе.. Открыв капот Теслы у меня появляются серьёзные сомнения, что такое возможно)
ахаха аэробные качества движка неверотяны... что?! он еще и не ломается 20 лет... нееет. Это невозможно! Читерство, допинг! Русофобия.
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BeastI666I
Джоржан тоже на допинге был? а он тоже всех удивлял, делая невозможное.
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Koulmann
Причем аналогичные процессы происходят и в велоспорте. Из спринтеров много крутых универсалов вышло. Также как и с трека.

Журналист выставил Бородавко абсолютно непрофессиональным и некомпетентным. Забавно, как он водит Бородавко своими вопросами и репликами как щенка на поводке.
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Йенс Мустерманн
Эпотренер, никогда не тренировавший спринтеров, а исключительно раздельщиков по сути, рассуждает о высоких материях 🤣🤣
Нортуг тоже не терял своих спринтерских качеств, выигрывая полтинники на ГС и занимая 4 личных спринтерских пьедестала при этом: на ОИ бронза, на ЧМ два серебра и золото.
Голберг начинал как чистый спринтер и докатился до золота полтинника под конец карьеры, серебра ЧМ в личном спринте и почти БХГ.
34летний Хальварссон в субботу объехал всю спринтерскую элиту по сути, кроме Клэбо. Так же он вторым за ним финишировал и на тур де ски в Валь ди Фьеме в классическом спринте.
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Koulmann
То, что у Клэбо почти всегда лучше всех едут лыжи. То, что он почти всегда грамотно выбирает позицию. То, что он умеет лучше многих проходить спуски и подъёмы.
Да ну... Разве это важно. Проще обвинить в какой-то ерунде. Так это в духе нынешней дешевой русской пропаганды. Даже не заморачиваются.

Кстати, а что с Гульбергом? Устюговым? Они тоже хороши могут быть и в спринте, и на дистанции. Упсики
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rumasta
Сундлинг? Стина Нильсон? Да в целом много спортсменов вырастало из спринтеров в универсалов. О чем он вообще?
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IrbIS
собаки лают караван идет...
4 КМ у царя Йоханнеса уже есть, дальше больше...
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закрыт по беспределу
Ну.. в этом и заключается уникальность Клэбо.
Иногда рождаются такие таланты.
+4
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Gornostaev
Какие сомнения, Юрий Викторович!? Здесь все предельно ясно для всех...
Клэбо безумно талантлив и спринтер экстра-класса, но это не отменяет его фармакологическое гурманство... Ну а лицемерие там черта национального спортивного менталитета... А FIS как всегда молчит с широко закрытыми глазами...
+4
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Максим Новиков
Инженер на ВАЗе.. Открыв капот Теслы у меня появляются серьёзные сомнения, что такое возможно)
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Pikachu Pikachu
Ну кому как не эпошному бородавке знать
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imaxim
Даа конечно, лучше не разбирать все движения Клебо на мелкие косточки и анализировать в чем его можно превзойти и как он выигрывает драгоценные секунды, не учить молодых на примере тактики Клебо, гораздо проще и патриотичнее обвинять норвежцев в чем-то запрещённом, когда у самого рыльце в пушку было))
А потом тут народ делает глазки и спрашивает, а почему это некоторые хорошие лыжники обходят Бородавко десятой дорогой
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theDoctor
Всё по делу
+9
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