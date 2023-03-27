Юрий Бородавко: «Когда я вижу, что Клэбо показывает на длинных дистанциях, возникают серьезные сомнения, что в плане физиологии это возможно»
Юрий Бородавко хотел бы узнать, использует ли Йоханнес Клэбо терапевтические исключения.
Ранее тренер сборной России назвал использование ТИ обманом.
– А есть спортсмен, информацию по которому вы больше всего хотели бы увидеть?
– Невозможно, не потеряв спринтерские качества, сильно поднять аэробную выносливость. А тут вроде бы получается, что можно.
По крайней мере, в норвежской команде есть спортсмен, который, в этом плане удивляет: не теряя этих самых качеств, прилично добавляет на дистанции.
– Имеете в виду Йоханнеса Клэбо?
– Да. Наблюдая за другими норвежскими спортсменами, например, за тем же Эриком Валнесом, я понимаю, что законы физиологии никто не отменял: Эрик был великолепным спринтером, но сделал упор на дистанционные гонки и резко потерял свои спринтерские качества.
Но когда я смотрю на Клэбо, зная, как он тренировался, как сильно потом болел, и вижу, что он показывает на длинных дистанциях, у меня возникают очень серьезные сомнения в том, что в плане физиологии это возможно.
С одной стороны, это в какой-то степени подтверждает мои предположения, что терапевтические разрешения достаточно сильно влияют на функциональные способности человека и, соответственно, на его результат.
С другой, приятно сознавать, что российские лыжники, не имея ни одного терапевтического исключения, заставляют с собой считаться, – сказал Бородавко.
Юрий Бородавко: «Терапевтические исключения – это безнравственно, это обман. В Норвегии, к сожалению, идут на это, а FIS принимает все как должное»
Журналист выставил Бородавко абсолютно непрофессиональным и некомпетентным. Забавно, как он водит Бородавко своими вопросами и репликами как щенка на поводке.
Нортуг тоже не терял своих спринтерских качеств, выигрывая полтинники на ГС и занимая 4 личных спринтерских пьедестала при этом: на ОИ бронза, на ЧМ два серебра и золото.
Голберг начинал как чистый спринтер и докатился до золота полтинника под конец карьеры, серебра ЧМ в личном спринте и почти БХГ.
34летний Хальварссон в субботу объехал всю спринтерскую элиту по сути, кроме Клэбо. Так же он вторым за ним финишировал и на тур де ски в Валь ди Фьеме в классическом спринте.
Да ну... Разве это важно. Проще обвинить в какой-то ерунде. Так это в духе нынешней дешевой русской пропаганды. Даже не заморачиваются.
Кстати, а что с Гульбергом? Устюговым? Они тоже хороши могут быть и в спринте, и на дистанции. Упсики
4 КМ у царя Йоханнеса уже есть, дальше больше...
Иногда рождаются такие таланты.
Клэбо безумно талантлив и спринтер экстра-класса, но это не отменяет его фармакологическое гурманство... Ну а лицемерие там черта национального спортивного менталитета... А FIS как всегда молчит с широко закрытыми глазами...
А потом тут народ делает глазки и спрашивает, а почему это некоторые хорошие лыжники обходят Бородавко десятой дорогой