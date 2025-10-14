Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия против Венгрии
В Европе проходят матчи 8-го тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Англии сыграет с Латвией в гостях, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия – с Венгрией.
Европа
8-й тур
14 октября 16:00, А Ле Кок Арена
14 октября 18:45, Даугава
14 октября 18:45, Хосе Соррилья
14 октября 18:45, Фриули
14 октября 18:45, Жозе Алваладе
Не начался
14 октября 18:45, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
14 октября 18:45, Авива-Стэдиум
14 октября 18:45, Estadi de la FAF d'Encamp
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
