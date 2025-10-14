  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия против Венгрии
2

Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия против Венгрии

В Европе проходят матчи 8-го тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Англии сыграет с Латвией в гостях, Испания примет Болгарию, Италия сыграет с Израилем, Португалия – с Венгрией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

8-й тур

Квалификация ЧМ. 8 тур
14 октября 18:45, Даугава
Латвия
Не начался
Англия
Квалификация ЧМ. 8 тур
14 октября 18:45, Фриули
Италия
Не начался
Израиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoсборная Андорры по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Италии по футболу
результаты
logoсборная Латвии по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoсборная Израиля по футболу
logoсборная Молдовы по футболу
logoСборная Грузии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoсборная Болгарии по футболу
logoсборная Армении по футболу
logoсборная Эстонии по футболу
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Победный гол СКА засчитали ошибочно, Кабо-Верде впервые вышла на ЧМ, Станкович нужен сборной Сербии, Хайкин получает норвежский паспорт, Ян против Двалишвили на UFC 323 и другие новости
1810 минут назад
Мы создали цифровой аналог первого футбольного симулятора!
25 минут назадТесты и игры
Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
сегодня, 05:25
Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
17сегодня, 05:15
Карпин о том, с кем у него совпадают идеи в футболе: «Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос»
19сегодня, 04:20
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 03:00Тесты и игры
Пропалестинский комитет Удине о мирном соглашении в Газе: «Для нас ничего не меняется, будет протест об отмене матча Италии. Израиль нарушал перемирия, возобновлял бомбардировки»
26вчера, 21:41
Крыса выбежала на поле в матче Бельгии и Уэльса. Хавбек «Тоттенхэма» Джонсон прогнал ее за бровку
32вчера, 21:24Фото
Баннер «Чемпионат мира без Израиля» показали участники митинга возле штаб-квартиры FIGC: «Двух лет геноцида оказалось недостаточно, чтобы отстранить сионистское образование»
90вчера, 21:17
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на ЧМ-2026
21вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Спартака» Угальде набрал 1+1 за сборную Коста-Рики в матче квалификации ЧМ с Никарагуа (4:1)
120 минут назад
Пользователям мессенджера Max будет доступна система быстрого прохода на матч Россия – Боливия. Ее задействуют и на играх команды в ноябре
24сегодня, 04:40
«FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем». Акция протеста против игры отбора ЧМ-2026 прошла в Венеции, активисты потребовали исключить Израиль из всех турниров
10вчера, 22:38
Тренер Уэльса Беллами о 2:4 с Бельгией: «Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с ними – что нам делать с руками? Забили им 5 голов, но не набрали ни очка – это тяжело принять»
2вчера, 22:04
Вингер Израиля Соломон об освобождении заложников: «Один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы 2 года молились об этом моменте»
22вчера, 22:01
Нагельсманн о возможном возвращении Нойера в сборную: «Мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря после ухода Ману. Эти разговоры никому не помогают»
3вчера, 21:49
Дешам о 2:2: «Исландцы 2 раза пробили в створ и забили 2 гола, при первом был фол на Коне. Судьи иногда спят, должно быть. Меня злит то, как мы пропустили второй»
3вчера, 21:39
Матета о 2:2 с Исландией: «Франция могла сыграть лучше, но я предпочту одно очко поражению. Первый гол за сборную – важный момент для нападающего»
1вчера, 21:10
У Украины 2 победы подряд впервые в этом году – над Азербайджаном и Исландией. Команда Реброва идет 2-й в группе D, на 3 очка отставая от Франции
7вчера, 20:59
У Швеции нет побед в 4 матчах квалификации ЧМ-2026. Команда идет последней в своей группе с 1 очком
20вчера, 20:48