Кутепов предпочел Глушакова Мостовому: «Денис был капитаном «Спартака», с ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба»

Илья Кутепов предпочел Дениса Глушакова Александру Мостовому.

– Глушаков был капитаном «Спартака ». С ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба.

– Денис Глушаков легендарнее Царя?

– А Царь у нас кто? Александр Мостовой ? Пусть он меня простит, если я этого не знаю. Не понимаю, по каким критериям их сравнивать.

– По количеству проведенных матчей.

– Не могу сказать, ведь с Мостовым я не играл. Сделаю выбор в пользу Дениса, – сказал бывший защитник красно-белых.