Кутепов предпочел Глушакова Мостовому: «Денис был капитаном «Спартака», с ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба»
Илья Кутепов предпочел Дениса Глушакова Александру Мостовому.
– Глушаков был капитаном «Спартака». С ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба.
– Денис Глушаков легендарнее Царя?
– А Царь у нас кто? Александр Мостовой? Пусть он меня простит, если я этого не знаю. Не понимаю, по каким критериям их сравнивать.
– По количеству проведенных матчей.
– Не могу сказать, ведь с Мостовым я не играл. Сделаю выбор в пользу Дениса, – сказал бывший защитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости