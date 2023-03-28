У Бобровского 3 поражения подряд при 13 пропущенных шайбах. Он отразил 22 броска «Оттавы» из 26

продлил серию без побед до 3 матчей при 13 пропущенных шайбах.

« » проиграла «Оттаве» (2:5) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь «Пантерс» отразил 22 броска из 26, последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

В 50 матчах сезона у Бобровского 24 победы и 23 поражения (в 3 играх на него не записывали результат из-за замен). Он отражает 90,2% бросков при коэффициенте надежности 3,07.