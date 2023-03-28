У Бобровского 3 поражения подряд при 13 пропущенных шайбах. Он отразил 22 броска «Оттавы» из 26

Теги Оттава Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский продлил серию без побед до 3 матчей при 13 пропущенных шайбах.

«Флорида» проиграла «Оттаве» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь «Пантерс» отразил 22 броска из 26, последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота. 

В 50 матчах сезона у Бобровского 24 победы и 23 поражения (в 3 играх на него не записывали результат из-за замен). Он отражает 90,2% бросков при коэффициенте надежности 3,07. 

 

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