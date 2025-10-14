  • Спортс
«Проблемы «Зенита» не в Семаке. Когда тренер 6 лет дает результат, а на 7-й сезон занимает 2-е место, а не 12-е, это не провал. Что ему не хватает эмоций – глупости». Лепехин о петербуржцах

Константин Лепехин не связывает трудности «Зенита» с Сергеем Семаком.

– Нынешние проблемы «Зенита» не в тренере. Когда тренер шесть лет дает результат, а на седьмой сезон занимает второе место, а не, например, 12-е, это не провал. Команда в упорной борьбе в последнем туре упустила чемпионство. Соперники «Зенита» тоже не дремлют. Вот в прошлом году «Краснодар» показал хорошую игру.

Поэтому неправильно винить во всем Семака. Не нужно списывать все проблемы на него.

– Есть мнение, что Сергею Богдановичу не хватает эмоций на свой восьмой сезон в «Зените», которые есть, например, у Деяна Станковича. Чтобы Семак мог поджечь команду своим поведением на бровке. Согласны с этим?

– Шесть лет до этого всего хватало, чтобы команда играла и побеждала, а сейчас вдруг не хватает? Глупости.

Семак и Станкович ведут себя на бровке по-разному. Нужно понимать, что на футболистов поведение тренера на бровке влияет по-разному: на ком-то скажется и пойдет в плюс, кому-то будет безразлично. Это неоднозначная история.

Поэтому не думаю, что поведение тренера на скамейке как-то глобально влияет на результат, – сказал бывший хавбек «Зенита».

