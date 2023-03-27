Сергей Юран: «В Европе хватает русофобов, если не вся Европа. Нужно идти в Азию, не унижаться. У России есть достоинство, все-таки мировая держава»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Сергей Юран Азиатская футбольная конфедерация Политика Р-Спорт Футбол

Сергей Юран, отметив антироссийские настроения в Европе, призвал переходить в АФК.

«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты – нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит.

Сколько? Год, два, 10 лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен. Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее.

Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия – мировая держава. Самоуважение должно быть», – заявил бывший форвард «Спартака».

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111 комментариев

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Мистер Блин
Ответ selso99
Когда в Азии заведутся русофобы, куда пойдем???
россия великая держава, у нас вариантов много! потом можно попробовать с печенегами и половцами соревнования устроить))
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fd6gtd8k77
Ответ Crazy Writer
Этож в каких? В Китае или Сингапуре - поверю, но что в США, что в ВБ, что во Франции, Германии итд сейчас столько всяких мигрантов, да и бомжей-безработных, что вполне себе ходят.
30 лет в Германии живу-ни разу здесь не видел туалета с дыркой, каких в России-миллионы.Открою секрет, (не поверишь, ты ведь такое не можешь представить)что даже мигранты ходят в нормальные туалеты, прикинь?
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Ковид 07.10.52
Ответ Crazy Writer
Этож в каких? В Китае или Сингапуре - поверю, но что в США, что в ВБ, что во Франции, Германии итд сейчас столько всяких мигрантов, да и бомжей-безработных, что вполне себе ходят.
И они все замерзли...без нашего газа...
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Stepan Ermakov
Ответ Алексей Маркин
А ты открой интернеты и почитай,если догадаешься как🤣
Я не поленился и открыл интернет: Мировые державы — это сильнейшие в геополитическом отношении страны, которые в состоянии оказывать существенное влияние на экономические и политические процессы в мире. Боюсь, что ни о каком существенном влиянии речи не идёт, если не считать потрясание я****** х***, но в этом случае речь не о геополитике, а о бабуине с гранатой в руке, который каким-то образом оказался в обществе людей.
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Пылесос
Так если мировая держава, почему надо сбегать в один из этого мира регионов?
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Ковид 07.10.52
Ответ LLiriKK
Согласен с Юраном. Дюков и компания и так потеряли, потакая визгу всяких западников, практически год жизни нас всех - футбола, игроков, болельщиков. В Европу мы в обозримой перспективе не вернёмся, значит надо пробовать свои силы в Азии.
Так Дюков доверился землякам, которые обещали быстро закончить мероприятие и нас вернут, а тут оно затянулось...планы провалились...
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Я Гражданин Мира
Ответ Любитель шпилей
Ну в данном конкретном случае Азия хуже Европы уровнем футбола
Кто же спорить?
Конечно это так
Просто человек не правильно выразился, тот человек кому я отвечал
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soldat2212
Ответ Антон Александров
Мы и так уже в Азии - шестерками у Китая состоим, бесплатным газом их накачиваем.
За базар готов?
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Любитель шпилей
Ответ Я Гражданин Мира
Чем Азия хуже Европы. Почему вы лично своими словами унижаете Азию.
Ну в данном конкретном случае Азия хуже Европы уровнем футбола
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Ковид 07.10.52
С такими типами, которые унижаются ради работы, нас будут продолжать унижать....
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fd6gtd8k77
Ответ Stivi M.D.
У России нет ни западного, ни восточного менталитета. У нее свой отдельный (бессмысленный и беспощадный) менталитет, не похожий ни на один другой
Да отдельная цивилизация, чего уж там)))
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Я Гражданин Мира
Ответ Легато
в футбольном плане Азия точно гораздо хуже
Вот так и надо было писать
Это никто и не спорить
А в человечском плане Азия гораздо лучше чем Европа
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keylargo
А ведь большинство комментаторов в этой ветке обосрались.
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Atsuktuvas
Не забудьте при переходе крымские клубы принять в РФС. Чтобы два раза не вставать...
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Baggio79
Такое ощущение, что Юран не в курсе из за чего Россия отстранена от международных соревнований. По его мнению получается, со какая-то совершенно беспричинная русофобия к этому привела.
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Ильяс Ф.
Юран дело говорит хрен на эту европу всеравно скоро сгинет
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fd6gtd8k77
Тяжко ему будет, когда он узнает,где реальное место мировой державы.Пока что он в зазеркалье, если не притворяется дураком
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Легато
Ответ Я Гражданин Мира
Чем Азия хуже Европы. Почему вы лично своими словами унижаете Азию.
в футбольном плане Азия точно гораздо хуже
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Crazy Writer
Ответ Сергей Орлов
Ты даже не понимаешь о чем я говорю.
Возможно.. но столько вариантов в голове, может разъясните тогда?
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генгбенг
в основном
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Rafael Nadal Parero
Ответ A simple man
А откуда на нынешней России возьмется ветер перемен?
Дует с украинских полей
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Я Гражданин Мира
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Как я понимаю вы хотели американцы поселились в Крыму или я ошибаюсь?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Максим Максюша
Что означает «мировая держава»?))
за мир, кого хочешь убьет
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Антон Абызов
Фигню подумал. В Азии мб и ждут нас, но не настолько, чтобы совсем) Вот почему в Falloutе 3ьем именно китайские калаши?
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Василий Иванов
Ответ selso99
Когда в Азии заведутся русофобы, куда пойдем???
В африку) активно же налаживаем контакты
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