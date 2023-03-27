Сергей Юран: «В Европе хватает русофобов, если не вся Европа. Нужно идти в Азию, не унижаться. У России есть достоинство, все-таки мировая держава»
Сергей Юран, отметив антироссийские настроения в Европе, призвал переходить в АФК.
«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты – нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит.
Сколько? Год, два, 10 лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен. Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее.
Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия – мировая держава. Самоуважение должно быть», – заявил бывший форвард «Спартака».
Конечно это так
Просто человек не правильно выразился, тот человек кому я отвечал
Это никто и не спорить
А в человечском плане Азия гораздо лучше чем Европа