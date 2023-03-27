Месси попросил отца обсудить возвращение в «Барселону» с Лапортой. С Хави Лео общается сам (CCMA)
Лионель Месси через своего отца пытается договориться о переходе в «Барселону».
По сведениям каталонской телерадиовещательной компании CCMA, Хорхе Месси по просьбе сына может снова побеседовать с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Сам игрок тем временем общается с главным тренером каталонцев Хави и обсуждает возможный трансфер. Утверждается, что и футболисты, и сотрудники каталонской команды поддерживают возможный переход аргентинца.
В текущем сезоне Месси провел 23 матча в Лиге 1 за «ПСЖ» и забил 13 голов. Его контракт истекает летом нынешнего года.
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