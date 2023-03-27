Месси попросил отца обсудить возвращение в «Барселону» с Лапортой. С Хави Лео общается сам (CCMA)

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси агенты Футбол

Лионель Месси через своего отца пытается договориться о переходе в «Барселону».

По сведениям каталонской телерадиовещательной компании CCMA, Хорхе Месси по просьбе сына может снова побеседовать с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Сам игрок тем временем общается с главным тренером каталонцев Хави и обсуждает возможный трансфер. Утверждается, что и футболисты, и сотрудники каталонской команды поддерживают возможный переход аргентинца.

В текущем сезоне Месси провел 23 матча в Лиге 1 за «ПСЖ» и забил 13 голов. Его контракт истекает летом нынешнего года.

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70 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ alberto-m
О я вижу у тебя в любимчиках Зидан и Анчелотти так нормально мы вам его в Реал загоним
хорошо. скинуть, по-братски, с 20 до 13-14, не забудьте 😁
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Экспертное мнение
Месси всё еще очень хорош, особенно когда горят глаза, в Барсе это возможно. Хочется как минимум посмотреть на него в футболе Хави, могут вернуть свой 2011.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ alberto-m
Когда у Вас перестанет бомбить от Барсы и от Месси
С чего ты это решил? С чемпионством Барсу. Заслужили
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estoico
В Росарио давай
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Добрый, старый Камп Ноу
Ответ Muhammad Juraev
Месси 23 игр и 26 по гол+пас в чемпионате Франции, поклонники покорителя Люксембургов: "лига фермеров", "пешеход".. Мбаппе 24 игр и 22 по гол+пас: "Лучший игрок мира", "Должен получить ЗМ".. Нырялду 2 гола в ворота великого Люксембурга, фанатки: "🤯🤯🤯", "это предел футбола", "ГОАТ", "Невероятно"!
👍🤣😂
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alberto-m
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий удален модератором
К сожалению такое невозможно говорят что после атомной войны в живых останутся только тараканы и болельщики Мадрида
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шампион
Сначала Лапорта использовал Месси, чтобы выиграть выборы, теперь Месси использует Лапорту чтобы создать видимость спроса и выбить больше зп. Понятно, что там либо Млс, либо С.Аравия.
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alberto-m
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Криштиану - даже не в Европе. Когда у тебя перестанет бомбить от него?
Когда у Вас перестанет бомбить от Барсы и от Месси
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Muhammad Juraev
Ответ Суиндыков Елмурат
Как фанат Барселоны с 2009 года который видел спад и взлет команды много раз скажу что нам Месси на×уй не нужен! Так как Месси протяжений несколько сезонов играет как пешеход и если он придёт обратно то он испортит всю схему который Хави лепил уже 2 сезона!
Куда Араухо, Роберто и Хави, которые хотят, чтобы Месси перешёл до Елмурата..
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Asad Usmanhodjaev
Странно читать такие новости, в свете скандалов и расследований в отношении Барселоны
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alberto-m
Ответ Любезный Коссутий
он хочет, чтобы ему вернули долг в 50 миллионов. и это должно быть главным условием возвращения Лео.
Во-первых не 50 А 82 а во-вторых не с твоего же кармана что ты тут разрыдался
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Muhammad Juraev
Все игроки и тренер Барселоны хотят, чтобы Месси перешёл к ним, считают что он усилит клуб, но куда этим игрокам до поклонников покорителя Люксембургов?!)
Все адекватные болельщики Барселоны хотят, чтобы он завершил карьеру в Барселоне!
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alberto-m
Ответ СуперНегр228
Опять хочет доить клуб до последнего цента?
В реале сказали, что скинуться.
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Моё Моя
Кто это пишет? Только дебилы могут в такое плверить.
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alberto-m
Ответ rigobersong
Гюндоган, Месси и Ауба бесплатно на вход:) Фати и Де Йонг минимум по сто лямов на выход, в принципе приемлемо:))
Де йонга можно оставить. А вот Торреса, Точно нужно на выход, причём как можно быстрее
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Muhammad Juraev
Месси 23 игр и 26 по гол+пас в чемпионате Франции, поклонники покорителя Люксембургов: "лига фермеров", "пешеход"..
Мбаппе 24 игр и 22 по гол+пас: "Лучший игрок мира", "Должен получить ЗМ"..
Нырялду 2 гола в ворота великого Люксембурга, фанатки: "🤯🤯🤯", "это предел футбола", "ГОАТ", "Невероятно"!
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Моё Моя
Ответ seka@
Хотелось бы чтобы Месси доиграл карьеру в Барсе, его клуб, что ни говори
В сегунде))
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falkao2013
Ответ Я Гражданин Мира
В глубине душе Лапорта сейчас не авторитет для Месси.
Жоан говорит, что он босс) Давай подкатывай-сам спросишь)
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alberto-m
Ответ Любезный Коссутий
рычаги не лопнут, хрусталя за сотку вталкивать?))
О я вижу у тебя в любимчиках Зидан и Анчелотти так нормально мы вам его в Реал загоним
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alberto-m
Ответ Теннисный абсолют
Не отвлекайтесь от борща и сплетень, может хоть в этом вы разбираетесь.
Да ты не обижайся, Тем более на правду
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Alexlagodny
A через два дня будет новая статья с заголовком « Прекратите врать». И так до нового сезона))
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Экселлент
Ответ Я Гражданин Мира
Я никогда не поверю что чтобы Месси сам попрасился в Барселону как бы он не любил барсу. Это очередной лож от имени Месси.
😂😂😂😂😂
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Syndycate
Ясно, бедный Левандовски и пол команды будут играть за палку колбасы)
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Я Гражданин Мира
Ответ falkao2013
Конечно лично. Сейчас сидим с Лапортой в монополию играем.
В глубине душе Лапорта сейчас не авторитет для Месси.
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Caterina
Ответ Теннисный абсолют
Что разбираться? Месси как крыса убежал из кризисной Барсы, еше и финансово ее угробив.
Нихрена себе баснописец.
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