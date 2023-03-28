Ничушкин забил «Анахайму», продлив серию игр с очками до 7. У него 16+27 в 44 матчах

забросил 16-ю шайбу в сезоне, продлив серию игр с очками до 7.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (5:1).

В активе россиянина 43 (16+27) очка в 44 играх сезона. Текущая результативная серия – 7 матчей (3+5 на отрезке).

Сегодня Ничушкин (22:04, 3:08 – в большинстве, 1:48 – в меньшинстве, «+1») 5 раз бросил в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 блока.