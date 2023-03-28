Ничушкин забил «Анахайму», продлив серию игр с очками до 7. У него 16+27 в 44 матчах

Теги Колорадо Анахайм НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забросил 16-ю шайбу в сезоне, продлив серию игр с очками до 7.

Форвард «Колорадо» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1). 

В активе россиянина 43 (16+27) очка в 44 играх сезона. Текущая результативная серия – 7 матчей (3+5 на отрезке). 

Сегодня Ничушкин (22:04, 3:08 – в большинстве, 1:48 – в меньшинстве, «+1») 5 раз бросил в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 блока. 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Клиторман
Ответ Адильхан Абдусаламов
Будет забавно если Вэл за карьеру в нхл наберёт больше Кузи))
Забавно может и было бы, но это может случиться только лишь в том случае, если Кузя завтра завершит карьеру. А иначе я не вижу, как ещё можно ликвидировать гандикап в 333 очка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кильцов
Наш великан! Трудно его не заметить, но это не отменяет, что передача просто шик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rereg84
Молодчик. По сути свой контракт отпахал, даже с учётом травмы, особенно если дойдёт до 20-ти шайб в сезоне. Для его объёма работы и роли на площадке 20+ шайб и 40+ очков за 6,1 млн. нормальный результат. Очень Валере конечно травмы мешают, так-то за последние два года у него 106 игр 40+54 - это звездные показатели для крайнего форварда на уровне лиги, и это даже без учёта роли Нича - большинство-меньшинство-прессинг-владение шайбой, которую х.отберёшь-игра на пятаке и подправления.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Будет забавно если Вэл за карьеру в нхл наберёт больше Кузи))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Александрович
Вэл в порядке. Стоит отметить передачу Маккинона - просто топ!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий