Эстевао о «Челси»: «Я адаптируюсь быстрее, чем ожидал. Мне очень нравится английская культура, мы с семьей наслаждаемся. Сестра уже говорит по-английски лучше меня!»
Эстевао рассказал, что ему и его семье очень нравится жизнь в Англии.
18-летний бразильский форвард перешел в «Челси» из «Палмейраса» этим летом.
«Мне удается адаптироваться быстрее, чем я ожидал. Речь идет о стиле Премьер-лиги, стиле [Энцо] Марески, европейском футболе.
А за пределами поля дело в культуре, которая сильно отличается, но мне очень нравится английская культура. Она невероятна, полна истории. Так что не только я, но и моя семья наслаждается этим.
Моя сестра любит Англию. Она уже говорит по-английски лучше меня, бегло!» – отметил Эставао.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Hayters TV
