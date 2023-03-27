Победа над Ираком, Конте ушел из «Тоттенхэма», Матыцин против Карпина, дубль Роналду, «Ак Барс» в финале Востока, Устюгов и Клэбо выиграли масс-старты и другие новости

1. Сборная России обыграла Ирак в Петербурге – 2:0. Забили Миранчук и Пиняев, который стал самым молодым автором гола в истории национальной команды, а Кузяева удалили на 94-й минуте: он толкнул плечом соперника, который толкнул его. При Карпине сборная выиграла 7 из 12 матчей, у нее лишь 1 поражение – от Хорватии.

2. Антонио Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Клуб объявил, что расстался с итальянцем по обоюдному согласию.

3. В квалификации Евро-2024 Португалия забила 6 мячей Люксембургу (Криштиану Роналду сделал дубль и получил желтую за симуляцию), Италия обыграла Мальту, Англия была сильнее Украины, а Казахстан победил Данию 3:2, уступая 0:2 к 73-й минуте и забив победный гол на 89-й.

4. В Кубке Гагарина «Ак Барс» вышел в финал Востока, обыграв «Адмирал» (4-2). Соперником казанцем станет «Авангард».

5. Сергей Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км на лыжном чемпионате России, Червоткин уступил почти 1,5 минуты, Большунов – больше 2,5.

А норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в Лахти. Он повторил рекорд Терезы Йохауг, выиграв 20-ю личную гонку в сезоне на Кубке мира.

6. НХЛ. Валерий Ничушкин принес победу «Колорадо» над «Аризоной» (4:3 Б), реализовав большинство и забив решающий буллит, две передачи Андрея Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго» (4:2). Остальные результаты – здесь.

7. Катарский шейх и англичанин Джим Рэтклифф предложили около 5 млрд фунтов за «МЮ», финский бизнесмен – меньше 4 млрд. Глейзеры хотят 6 млрд, продажа клуба может сорваться.

8. Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла Магдалену Фрех в третьем круге турнира в Майами, а Екатерина Александрова прошла Белинду Бенчич.

Андрей Рублев обыграл Миомира Кецмановича в третьем круге «Мастерса» в Майами.

9. Капитан «Адмирала» Либор Шулак перейдет в «Авангард», пишет «Спорт-Экспресс».

10. НБА. «Даллас» уступил «Шарлотт», несмотря на 40 очков Дончича, «Лейкерс» проиграли «Чикаго». Другие результаты – здесь.

11. Чемпион мира-2021 по фристайлу Павел Кротов ушел из жизни в возрасте 30 лет.

12. Инвесторы «Барселоны» обеспокоены последствиями дела Негрейры и опасаются бана в турнирах. Объяснения президента Жоана Лапорты их не устроили.

Цитаты дня.

Тутберидзе о допинг-деле Валиевой: «Я не знаю, что произошло. Мои фигуристы всегда были чистыми. Эти обвинения оскорбительны»

Федотову непонятна встреча «Спартака» и Дюкова: «Одна команда решает вопросы. А где остальные?»

Борис Игнатьев о Сталине: «Подростком воспринимал его величайшим человеком, считал, что без него пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать»

Министр спорта РФ о словах Карпина про сборную: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда»

Шевченко о матче Украины с Англией: «Футбол помогает украинцам справляться с тем, через что они проходят. Англия оказала нам необычайную поддержку»

Александр Дюков: «Возможность перехода в Азию есть. С УЕФА и ФИФА создана рабочая группа, идут консультации с МОК»

Карпин о словах Матыцина: «Я вчера все разложил по полочкам. О безразличии говорить не приходится, мы все вместе»