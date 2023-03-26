Тутберидзе о допинг-деле Валиевой: «Я не знаю, что произошло. Мои фигуристы всегда были чистыми. Эти обвинения оскорбительны»
Этери Тутберидзе назвала оскорбительными допинг-обвинения в адрес Камилы Валиевой.
«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где ее проверяли.
И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени... Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – рассказала Тутберидзе.
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Фармподдержка у всех спортсменов.. чтобы не понимать этого, надо быть полными дибилами..
Мельдоний был разрешен.. когда его запретили, разумеется, нашли альтернативу.. но явно это не препарат, который был запрещен еще раньше.. в отличии от вас, Тутберидзе не идиотка..
А по факту можешь написать какие РЕАЛЬНЫЕ аргументы НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО приёма запрещенных препаратов могут быть, которые WADA могла бы счесть серьёзными и убедительными?