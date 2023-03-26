Тутберидзе о допинг-деле Валиевой: «Я не знаю, что произошло. Мои фигуристы всегда были чистыми. Эти обвинения оскорбительны»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе назвала оскорбительными допинг-обвинения в адрес Камилы Валиевой.

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где ее проверяли.

И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени... Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – рассказала Тутберидзе.

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189 комментариев

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Viks
Ответ Порядка.нет
Это объяснения самой Камилы, что она ещё могла сказать если неизвестно как и почему
"объяснения Камилы"? То есть у жеребёнка есть объяснения, а у тренерши нет?
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wizard_177
Ответ Валерий Петров
Спортс сейчас разобьёт вью Этери французскому журналу на 100500 частей и будет их выкладывать целый день. Потом можно устроить обзвон (начать с ТАТ конечно же), кто что думает по поводу слов Тутберидзе, потом полезть в Твиттер "журналиста". Лиз и Дюамелихи, и выложить их ценное мнение. Такъ победимъ!!!
да, наша либеральная спортивная журналистика - она такая. а завершат день мнением Мудрика об Украине
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N-fox
Ответ missis-Zima
Припрыгивает вокруг,заискивает.Как ни с кем и никогда.
То есть поддержка спортсменки в трудный для нее период даже не рассматривается. Поддерживает для вас равно "заискивает". Заботится - "припрыгивает".
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Валерий Петров
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален пользователем
Какие объемы? Вагонными нормами?
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Toplady
Заговорила)), думала приедет и все будут ей восхищаться как раньше, но наоборот получилось, всё теперь и тебе только покаяние и оправдания, зачем врать если доктор сборной только в твоей команде ошивался, не успели вывести,так и скажи. Теперь для всего мира ты нечистый тренер, ещё и про других наших чистых спортсменов будут думать, что они на препаратах, а то приехала лицом светить и пальто каждый день менять. Себя продать приехала, думала куда-то пригласят в другую страну)), никто не будет пачкаться
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Порядка.нет
Ответ Viks
У тебя это радио работает постоянно?
А у тебя с перерывами??! Так вылези из подвала, прием и улучится да и .....истЭрики пореже будут
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Julnita
Ответ Gau
"А я стою такая вся в Дольче Габана..."(с)
В Луи Виттоне 😂
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Perfeksionistka
Ответ мистер бин
Интервью Познеру и слова Тутберидзе про мельдоний. Химию они применяли, но халатность в этом вопросе загубила карьеру Валиевой.
Чего вы все такие дурные?
Фармподдержка у всех спортсменов.. чтобы не понимать этого, надо быть полными дибилами..
Мельдоний был разрешен.. когда его запретили, разумеется, нашли альтернативу.. но явно это не препарат, который был запрещен еще раньше.. в отличии от вас, Тутберидзе не идиотка..
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Gau
Ответ Crista Leena
Ииии... На первое место снова выходит версия, что подсыпали. И я снова вспоминаю подозрительные заявления профессора Мишина, что ещё не все потеряно, подождите, может Лиза ещё будет на ОИ, сказанные за пару дней до Олимпиады.
Просто профессор Мориарти)))
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Povidlo
Ответ tim55555
Что-то сомневаюсь что у Тутберидзе родители могут так уж контролировать штаб. Детей отдают в пользование ТШТ, но с гарантией получить через несколько лет омедаленных чемпионок. Штаб сам определяет что кому давать или не давать.
Это вы о чем? Валиева несовершеннолетняя! Все только с согласия родителей и бумажка, соответствующая, снимающая ответственность с ТШ, тоже есть! У нас, прививки детям, без согласия родителей и заполненной бумажки , не делают! От того и тишина от Валиевых, а мама там- огонь!
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Порядка.нет
Ответ Jessi
По сути она хочет перевести стрелки на лабораторию, это вообще неумно , неужели не посоветовалась ни с кем до интервью? Зачем врали про дедушкин стакан тогда ???
Это объяснения самой Камилы, что она ещё могла сказать если неизвестно как и почему
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Montenegro Serbian
Ответ Mary Ion
То есть сейчас версия, что подсыпали. Это плохо. Доказать это почти нереально. Значит, аргументов в пользу Ками нет
Блин, сколько пафоса в твоих словах. Водички тоже полно.

А по факту можешь написать какие РЕАЛЬНЫЕ аргументы НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО приёма запрещенных препаратов могут быть, которые WADA могла бы счесть серьёзными и убедительными?
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B.Jones
Ответ Gau
Великий немой заговорил!!!!
А говорили чм будет не интересный. А вот смотрите как запела.
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Viks
Ответ Порядка.нет
Всем истеричкам пора успаГоится и включить радио-тв, "говорит и показывает госДеп", дабы не подрывать "мир основанный на правилах"
У тебя это радио работает постоянно?
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Евгения Гринева
Ответ Viks
Малолетняя спортсменка не будет пить таблетки без указания тренера. Да или Нет?
Без указания врача, тренер им препараты не выписывает
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Gau
Ответ Julnita
Этери Гогиевна, да все уже в курсе вашей тактики: "Моя хата с краю, ничего не знаю. Вы там все виноваты, а я вся в белом пальто стою красивая!" 🤡 Ничего нового... 🥱
"А я стою такая вся в Дольче Габана..."(с)
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Светлана Менова
Ответ tim55555
Трусова оставалась с квадами, её вернули от Плющенко к Тутберидзе под гарантии медали и даже золотой при чистой пятиквадке (не случайны слова Саши после ПП: "Вы всё знали!" - знали, что золото её не дадут ни даже при чистом прокате с пятью четверными). Трусовой эти уколы были не нужны.
А чойта вдруг Трусовой уколы были не нужны. Она вообще-то после травмы была перед ЧР, ей тоже нужно было "преодолевать". Так что не советую гадости про Щербакову писать, а то я могу с десяток аргументов найти, почему Трусова могла кушать тестостерон.
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N-fox
Ответ Вячеслав Пустохин
Я не верю в намеренное употребление: десятки чистый спортсменов, более 500 чистых допинг-проб и тут БАЦ, надо дать допинг той, которая весь мир разносила по юниорам, тем более, когда у тебя столько спортсменов и каждый, если поедет на ОИ - возьмёт медаль
Вот-вот. В олисезон так рисковать на препарате, эффект от которого пшик, и при этом есть разрешенные препараты для восстановления - это просто абсурд.
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Jessi
По сути она хочет перевести стрелки на лабораторию, это вообще неумно , неужели не посоветовалась ни с кем до интервью? Зачем врали про дедушкин стакан тогда ???
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Gau
Великий немой заговорил!!!!
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ekaterina_)))
Ответ Валерий Петров
Всем успели вывести, и только одной Камиле не успели? Бгг
Ну обычно так и попадаются, вообще-то. Когда у кого-то именно минимальная доза остаётся. Так бывает по-разным причинам.
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Viks
Ответ Валерий Петров
Нет, конечно, но золото командника, о котором все так ноют, сейчас было бы у нас, да и в личке можно было Камилу заменить.
Повторно: Тут-зе упирает на чистоту. А если бы она произнесла твои слова, то было бы логичным сетование на затянутый срок.
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Zbra
Ответ Danila BGR
Да, надо 10 евро заплатить за месяц. Может на сайте ИНОСМИ оперативно переведут и разместят. Раньше про Тутберидзе размещали переводы статей.
Я бы и сама перевела. Ладно, будем ждать.
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Бартоломью Робертс
Ответ Viks
Уже сходил. На твой коммент.
Энкопрез, это не есть гут. Лечи сфинктеры пока не поздно :о))
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Зиля Бадриева
Ответ Heopsa
Были же случаи в Хрустальном, когда 8-летние девочки портили коньки согруппницам. Так что версия про "подсыпали" не такая уж нереальная. Тем более препарат этот стоит всего 130 рублей, есть в любой аптеке, а нагуглить список допинга может и 10-летка сегодня.
Недавно кто то из фигуристов говорил, что лезвия стачивали об батарею. Саше прятали коньки. Сейчас мама Ками ходит со своими бутылочками воды.
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