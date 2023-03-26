Тутберидзе о допинг-деле Валиевой: «Я не знаю, что произошло. Мои фигуристы всегда были чистыми. Эти обвинения оскорбительны»

назвала оскорбительными допинг-обвинения в адрес .

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где ее проверяли.

И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени... Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – рассказала Тутберидзе.

Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт