Кузьменко набрал 0+2 (пас на победный гол) в матче с «Чикаго», став 2-й звездой. У него 66 очков в 72 играх

сделал две голевые передачи в матче с «Чикаго» (4:2) и был признан второй звездой.

На 54-й минуте форвард « » ассистировал Элиасу Петтерссону, забросившему победную шайбу.

Кузьменко продлил результативную серию (1+4) в чемпионате до 3 игр.

Всего в 72 матчах сезона на счету россиянина 66 (35+31) очков.

Сегодня за 13:30 (1:54 – в большинстве) у Кузьменко 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».