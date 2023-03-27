Кузьменко набрал 0+2 (пас на победный гол) в матче с «Чикаго», став 2-й звездой. У него 66 очков в 72 играх
Андрей Кузьменко сделал две голевые передачи в матче с «Чикаго» (4:2) и был признан второй звездой.
На 54-й минуте форвард «Ванкувера» ассистировал Элиасу Петтерссону, забросившему победную шайбу.
Кузьменко продлил результативную серию (1+4) в чемпионате НХЛ до 3 игр.
Всего в 72 матчах сезона на счету россиянина 66 (35+31) очков.
Сегодня за 13:30 (1:54 – в большинстве) у Кузьменко 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Только у Петтерссона было 28+38=66.
У Кузьменко голов больше и формально, он даже уже выше стоит.