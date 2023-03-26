Пиняев – самый молодой автор гола в истории сборной России в 18 лет 4 месяца и 26 дней. Он побил рекорд Сычева

Теги Локомотив Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу рекорды товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

В товарищеском матче со сборной Ирака (2:0, второй тайм) полузащитник забил второй гол сборной России на 58-й минуте.

Пиняев сделал это в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней, став самым молодым автором гола в истории сборной. Ранее этот рекорд принадлежал Дмитрию Сычеву – 18 лет 6 месяцев и 23 дня.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Ирака.

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39 комментариев

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FromRostov
Красавчик!!! Просто рвал в клочья правый фланг обороны Ирака! Голешник на заглядение!!!
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Фёдор Кузнецов
Ответ DrunkSailor
Правильно, нужно ещё годиков десять подождать. Или пятнадцать и в Турцию.
Я написал 1-2 года, это он уедет в 20-21
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Spartakus1984
Только Сычев забил свой гол на ЧМ и уже за Спартак в каждом матче забивал.
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Syroezhkin
Надо уезжать в Азию
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DrunkSailor
Ответ Фёдор Кузнецов
Смысл? Он сейчас не заиграет в клубе из топ лиг и потеряет 1-2 года играя в молодежке
Правильно, нужно ещё годиков десять подождать. Или пятнадцать и в Турцию.
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Зелёный гопник
Если Мудрик стоит 100, то Пиняев не менее 150 !
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Vir_Cotto
Прям русский Фредди Аду. Надеюсь, у него карьера получше сложится.
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Юрий Кечко
Что то надо делать ему с ударом , совсем силёнок нет
А так умничка , очень радует
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jdrk
Удачи парню!
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Джульетта Джульетта
Очень рад за Пиню! Слежу за ним с 14-ти лет, потенциал в чем-то сопоставимый с Месси (по крайней мере они примерно одних габаритов, плюс умение и желание идти в обводку). Только развивать этот потенциал надо в других руках и в хороших условиях. Надеюсь, через пару лет максимум уедет в сильный топ-клуб.
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Андрей Долгов
После Аршавина первый российский футболист за которым я буду следить по особенному
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Головин мог играть в еврокубках и в матчах че/чм за сборную, а Пиняеву что остается?)
В 18 он не играл там
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ Фёдор Кузнецов
Помешало Головину уехать то что он до 22 остался?
Головин мог играть в еврокубках и в матчах че/чм за сборную, а Пиняеву что остается?)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Соглашусь, еще один годик можно провести в РПЛ, дабы окрепнуть, но чем больше времени он в нашем болоте проведет, тем меньше шансов реализовать свой потенциал
Помешало Головину уехать то что он до 22 остался?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Shadow1882
Разве Хвича показывал топ-статистику?
Хвичу покупали на перспективу, как игрока который уже несколько лет играл в РПЛ
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Фёдор Кузнецов
Ответ ТТД Бубнова
Не, лучше лет до 27-30 еще поиграть, что бы максимально опыта рпл набраться, а потом уже можно подумывать о Европе.
Я ж не говорю до 27-30, пару лет в РПЛ и уехать в 20-21
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ Фёдор Кузнецов
Пиняев пока в РПЛ не показывает топ статистику, что он будет делать в условном Борнмуте или Осасуне? Нужно 1-2 года ещё в РПЛ поиграть
Соглашусь, еще один годик можно провести в РПЛ, дабы окрепнуть, но чем больше времени он в нашем болоте проведет, тем меньше шансов реализовать свой потенциал
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Rundatgame
Этот гол Пиняева, возможно, сохранит Карпина на тренерском посту. И он продолжить давать свои похерестически-ЧСВэшные интервью.
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Надоело париться в бане
Ответ Фёдор Кузнецов
Пиняев пока в РПЛ не показывает топ статистику, что он будет делать в условном Борнмуте или Осасуне? Нужно 1-2 года ещё в РПЛ поиграть
Ему бы куда-нибудь в Германию или Голландию, подтянуть реализацию и развиться физически. А потом уже и в АПЛ можно, если, конечно, визу дадут.
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ТТД Бубнова
Ответ Фёдор Кузнецов
Пиняев пока в РПЛ не показывает топ статистику, что он будет делать в условном Борнмуте или Осасуне? Нужно 1-2 года ещё в РПЛ поиграть
Не, лучше лет до 27-30 еще поиграть, что бы максимально опыта рпл набраться, а потом уже можно подумывать о Европе.
+4
-1
+3
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Shadow1882
Ответ Фёдор Кузнецов
Пиняев пока в РПЛ не показывает топ статистику, что он будет делать в условном Борнмуте или Осасуне? Нужно 1-2 года ещё в РПЛ поиграть
Разве Хвича показывал топ-статистику?
+10
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+10
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Митя Танин
Ответ Тимур Таубаев
Потенциал огромный у Серёжи , гол просто топовейший выдал , нужно ему , по возможности, как можно скорее уезжать в Европу
Очень надеюсь, что вырастет топовый игрок, а не второй Кокорин, надеюсь, не заработает звезду.
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Почему это? Если уедет в какой-нибудь клуб-трамплин, то достаточно времени будет получать
Пиняев пока в РПЛ не показывает топ статистику, что он будет делать в условном Борнмуте или Осасуне? Нужно 1-2 года ещё в РПЛ поиграть
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-3
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Дмитрий Королёв
Пиняев это глоток свежего воздуха в нашем футболе, тьфу-тьфу-тьфу на него))
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joze mourino
Заслуженно. Смотреть за его игрой одно удовольствие
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