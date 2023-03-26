Пиняев – самый молодой автор гола в истории сборной России в 18 лет 4 месяца и 26 дней. Он побил рекорд Сычева
Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.
В товарищеском матче со сборной Ирака (2:0, второй тайм) полузащитник забил второй гол сборной России на 58-й минуте.
Пиняев сделал это в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней, став самым молодым автором гола в истории сборной. Ранее этот рекорд принадлежал Дмитрию Сычеву – 18 лет 6 месяцев и 23 дня.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Ирака.
А так умничка , очень радует