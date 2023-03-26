Россия при Карпине выиграла 7 из 12 матчей. Поражение одно – от Хорватии
Сборная России после назначения тренером Валерия Карпина проиграла лишь раз.
Сегодня она в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0) в товарищеском матче.
Всего под руководством специалиста, сейчас также возглавляющего «Ростов», национальная команда провела 12 матчей. В них она добилась 7 побед и четырежды сыграла вничью. Единственное поражение – от Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022 14 ноября 2021 года.
Ну типо играли плохо с ними , но тут упор на результат в шутке же
И такие же колхозники плюсуют )))
Бесит когда такие квасные колхозники заполоняют сайт , вообще не знакомые с предметом обсуждения
Сделай так что б я тебя тут больше не видел
Мы с вами✊
«если бы не англосаксонское лобби в спорте,мы бы в квалификации убрали бы ВСЕХ и вышли бы и пошумели на ЧМ!!!»
Хотя понял, тут либо троллинг, либо в дурке телефоны раздали, в честь воскресенья.