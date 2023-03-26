Россия при Карпине выиграла 7 из 12 матчей. Поражение одно – от Хорватии

после назначения тренером проиграла лишь раз.

Сегодня она в Санкт-Петербурге обыграла (2:0) в товарищеском матче.

Всего под руководством специалиста, сейчас также возглавляющего « », национальная команда провела 12 матчей. В них она добилась 7 побед и четырежды сыграла вничью. Единственное поражение – от Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022 14 ноября 2021 года.

Россия не проигрывает 5 матчей – с 2021 года