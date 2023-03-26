Россия при Карпине выиграла 7 из 12 матчей. Поражение одно – от Хорватии

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Футбол

Сборная России после назначения тренером Валерия Карпина проиграла лишь раз.

Сегодня она в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0) в товарищеском матче.

Всего под руководством специалиста, сейчас также возглавляющего «Ростов», национальная команда провела 12 матчей. В них она добилась 7 побед и четырежды сыграла вничью. Единственное поражение – от Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022 14 ноября 2021 года.

Россия не проигрывает 5 матчей – с 2021 года

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Сергей К
А запомнятся Таджикистан, Узбекистан, Иран...)
Иран что делает в этом списке ? Сборная стабильный участник чм и одна из лучших в азии
Ну типо играли плохо с ними , но тут упор на результат в шутке же
И такие же колхозники плюсуют )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Не уверен!!
Ну тут наверное вопрос не к Карпину. Он виноват, что такие футболисты? Последние светлые игры сборной были при Хиддинки, но только у него футболисты были школы СССР.
Я тебе даже по черчесове назову пыток супер игр
Бесит когда такие квасные колхозники заполоняют сайт , вообще не знакомые с предметом обсуждения
Сделай так что б я тебя тут больше не видел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Не уверен!!
Ну тут наверное вопрос не к Карпину. Он виноват, что такие футболисты? Последние светлые игры сборной были при Хиддинки, но только у него футболисты были школы СССР.
Ты футбол раз в лет 5 смотришь ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег М
Всё нормально. Настоящие, истинные, болельщики понимают и принимают, что в настоящее время сетовать на отсутствие феерично игры не стоит.
Мы с вами✊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aslvowk@mail.ru
Можно и рекордную серию устроить из 50 матчей - главное, чтобы для товарняков выбирать теперь Таиланд, Вьетнам и Бангладеш. Все они в рейтинге выше, чем Лихтенштейн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vir_Cotto
Ответ Артём Зорн
А при ком было удовольствие, тем более в товарняках?
Разве что при Адвокате один матч, когда Италию обыграли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vir_Cotto
Ответ AVKU
Мы ж не бразильцы с аргентинцами, чтобы прям удовольствие от игры получать.
От игры аргентинцев далеко не всегда можно получить удовольствие.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUSfan SpartakOV
Ответ Вечно в бане
Веселенькая и смелая игра в официальных матчах? Это с Хорватией была смелая игра? Или может быть со Словакией дома, с 20% владения? Да мы даже с Мальтой непонятно во что играли. Веселенькая у него игра, блин. «если бы не англосаксонское лобби в спорте,мы бы в квалификации убрали бы ВСЕХ и вышли бы и пошумели на ЧМ!!!» Хотя понял, тут либо троллинг, либо в дурке телефоны раздали, в честь воскресенья.
Ты ещё и не понятливый,смелый(за смартфоном),лучше на каникулах умные книжки почитай...А не "блещи"неумностью...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUSfan SpartakOV
Ответ Вечно в бане
Веселенькая и смелая игра в официальных матчах? Это с Хорватией была смелая игра? Или может быть со Словакией дома, с 20% владения? Да мы даже с Мальтой непонятно во что играли. Веселенькая у него игра, блин. «если бы не англосаксонское лобби в спорте,мы бы в квалификации убрали бы ВСЕХ и вышли бы и пошумели на ЧМ!!!» Хотя понял, тут либо троллинг, либо в дурке телефоны раздали, в честь воскресенья.
Смотри,результат на табло.А твои нападки на процентное соотношение владения...🤣🤣🤣,лишь показывают мне ,что ты в футболе ноль!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ RUSfan SpartakOV
Кто бы что не говорил,при Валере игра веселенькая и смелая(пусть и не во всех матчах,а в официальных),в товарниках по-разному,но это вполне объяснимо по объективным причинам.И хорватам то сами проиграли,САМИ,обидно,но это футбол!Да и Бог с этим,если бы не англосаксонское лобби в спорте,мы бы в квалификации убрали бы ВСЕХ и вышли бы и пошумели на ЧМ!!!
Веселенькая и смелая игра в официальных матчах? Это с Хорватией была смелая игра? Или может быть со Словакией дома, с 20% владения? Да мы даже с Мальтой непонятно во что играли. Веселенькая у него игра, блин.

«если бы не англосаксонское лобби в спорте,мы бы в квалификации убрали бы ВСЕХ и вышли бы и пошумели на ЧМ!!!»
Хотя понял, тут либо троллинг, либо в дурке телефоны раздали, в честь воскресенья.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Ответ jexOn
7 побед, 1 поражение и 0 удовольствия от просмотра игры сборной при Карпине
Медиадр0черы повылезали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Зорн
Ответ jexOn
7 побед, 1 поражение и 0 удовольствия от просмотра игры сборной при Карпине
А при ком было удовольствие, тем более в товарняках?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хаскерс
Как в анекдоте: Но есть нюанс…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Побед тоже нет, а так выйгрыши.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
я хз, даже смотрел сегодня половину второго тайма. но обсуждать сейчас игру сборной - это как пинать мёртвого коня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Smolensky
Выиграть то выиграли, но зато как. До сих вспоминаю отбор к ЧМ, где игра была буквально пыткой. Постоянно скидывать на психологию - это какой-то сюр.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Приятно, что Матыцину личико умыли. А то разговорился под руку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gans_hi
Ответ Не уверен!!
Ну тут наверное вопрос не к Карпину. Он виноват, что такие футболисты? Последние светлые игры сборной были при Хиддинки, но только у него футболисты были школы СССР.
А кто пол команды из Ростова набрал? И хорошая игра была при Адвокате, при Хиддинке был валидол:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zagainov
Ответ LLiriKK
Почему же только они? Словакия в Казани или Кипр в Москве - чем не греющие душу воспоминания?
Словакия в Казани точно душу не греет 🤔 После той игры с шальным автоголом словаков выдохнул, что еле-еле отскочили
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
не считаю, что смена тренера что-то изменит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Третьяков
Ответ Karpins
С кем в финале играем?
Монголия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Чебыкин
Ну и?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ jexOn
7 побед, 1 поражение и 0 удовольствия от просмотра игры сборной при Карпине
Ну тут наверное вопрос не к Карпину. Он виноват, что такие футболисты? Последние светлые игры сборной были при Хиддинки, но только у него футболисты были школы СССР.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Третьяков
Ответ Геннадий Тимченко
для тебя чемпионат Мира в Катаре большим турниром не является ❓🤦
как дела у металлурга? ты не на ту ветку зашёл дедуль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Ответ jexOn
7 побед, 1 поражение и 0 удовольствия от просмотра игры сборной при Карпине
Мы ж не бразильцы с аргентинцами, чтобы прям удовольствие от игры получать.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий